Єреван паралізували протести: зупинилися потяги, шляхи заблоковані

Десятки тисяч вірмен у середу, 2 травня, блокують дороги та урядові будівлі в Єревані, місто фактично паралізоване акцією громадянської непокори. Лідер опозиції Нікол Пашинян обіцяє, що протестувальники "не здадуться" та продовжуватимуть загальний страйк, передає агенція новин Reuters.

Поліція охороняє вхід до будівлі мін'юсту

На вулиці вийшли не лише молоді люди, які початково були рушієм протестів, але й люди старшого віку, а також домогосподарки, повідомляють кореспонденти агентства AFP. Мешканці всіх районів Єревана приєдналися до акції непокори, не працює більшість магазинів, перекриті автошляхи до столиці, додає "Інтерфакс". До страйку приєдналася і частина працівників аеропорту "Звартноц", у прес-службі аеропорту однак кажуть, що це не позначилося на його роботі. Пашинян закликав не заважати функціонуванню летовища та уникати насильства. Тим часом вірменська залізниця повідомила про зупинку руху поїздів.

Протести в Єревані: палять фаєри під час блокування дороги

У Євросоюзі привітали зусилля з побудови демократичного суспільства у Вірменії, проте закликали до мирного шляху врегулювання конфлікту на основі конституції. 1 травня, нагадаємо, вірменський парламент на тлі політичної кризи не зміг призначити нового главу уряду. Кандидатура Пашиняна була єдиною, але за неї проголосували лише 45 депутатів, а проти - 56, оскільки опозиціонера відмовилася підтримати Республіканська партія, яка має в парламенті більшість. Її відходу від влади і жадають мітингарі.

Хвиля масових протестів у Єревані та інших містах Вірменії почалася після того, як колишній президент країни Серж Саргсян був призначений у парламенті прем'єр-міністром. Протестні акції не припиняються з 13 квітня. Під тиском протестувальників Саргсян 23 квітня подав у відставку.