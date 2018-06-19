 ЄСПЛ відхилив скаргу Брейвіка на ″нелюдські″ умови ув′язнення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.06.2018

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Новини

ЄСПЛ відхилив скаргу Брейвіка на "нелюдські" умови ув'язнення

Європейський суд з прав людини відхилив скаргу на негуманні умови життя в одиночній камері екстреміста Андерса Брейвіка, який засуджений за масове вбивство в Норвегії у 2011 році.

ЄСПЛ відхилив скаргу Брейвіка на умови ув'язнення

ЄСПЛ відхилив скаргу Брейвіка на умови ув'язнення

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) відхилив скаргу засудженого до ув'язнення за масове вбивство Андерса Брейвіка на "нелюдські" умови у норвезькій в'язниці. Про це суд повідомив у четвер, 21 червня.

Брейвік, який змінив ім'я на Фьотольф Хансен, скаржився на те, що його ізоляція в одиночній трикімнатній камері є негуманною та принижує його гідність. На його думку, це також порушує його право на приватне та сімейне життя, закріплене Європейською конвенцією з прав людини. Його контакти в ув'язненні обмежуються юристами, охоронцями та медичними працівниками.

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В Осло та на острові Утойя проходять жалобні заходи, приурочені до четвертих роковин масової стрілянини, вчиненої радикалом Андерсом Брейвіком. У норвезькій столиці відкриється виставка. (22.07.2015)

Норвегія оскаржить рішення суду щодо пом'якшення умов ув'язнення правого екстреміста та вбивці 77 людей Андерса Брейвіка. Про це заявили в міністерстві юстиції країни. (26.04.2016)

Але судді дійшли висновку, що у випадку Брейвіка не було порушень Європейської конвенції з прав людини. Тому ЄСПЛ відхилив скаргу "за очевидною необґрунтованістю". Рішення є остаточним. Адвокати засудженого поки не прокоментували це рішення, передає агенція Reuters.

Нагадаємо, що 22 липня 2011 року Андерс Брейвік вбив загалом 77 осіб в Осло та на острові Утоя. Зараз він відбуває найдовший в Норвегії термін - 21 рік, який може бути подовжено, якщо злочинця вважатимуть небезпечним.

У 2016 році норвезький суд визнав умови його ув'язнення "негуманними", але наступного року апеляційний суд відхилив цю скаргу.

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