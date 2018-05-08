Євросоюз хоче зберегти ядерну угоду з Іраном попри рішення Трампа

Євросоюз налаштований зберегти ядерну угоду з Іраном попри рішення президента США Дональда Трампа вийти з неї. Таку заяву увечері у вівторок, 8 травня, зробила верховна представниця Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні.

"Я особливо стурбована оголошенням сьогодні ввечері про нові санкції (США щодо Ірану. - Ред.), - наводить слова Могеріні агенція Reuters. - Разом з рештою міжнародної спільноти ми збережемо цю ядерну угоду".

У свою чергу французький президент Еммануель Макрон заявив, що Франція, Німеччина та Великобританія, які допомагали в переговорах щодо угоди з Тегераном, "шкодують" про рішення Трампа. "На карту поставлено режим ядерного нерозповсюдження", - написав він у своєму Twitter.

Макрон також додав, що Захід працюватиме над тим, аби й надалі домагатися нерозповсюдження ядерної зброї у світі. "Ми спільно працюватимемо у більш широких рамках, які охоплюють ядерну активність, період після 2025 року, балістичну активність та стабільність на Близькому Сході, зокрема, у Сирії, Ємені та Іраку", - наголосив французький президент.

Прикрість із приводу рішення США вийти з угоди висловила і прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей. Постійний представник Росії при ООН Дмитро Полянський також заявив, що РФ "розчарована" рішенням Вашингтона.

Союзники США на Близькому Сході вітають рішення Трампа

У свою чергу прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху похвалив Трампа за ухвалене ним рішення. Він заявив, що ця угода була "рецептом катастрофи". "Ізраїль вважає, що президент Трамп здійснив історичний крок, і тому Ізраїль дякує президенту Трампу за його відважне лідерство, його готовність протистояти терористичному режиму в Тегерані та його зобов'язання забезпечити, щоб Іран ніколи не отримував ядерну зброю", - заявив Нетаньяху в телеефірі одразу після промови американського президента.

Саудівська Аравія також "підтримує і вітає" рішення Білого дому, про що заявило місцеве державне телебачення.

Іран: Рішення Трампа - психологічна війна

На рішення Трампа одразу відреагували також в Ірані. Президент країни Хасан Роухані назвав його "психологічною війною", спрямованою проти Ірану. Вийшовши з угоди, США "підірвали свою прихильність до міжнародного договору", наголосив він.

Виступаючи на державному телебаченні, політик сказав, що Тегеран і надалі лишається вірним угоді. Роухані також зазначив, що обговорить рішення Трампа з європейськими, російськими та китайськими сторонами, які підписали угоду в 2015 році. Водночас він заявив про готовність країни збільшити обсяги збагачення урану вже "найближчими тижнями".

Нагадаємо, у вівторок Доналльд Трамп заявив, що США вийдуть з іранської ядерної угоди, а санкції проти Тегерана будуть відновлені.