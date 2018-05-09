 Євросоюз дотримуватиметься ядерної угоди з Іраном і не відновить санкції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.05.2018
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Новини

Євросоюз дотримуватиметься ядерної угоди з Іраном і не відновить санкції

Європейський Союз дотримуватиметься ядерної угоди з Іраном, незважаючи на вихід з неї США. Зокрема, ЄС обіцяє не відновлювати санкції проти Тегерана.

Євросоюз дотримуватиметься ядерної угоди з Іраном

Європейський Союз буде дотримуватися ядерної угоди з Іраном, попри вихід з неї США. Про це в середу, 9 травня, заявила представниця Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні.

"До тих пір, поки Іран продовжуватиме виконувати свої ядерні зобов'язання... ЄС зобов'язується продовжувати повне і ефективне виконання ядерної угоди", - йдеться у її заяві.

Європейський Союз також пообіцяв не запроваджувати санкції проти Ірану. "Відмова від санкцій є важливою частиною угоди", - заявила Могеріні. Тому ЄС підкреслює, що відмова від санкцій буде збережена.

Нагадаємо, 8 травня президент США Дональд Трамп оголосив про вихід США із ядерної угоди з Іраном. Відповідний меморандум він підписав у Білому домі. За його словами, ця угода "неякісна по своїй суті". Він також оголосив про відновлення санкцій щодо Ірану, дія яких була призупинена за умовами угоди.

В Ірані це рішення назвали незаконним та нелегітимним. Вихід США з угоди також різко розкритикувала міжнародна спільнота. 

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Очільник Білого дому Дональд Трамп заявив, що США вийдуть із ядерної угоди з Іраном. На думку американського президента, нинішня угода не здатна втримати Тегеран від розробки ядерної зброї. (08.05.2018)

Нагадаємо, укладена влітку 2015 року угода передбачає дозвіл на мирне використання Іраном атомної енергетики в обмін на обіцянку Тегерана не розробляти атомну зброю. Іран з одного боку та США, Німеччина, Франція, Великобританія, Росія та Китай - з іншого, домовилися, що Тегеран суттєво обмежить свою атомну програму в обмін на скасування економічних санкцій.

У свою чергу, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), яке щоквартально звітує про виконання Іраном угоди, поки що постійно підтверджувало, що країна дотримується взятих на себе в рамках домовленостей зобов'язань.
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