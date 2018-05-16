 Євросоюз запровадив нові санкції щодо Венесуели | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.05.2018

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Новини

Євросоюз запровадив нові санкції щодо Венесуели

Міністри закордонних справ країн ЄС наклали санкції на венесуельських чиновників після виборів на новий строк президента країни Ніколаса Мадуро. Також Рада ЄС продовжила санкції щодо сирійських чиновників.

Євросоюз запровадив санкції проти Венесуели

Євросоюз запровадив санкції проти Венесуели

Євросоюз у понеділок, 28 травня, наклав нові санкції на чиновників Венесуели після переобрання на новий строк президента Ніколаса Мадуро. Про це йдеться у заяві міністрів закордонних справ країн ЄС. Венесуельським чиновникам, список яких оголосять у червні, заборонений в'їзд до ЄС, а їхні активи будуть заморожені.

"ЄС діятиме швидко, відповідно до встановлених процедур, для прийняття додаткових цілеспрямованих обмежувальних заходів", - йдеться в заяві. Крім того, Рада ЄС у закордонних справах вимагає проведення нових виборів у Венесуелі відповідно до міжнародних стандартів. Зазначається, що санкції не зашкодять населенню Венесуели, яке страждає від серйозної економічної кризи.

Раніше верховна представниця Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що президентські вибори у Венесуелі відбулись із порушеннями та не відповідають міжнародним стандартам. Через "ганебні" вибори санкції щодо Венесуели посилили США. Вперше санкції щодо венесуельських урядовців ЄС запровадив у січні цього року через утиски місцевої опозиції. 

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Новий президентський указ Дональда Трампа забороняє компаніям та громадянам США транзакції з борговими цінними паперами Венесуели. США наголосили, що не визнаватимуть переобрання Ніколаса Мадуро. (21.05.2018)

Європейський Союз може запровадити санкції проти Венесуели після переобрання її президента Ніколаса Мадуро. Вибори відбулись із порушеннями і не відповідають міжнародним стандартам, заявила Федеріка Могеріні. (22.05.2018)

 Також глави МЗС країн-членів ЄС продовжили до 1 червня 2019 року санкції щодо Сирії. Санкції продовжено через "безперервні репресії" проти цивільного населення у Сирії. Майно 259 фізичних осіб та 67 установ залишаються замороженими. Крім того, сирійським чиновникам з санкційного списку заборонений в’їзд до ЄС.

Санкції також включають нафтове ембарго, обмеження інвестицій та експортні обмеження на технології. Раніше міністри закордонних справ ЄС наголосили, що конфлікт у Сирії може бути розв’язаний "політичним", а не "військовим" шляхом.

  • Вуличні протести

    Венесуела на порозі громадянської війни

    Вуличні протести

    "Геть диктатуру!" та "Капрілеса у президенти!" - вимагають демонстранти у Венесуелі. Протести у цій країні не вщухають от уже кілька місяців. Жителі Венесуели не задоволені економічною ситуацією в країні та вимагають дострокових виборів президента.

  • Жертви протистояння

    Венесуела на порозі громадянської війни

    Жертви протистояння

    У кількох містах акції переросли у вуличні бої між демонстрантами й поліцією. Силовики намагалися придушити протести сльозогінним газом і водометами. Від початку квітня внаслідок такого протистояння загинуло вже майже сто людей, сотні мітингувальників - поранені.

  • Проти узурпації влади

    Венесуела на порозі громадянської війни

    Проти узурпації влади

    Протистояння загострилося після заборони лідеру опозиції Енріке Капрілесу обіймати державні посади упродовж 15 років. Протестувальники вважають, що чинний президент Ніколас Мадуро намагається узурпувати владу й усунути Капрілеса, який має серйозні шанси на перемогу на виборах у 2018 році.

  • Барикади в Каракасі

    Венесуела на порозі громадянської війни

    Барикади в Каракасі

    Протестувальники в Каракасі спалили кілька вантажівок та звели барикади на вулицях міста. У хід пішло все: сміття, старі матраци і навіть ванни. Прибічники опозиції мають намір блокувати магістралі по всій країні і залишатися там якомога довше.

  • Суцільний дефіцит

    Венесуела на порозі громадянської війни

    Суцільний дефіцит

    Протестуючи на вулицях, мітингарі прагнуть покласти край насильству і бідності. У Венесуелі кілька років поспіль спостерігається дефіцит продуктів харчування, а також брак ліків та багатьох інших товарів. Цю булочну розгромили протестувальники. Проте жителі країни вже давно звикли до порожніх прилавків у магазинах та довжелезних черг.

  • Мадуро: Це - спроба державного перевороту

    Венесуела на порозі громадянської війни

    Мадуро: Це - спроба державного перевороту

    Президент Венесуели, країни, яка має найбільші запаси нафти на планеті, не хоче брати на себе відповідальність за тривалу економічну кризу. Протести опозиції Ніколас Мадуро вважає спробою здійснити державний переворот, а демонстрантів називає терористами.

  • Загроза ескалації конфлікту

    Венесуела на порозі громадянської війни

    Загроза ескалації конфлікту

    Одна з учасниць акції протесту стала перед урядовим бронетранспортером, перегородивши йому дорогу. Кінця конфронтації між владою та демонстрантами поки що не видно. Експерти попереджають, що конфлікт у Венесуелі може перерости у громадянську війну.

    Автор: Ольга Войтович


DW.COM

Венесуела на порозі громадянської війни

У Венесуелі не вщухають протести проти президента країни Ніколаса Мадуро. Жертвами протистояння вже стали майже сто осіб, сотні - зазнали поранень. (27.04.2017)  

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