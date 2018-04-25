 Євросоюз вимагає від соцмереж боротися з фейковими новинами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.04.2018
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Новини

Євросоюз вимагає від соцмереж боротися з фейковими новинами

До жовтня цього року соціальні мережі повинні досягти успіхів у боротьбі з фейковими новинами, очікують у Єврокомісії.

Єврокомісія вимагає від соцмереж краще протидіяти фейковим новинам

Соціальні мережі повинні припинити практику поширення на своїх платформах фейкових новин, ідеться у відповідній інструкції Європейської Комісії (ЄК), яка була оприлюднена у четвер, 26 квітня. Згідно з цим документом, у разі, якщо соціальним мережам не вдасться викорінити фейкові новини, Європейський Союз може вдатися до подальших відповідних заходів для боротьби з дезінформацією в соцмережах.

DW.COM

З наступного тижня користувачі Facebook зможуть впливати на якість новин в соцмережі шляхом оцінки їхньої достовірності, заявив засновник мережі Марк Цукерберг. (20.01.2018)

Ваш друг надіслав вам посилання на шокуюче відео? Не можете повірити, що це правда? Інструкція DW, як відрізнити справжнє відео від фейкового. (06.03.2018)

Громадяни Італії зможуть через спеціальний сайт надіслати експертам поліції новини для їхньої перевірки на достовірність. (19.01.2018)

У ЄК очікують від соціальних мереж вироблення "Кодексу практики саморегулювання" до липня поточного року, який матиме на меті припинення поширення фейкових новин. ЄК планує стежити за впровадженням цих норм соцмережами. "Ми очікуватимемо очевидних результатів, які можна буде оцінити, до жовтня цього року. І тоді, у разі необхідності, у грудні ми вирішимо, чи вважаємо доречним ухвалення додаткових заходів", - заявила у четвер єврокомісарка з питань цифрової економіки Марія Габріель.

Також ЄК має намір сприяти створенню незалежної експертної мережі, яка займатиметься перевіркою фактів для виявлення фейкових новин. Також, за словами Габріель, у Європі необхідні додаткові зусилля в напрямку медіаосвіти населення, а також підтримка якісних засобів масової інформації.

Нагадаємо, в січні цього року у Брюсселі розпочала роботу група експертів, які розроблятимуть пропозиції для протидії поширенню неправдивої інформації. Експертна група складається з 40 осіб. Серед її членів - фахівці в галузі соцмереж, працівники ЗМІ, представники громадянського суспільства та науковці. Фахівці збирають та аналізують лише ті фейкові новини, що не є протизаконними, оскільки для інших неправдивих повідомлень є достатньо правових інструментів на європейському та національному рівнях.

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