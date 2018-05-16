 ЄСПЛ: Мораторій на продаж сільгоспземель в Україні - порушення прав людини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.05.2018
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Новини

ЄСПЛ: Мораторій на продаж сільгоспземель в Україні - порушення прав людини

Європейський суд з прав людини виніс постанову у справі "Зеленчук і Цицюра проти України". Мораторій на продаж землі, згідно з позицією ЄСПЛ, призвів до порушення прав людей.

ЄСПЛ дав свою оцінку українському мораторію на продаж землі

ЄСПЛ дав свою оцінку українському мораторію на продаж землі

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав мораторій на продаж сільськогосподарських земель в Україні порушенням прав людини. Про це йдеться в прес-релізі ЄСПЛ. "Абсолютна заборона України на купівлю й продаж сільськогосподарських земель призвела до порушення прав людини, уряд має ухвалити більш збалансований закон", - сказано в ньому.

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Зазначається, що 22 травня ЄСПЛ виніс постанову в справі "Зеленчук і Цицюра проти України". Ця справа стосувалася скарги двох людей (жителів Тернополя й Івано-Франківська) на мораторій щодо продажу сільськогосподарських земель, що, за їхніми словами, порушило їхні майнові права як власників таких ділянок.

ЄСПЛ зазначив, що після розпаду СРСР Україна в основному розподіляла сільськогосподарські угіддя людям, які раніше працювали в колгоспах, але при цьому влада запровадила на тимчасовій основі, заборону на продаж таких земель, відомий як "мораторій на продаж землі".

Уряд стверджував, що такий захід перешкоджає концентрації землі в одних руках. "Разом з тим суд дійшов висновку, що держава не визначила справедливого балансу між спільними інтересам співтовариства і правом власності заявників", - цитує прес-реліз суду агентство "Українські новини".

Суд ухвалив, що уряд має вжити законодавчих заходів для забезпечення належного справедливого балансу для власників сільськогосподарських земель. При цьому ЄСПЛ підкреслює, що рішення суду не означає вимогу до України негайно запровадити необмежений ринок продажу сільськогосподарських угідь. Суд також не присуджував заявникам грошову компенсацію.

Нагадаємо, 7 грудня 2017 року Верховна Рада продовжила мораторій на відчуження сільгоспземель до 2019 року. Мораторій на продаж триває від 2002 року. Міжнародний валютний фонд (МВФ) називає земельну реформу однією з ключових умов продовження співпраці з Києвом. 

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