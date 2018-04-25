 Єреван паралізували протести: зупинилися потяги, шляхи заблоковані | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.05.2018
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Новини

Єреван паралізували протести: зупинилися потяги, шляхи заблоковані

Нормальна життєдіяльність Єревана практично повністю паралізована протестом. Лідер опозиції Пашинян закликає уникати насильства.

Протести в Єревані: в'їзди до Єревана заблоковані мирними протестувальниками

В'їзди до Єревана заблоковані мирними протестувальниками

Десятки тисяч вірмен у середу, 2 травня, блокують дороги та урядові будівлі в Єревані, місто фактично паралізоване акцією громадянської непокори. Лідер опозиції Нікол Пашинян обіцяє, що протестувальники "не здадуться" та продовжуватимуть загальний страйк, передає агенція новин Reuters.

Протести в Єревані: Поліція охороняє вхід до будівлі мін'юсту

Поліція охороняє вхід до будівлі мін'юсту

На вулиці вийшли не лише молоді люди, які початково були рушієм протестів, але й люди старшого віку, а також домогосподарки, повідомляють кореспонденти агентства AFP. Мешканці всіх районів Єревана приєдналися до акції непокори, не працює більшість магазинів, перекриті автошляхи до столиці, додає "Інтерфакс". До страйку приєдналася і частина працівників аеропорту "Звартноц", у прес-службі аеропорту однак кажуть, що це не позначилося на його роботі. Пашинян закликав не заважати функціонуванню летовища та уникати насильства. Тим часом вірменська залізниця повідомила про зупинку руху поїздів.

Протести в Єревані: палять фаєри під час блокування дороги

Протести в Єревані: палять фаєри під час блокування дороги

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Лідер вірменського протестного руху Нікол Пашинян оголосив про блокування єреванського аеропорту і залізниці та закликав до "політичного похорону" правлячої Республіканської партії. (01.05.2018)

"За" кандидатуру лідера протестного руху Нікола Пашиняна проголосували 45 депутатів парламенту Вірменії при необхідних для обрання 53. (01.05.2018)

У Євросоюзі привітали зусилля з побудови демократичного суспільства у Вірменії, проте закликали до мирного шляху врегулювання конфлікту на основі конституції. 1 травня, нагадаємо, вірменський парламент на тлі політичної кризи не зміг призначити нового главу уряду. Кандидатура Пашиняна була єдиною, але за неї проголосували лише 45 депутатів, а проти - 56, оскільки опозиціонера відмовилася підтримати Республіканська партія, яка має в парламенті більшість. Її відходу від влади і жадають мітингарі.

Хвиля масових протестів у Єревані та інших містах Вірменії почалася після того, як колишній президент країни Серж Саргсян був призначений у парламенті прем'єр-міністром. Протестні акції не припиняються з 13 квітня. Під тиском протестувальників Саргсян 23 квітня подав у відставку.

  • Демонстранти в Єревані, фото з архіву

    Протести у Вірменії та відставка прем'єра Саргсяна (фоторепортаж)

    Дотиснули

    23 квітня під тиском багатотисячних акцій протесту екс-президент та чинний глава уряду Серж Саргсян погодився скласти повноваження. Вранці цього дня до протестувальників, які демонстрували з 13 квітня, приєдналися солдати однієї з військових частин Єревана, а поліція звільнила затриманого напередодні лідера опозиції Нікола Пашиняна.

  • Протести в Єревані

    Протести у Вірменії та відставка прем'єра Саргсяна (фоторепортаж)

    Мітинги проти Саргсяна

    Приводом до антиурядових протестів в Єревані стало обрання прем'єр-міністром країни Сержа Саргсяна, який до цього двічі перебував на посаді президента. Таким чином, з 2007 року він обіймає керівні посади у Вірменії. Нещодавні конституційні зміни передбачають перехід на парламентську форму правління, що давало змогу Саргсяну залишитися при владі.

  • Вірмени невдоволені рівнем життя

    Протести у Вірменії та відставка прем'єра Саргсяна (фоторепортаж)

    Вірмени невдоволені рівнем життя

    70 % мешканців країни невдоволені соціально-економічною ситуацією, низькими зарплатами та пенсіями, відсутністю робочих місць та майже масовою міграцією, відзначає директор Інституту філософії та права Академії наук Вірменії Геворг Погосян. При цьому величезне невдоволення, за його словами, викликала незмінюваність влади.

  • Лідер протестів та парламентської опозиції

    Протести у Вірменії та відставка прем'єра Саргсяна (фоторепортаж)

    Нікол Пашинян - лідер протестів та парламентської опозиції

    Акції протесту проходили під керівництвом Нікола Пашиняна - лідера опозиційної парламентської фракції "Елк" ("Вихід"). Через кілька днів після початку протестних виступів Пашинян оголосив "революційну ситуацію" в республіці та початок "оксамитової революції". "Сьогодні відбудеться найбільший мітинг в історії Вірменії", - сказав депутат своїм прибічникам 17 квітня.

  • Поліція вважала акції незаконними

    Протести у Вірменії та відставка прем'єра Саргсяна (фоторепортаж)

    "Тотальні акції непокори"

    Поліція назвала протести незаконними та поширила відповідні заяви. Проте це не справило належного впливу: постанова про заборону акцій, вручена заступником начальника поліції Єревана лідеру опозиції Ніколу Пашиняну, була демонстративно розірвана. Пашинян заявив про початок "тотальних акцій непокори".

  • Жорсткі дії поліції

    Протести у Вірменії та відставка прем'єра Саргсяна (фоторепортаж)

    Жорсткі дії правоохоронців

    Поліція пішла на жосткі дії проти учасників масових акцій протесту. На проспекті Баграмяна, де знаходяться парламент та президентська резиденція, правоохоронці розтягнули колючий дріт та підтягнули додаткові сили - БТР-и, водомети, іншу спецтехніку. Маніфестанти тримали в руках вувузели, барабани, стяги та плакати.

  • Щодня - десятки затримань

    Протести у Вірменії та відставка прем'єра Саргсяна (фоторепортаж)

    Щодня - десятки затримань

    Протягом 11-ти днів протестів правоохоронці затримували десятки людей, багатьох з яких згодом звільняли. 22 квітня тільки у Єревані понад 200 протестувальників потрапили у відділки. Поліція та спецпризначенці застосували і спецзасоби для разгону демонстрантів.

  • Безрезультатні перемовини за добу до відставки

    Протести у Вірменії та відставка прем'єра Саргсяна (фоторепортаж)

    Безрезультатні перемовини за добу до відставки

    22 квітня Саргсян і Пашинян сіли за стіл перемовин, які зрештою провалилися. "Йдеться не про діалог, а про нашу програму", - заявив опозиціонер, який пояснив, що має намір обговорити з Саргсяном умови його відставки та "мирної передачі влади". Екс-президент відповів, що політична сила, яка отримала на виборах 7-8 відсотків голосів, не може говорити від імені народу, і пішов з перемовин.

  • Обезголовлення протестного руху

    Протести у Вірменії та відставка прем'єра Саргсяна (фоторепортаж)

    "Обезголовлення" протестного руху

    Після безрезультатної зустрічі з Саргсяном протести продовжились. Поліцейські, своєю чергою, продовжили вивозити протестувальників у відділки. Серед затриманих опинились лідер опозиції Пашинян та ще два депутати з партії "Елк" - Сасун Мікаелян та Арарат Мірзоян.

  • Мешканці та гості міста все розуміли

    Протести у Вірменії та відставка прем'єра Саргсяна (фоторепортаж)

    Мешканці та гості міста все розуміли

    Акції протесту в Єревані спричинили багато незручностей для мешканців та гостей міста. Перекривалися автомагістралі, з перебоями працював транспорт, багато хто не міг потрапити на роботу, постраждав учбовий процес в школах та вишах. Багато людей були невдоволені тим, що порушився звичний плин життя. Але загалом єреванці з розумінням поставились до подій в центрі столиці.

  • В Брюселі були занепокоєні

    Протести у Вірменії та відставка прем'єра Саргсяна (фоторепортаж)

    Занепокоєння в Брюсселі

    Європейський Союз неодноразово в останні дні заявляв, що стежить за ситуацією у Вірменії, котра спільно з п'ятьма іншими країнами бере участь в програмі ЄС "Східне партнерство". Раніше Брюссель закликав вірменську владу поважати право демонстрантів на свободу мирних зібрань.

  • Дворазовий президент та прем'єр-міністр Серж Саргсян

    Протести у Вірменії та відставка прем'єра Саргсяна (фоторепортаж)

    Двостроковий президент та тижневий прем'єр-міністр

    23 квітня пообіді прем'єр-міністр Серж Саргсян заявив, що вирішив виконати вимоги опозиції та залишити політику. У його заяві про відставку йдеться: "Існує кілька рішень у ситуації, що склалася. Але жодне не для мене... Бажаю миру нашій країні". Очікується, що незабаром у Вірменії відбудуться дострокові парламентські вибори.

    Автор: Ольга Міщенко, Юлія Куценко


DW.COM

Протести у Вірменії та відставка прем'єра Саргсяна (фоторепортаж)

Вірменська опозиція святкує перемогу - прем'єр-міністр Серж Саргсян, який до того два терміни поспіль обіймав посаду президента країни, оголосив про відставку. (23.04.2018)  

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