ЄС виділить Греції 6,7 мільярда євро допомоги

Європейський стабілізаційний фонд (ESM) схвалив виділення Греції чергового траншу фінансової допомоги в розмірі 6,7 мільярда євро. Це рішення ухвалене у зв'язку з тим, що грецький уряд виконав необхідні реформи і вжив необхідних заходів економії, повідомляється на сайті ESM у вівторок, 27 березня.

Перша частина траншу - 5,7 мільярда євро - буде перерахована 28 березня, виплата решти суми очікується у травні. Кошти призначаються для обслуговування кредитів, а також створення резервного запасу.

"Греція залишить програму ESM в серпні"

З урахуванням четвертого траншу загальна сума фінансової підтримки Афінам, схваленої ESM, складе 46 мільярдів євро. При цьому загальний обсяг третього пакету допомоги Греції становить 86 мільярдів євро. Глава стабілізаційного фонду ESM Клаус Реґлінґ (Klaus Regling) висловив упевненість в тому, що Греція залишить програму фонду в серпні 2018 року. Умовою для цього є здійснення Афінами решти реформ, зазначив очільник ESM.

Греція отримує міжнародну фінансову допомогу з 2010 року. Третій пакет фінансової допомоги в розмірі 86 мільярдів євро був узгоджений у 2015 році. Наприкінці січня 2018 року міністри фінансів країн Єврозони схвалили виділення Греції 6,7 мільярда євро в рамках третього пакету, зазначивши прогрес, якого досягли Афіни.