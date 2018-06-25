ЄС включив до санкційного списку ще 11 венесуельських чиновників

Міністри закордонних справ держав Євросоюзу в понеділок, 25 червня, на зустрічі в Люксембурзі ухвалили рішення про розширення списку високопосадоців з Венесуели, на яких поширюються санкції ЄС. До санкційного списку включено ще 11 чиновників, яким закидають порушення прав людини у країні і руйнування демократії та правової держави. Загалом санкції тепер запроваджені проти 18 венесуельських посадовців. Обмежувальні заходи включають замороження активів та заборону на в'їзд до Євросоюзу.
Санкції запроваджені у відповідь на проведення у Венесуелі президентських виборів, які, вважають в ЄС, "не були ані вільними, ані чесними, і до їхнього результату немає жодної довіри", йдеться в обґрунтуванні санкцій. Нагадаємо, на виборах на новий строк було переобрано Ніколаса Мадуро.
ЄС закликає провести нові президентські вибори в країні відповідно до міжнародно визнаних демократичних стандартів та конституції. Глави МЗС зазначили, що санкції спрямовані на сприяння демократичним рішенням, які можуть принести країні політичну стабільність.
Вперше санкції щодо венесуельських урядовців ЄС запровадив у січні цього року через утиски місцевої опозиції. У квітні були запроваджені санкції проти семи посадовців.
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Венесуела на порозі громадянської війни
Вуличні протести
"Геть диктатуру!" та "Капрілеса у президенти!" - вимагають демонстранти у Венесуелі. Протести у цій країні не вщухають от уже кілька місяців. Жителі Венесуели не задоволені економічною ситуацією в країні та вимагають дострокових виборів президента.
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Венесуела на порозі громадянської війни
Жертви протистояння
У кількох містах акції переросли у вуличні бої між демонстрантами й поліцією. Силовики намагалися придушити протести сльозогінним газом і водометами. Від початку квітня внаслідок такого протистояння загинуло вже майже сто людей, сотні мітингувальників - поранені.
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Венесуела на порозі громадянської війни
Проти узурпації влади
Протистояння загострилося після заборони лідеру опозиції Енріке Капрілесу обіймати державні посади упродовж 15 років. Протестувальники вважають, що чинний президент Ніколас Мадуро намагається узурпувати владу й усунути Капрілеса, який має серйозні шанси на перемогу на виборах у 2018 році.
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Венесуела на порозі громадянської війни
Барикади в Каракасі
Протестувальники в Каракасі спалили кілька вантажівок та звели барикади на вулицях міста. У хід пішло все: сміття, старі матраци і навіть ванни. Прибічники опозиції мають намір блокувати магістралі по всій країні і залишатися там якомога довше.
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Венесуела на порозі громадянської війни
Суцільний дефіцит
Протестуючи на вулицях, мітингарі прагнуть покласти край насильству і бідності. У Венесуелі кілька років поспіль спостерігається дефіцит продуктів харчування, а також брак ліків та багатьох інших товарів. Цю булочну розгромили протестувальники. Проте жителі країни вже давно звикли до порожніх прилавків у магазинах та довжелезних черг.
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Венесуела на порозі громадянської війни
Мадуро: Це - спроба державного перевороту
Президент Венесуели, країни, яка має найбільші запаси нафти на планеті, не хоче брати на себе відповідальність за тривалу економічну кризу. Протести опозиції Ніколас Мадуро вважає спробою здійснити державний переворот, а демонстрантів називає терористами.
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Венесуела на порозі громадянської війни
Загроза ескалації конфлікту
Одна з учасниць акції протесту стала перед урядовим бронетранспортером, перегородивши йому дорогу. Кінця конфронтації між владою та демонстрантами поки що не видно. Експерти попереджають, що конфлікт у Венесуелі може перерости у громадянську війну.
Автор: Ольга Войтович