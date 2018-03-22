 ЄС вимагає від Facebook пояснень щодо витоку даних користувачів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.03.2018
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Новини

ЄС вимагає від Facebook пояснень щодо витоку даних користувачів

У Єврокомісії вимагають від соцмережі Facebook пояснити, наскільки масштабний витік особистих даних торкнувся європейських користувачів. Таке зловживання даними у ЄС назвали "абсолютно неприйнятним".

Скандал довкола Facebook не вщухає

Скандал довкола Facebook не вщухає - тепер пояснень вимагають і в ЄС

Європейський Союз вимагає від соціальної мережі Facebook пояснень у зв'язку із скандалом навколо витоку даних з особистою інформацією десятків мільйонів користувачів соцмережі.

"Я вимагаю від Facebook подальших пояснень, наприклад, у якій мірі це торкнулось європейських користувачів", - заявила єврокомісарка з питань правосуддя Вера Юрова в інтерв'ю виданню виданню Bild am Sonntag, що було опубліковане в неділю, 25 березня.

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Сторінки компаній Ілона Маска Tesla та SpaceX стали недоступними в соціальній мережі Facebook. У такий спосіб бізнесмен-візіонер відреагував на скандал навколо витоку даних користувачів соцмежері. (24.03.2018)

В уряді Німеччини вимагають пояснень від керівництву європейського відділу інтернет-компанії Facebook щодо обставин скандалу з потраплянням даних 50 мільйонів користувачів компанії, яка працювала на штаб Дональда Трампа. (22.03.2018)

За її словами, "це зловживання даними 50 мільйонів користувачів Facebook є абсолютно неприйнятним". Юрова також наголосила, що уряд і відповідальні відомства США запевнили ЄС, що вони "сприймають усі звинувачення вкрай серйозно і працюють над підготовкою необхідних заходів". "Цей скандал повинен стати сигналом для всіх нас. Те, як ми поводимося з власними особистими даними, може мати масштабні наслідки. Зрештою, мова йде про основи нашої демократії", - заявила Юрова.

Скандал довкола Facebook спалахнув після того, як стало відомо, що британська компанія з аналізу даних Cambridge Analytica зібрала у 2016 році дані профілів 50 мільйонів користувачів соцмережі Facebook без їхньої згоди. Cambridge Analytica допомагала штабу тодішнього кандидата в президенти США від республіканців Дональда Трампа під час передвиборної кампанії. Метою збору і обробки даних було створення програмного забезпечення для передбачення політичних симпатій виборців, а також впливу на них.
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Скандал довкола Facebook: даними користувачів зловживали на виборах у США (20.03.2018)

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Скандал довкола Facebook: даними користувачів зловживали на виборах у США (20.03.2018)  

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