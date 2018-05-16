Євросоюз подає до суду на Німеччину за забруднення повітря

Європейська комісія подає до Європейського суду на Німеччину і ще шість країн-членів ЄС за недостатні зусилля у боротьбі з забрудненням повітря. Про це в четвер, 17 травня, поінформувала агенція dpa.

Головне занепокоєння представників Єврокомісії викликали викиди окису азоту в атмосферу, спричинені дизельними автомобілями. Рівень концентрації цього шкідливого для дихальної системи людини газу в повітрі багатьох німецьких міст перевищує європейські норми.

За даними ЄС, близько 400 тисяч людей помирають в Євросоюзі передчасно від хвороб, викликаних шкідливими викидами, що забруднюють повітря. В Німеччині чимало міст страждають від забруднення повітря, бо більшість автовиробників, які є важливими гравцями німецької економіки, роблять ставку на виробництво дизельних автомобілів.

На критику Євросоюзу наразилася не лише Німеччина. Плани Франції, Угорщини, Італії, Румунії та Великобританії щодо боротьби із забрудненням повітря "недостатні для дотримання стандартів чистоти повітря", - заявив єврокомісар з питань довкілля Кармену Велья.

Нагадаємо, у вересні 2015 року навколо дизельних автомобілів у Німеччині спалахнув гучний скандал, спричинений махінаціями автовиробника Volkswagen. На автомобілях концерну VW з дизельними двигунами виявили програмне забезпечення, яке дозволяло маніпулювати даними про викиди. Через численні судові процеси та штрафи компанія втратила мільярди доларів, а в Німеччині знову розпочали дискусію про заборону дизельних автомобілів.