 Євросоюз підтвердив перспективу вступу до блоку країн Західних Балкан | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.05.2018
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Новини

Євросоюз підтвердив перспективу вступу до блоку країн Західних Балкан

На спільному саміті ЄС з країнами Західних Балкан лідери держав-членів Євросоюзу підтвердили перспективу вступу західнобалканських країн до блоку. Утім, Анґела Меркель застерігає від конкретних дат приєднання.

Саміт ЄС та країн Західних Балкан

Зала проведення спільного саміту ЄС з країнами Західних Балкан у Софії

Лідери країн-членів Європейського Союзу підтвердили європерспективи країн Західних Балкан. Відповідні пункти містить ухвалена в четвер, 17 травня, декларація спільного саміту Євросоюзу та західнобалканських країн, що відбувся в столиці Болгарії Софії. Однак сам ухвалений документ передбачає насамперед зближення цих країн з Європейським Союзом, а не швидкий вступ до ЄС.

У декларації наголошується на "беззастережній підтримці європейської перспективи" Сербії, Чорногорії, Македонії, Албанії, Косова та Боснії і Герцеговини. У тексті декларації вітається відданість країн Західних Балкан демократії, верховенству права, повазі до прав людини та прав національних і етнічних меншин. Також вказується на досягнуті успіхи в боротьбі з корупцією й організованою злочинністю.

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Документ визнає за мету розбудову відносин між ЄС та цими країнами передусім у таких сферах як транспорт, енергетика, цифрові мережі. Крім того, ЄС планує посилити співпрацю з країнами Західних Балкан задля обмеження потоків нелегальних мігрантів та в боротьбі з тероризмом та радикалізацією. Також пропонується тісніша співпраця в протистоянні "дезінформації та іншим гібридним видам діяльності".

У лютому цього року Європейська Комісія визнала Сербію та Чорногорію "фаворитами"щодо вступу до ЄС до 2025 року. Але на даний момент ідея розширення блоку не знаходить підтримки в жодній з країн ЄС. Тож нинішня декларація не містить жодних часових рамок.

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) після завершення саміту заявила, що не варто визначати конкретні часові рамки можливого приєднання країн Західних Балкан до Євросоюзу, зокрема, до 2025 року. "Я невисокої думки про цю поставлену за мету дату, адже має йтися про вступ, котрий повинен базуватися на прогресі", - наголосила канцлерка, цитує інформаційне агентство dpa.

Сам текст документа не містить виразу "західнобалканські країни", натомість йдеться про "західнобалканських партнерів" ЄС. Крім того, декларацію не ухвалили разом із західнобалканськими країнами - останні лише приєдналися до неї. Це пов'язано з тим, що не всі країни-члени ЄС визнали незалежність Косова від Сербії. До таких належать Іспанія, Греція, Румунія, Словаччина та Кіпр. Так само через прагнення Каталонії до відокремлення на саміті в Софії не було прем'єр-міністра Іспанії Маріано Рахоя, наголошує інформагенція AFP.

Попередній саміт ЄС із країнами Західних Балкан відбувся ще 2003 року, наступний планують в 2020-му.

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