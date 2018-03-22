Європейські політики про ″терористку″ Надію Савченко (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 23.03.2018

Різкий поворот у біографії Надії Савченко у Євросоюзі також усіх застав зненацька. Як реагують на звинувачення депутатки у тероризмі європейські політики, які боролися за її визволення з російського ув'язнення.
23 березня Шевченківський районний суд Києва взяв під варту народну депутатку Надію Савченко без права застави
Для так званих "друзів України" в Брюсселі останні події стали, безумовно, неприємною новиною. Проте, за словами одного з євродепутатів, українські інституції відреагували відповідно.
Останні роки 22-го числа з Надією Савченко траплялися неприємні чи знакові події. Остання з них - дозвіл Верховної Ради на арешт депутатки, після чого її одразу затримала СБУ. (22.03.2018)
Гра в агента 007 вилилася для Надії Савченко у кримінальну справу. Журналіст Сергій Руденко про те, як народна депутатка і Герой України перетворилася на "терориста №1" країни, - спеціально для DW. (22.03.2018)