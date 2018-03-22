Європейські політики про ″терористку″ Надію Савченко (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 23.03.2018

Політика й суспільство

Європейські політики про "терористку" Надію Савченко (відео)

Різкий поворот у біографії Надії Савченко у Євросоюзі також усіх застав зненацька. Як реагують на звинувачення депутатки у тероризмі європейські політики, які боролися за її визволення з російського ув'язнення.

23 березня Шевченківський районний суд Києва взяв під варту народну депутатку Надію Савченко без права застави

Для так званих "друзів України" в Брюсселі останні події стали, безумовно, неприємною новиною. Проте, за словами одного з євродепутатів, українські інституції відреагували відповідно.

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