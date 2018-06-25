ЄС включив до санкційного списку ще 11 венесуельських чиновників

Міністри закордонних справ держав Євросоюзу в понеділок, 25 червня, на зустрічі в Люксембурзі ухвалили рішення про розширення списку високопосадоців з Венесуели, на яких поширюються санкції ЄС. До санкційного списку включено ще 11 чиновників, яким закидають порушення прав людини у країні і руйнування демократії та правової держави. Загалом санкції тепер запроваджені проти 18 венесуельських посадовців. Обмежувальні заходи включають замороження активів та заборону на в'їзд до Євросоюзу.

Санкції запроваджені у відповідь на проведення у Венесуелі президентських виборів, які, вважають в ЄС, "не були ані вільними, ані чесними, і до їхнього результату немає жодної довіри", йдеться в обґрунтуванні санкцій. Нагадаємо, на виборах на новий строк було переобрано Ніколаса Мадуро.

ЄС закликає провести нові президентські вибори в країні відповідно до міжнародно визнаних демократичних стандартів та конституції. Глави МЗС зазначили, що санкції спрямовані на сприяння демократичним рішенням, які можуть принести країні політичну стабільність.

Вперше санкції щодо венесуельських урядовців ЄС запровадив у січні цього року через утиски місцевої опозиції. У квітні були запроваджені санкції проти семи посадовців.