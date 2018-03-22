 Європейські політики про ″терористку″ Надію Савченко (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 23.03.2018
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Політика й суспільство

Європейські політики про "терористку" Надію Савченко (відео)

Різкий поворот у біографії Надії Савченко у Євросоюзі також усіх застав зненацька. Як реагують на звинувачення депутатки у тероризмі європейські політики, які боролися за її визволення з російського ув'язнення.

23 березня Шевченківський районний суд Києва взяв під варту народну депутатку Надію Савченко без права застави

23 березня Шевченківський районний суд Києва взяв під варту народну депутатку Надію Савченко без права застави

Для так званих "друзів України" в Брюсселі останні події стали, безумовно, неприємною новиною. Проте, за словами одного з євродепутатів, українські інституції відреагували відповідно. 

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Магічне число Савченко (відео)

Останні роки 22-го числа з Надією Савченко траплялися неприємні чи знакові події. Остання з них - дозвіл Верховної Ради на арешт депутатки, після чого її одразу затримала СБУ. (22.03.2018)  

Коментар: Савченко "догралася" зі спецслужбами

Гра в агента 007 вилилася для Надії Савченко у кримінальну справу. Журналіст Сергій Руденко про те, як народна депутатка і Герой України перетворилася на "терориста №1" країни, - спеціально для DW. (22.03.2018)  

З героїні в підслідну: як Надію Савченко позбавили депутатської недоторканості

Український парламент задовольнив подання Генпрокуратури про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт Надії Савченко. Кореспондент DW стежив за ходом подій. (22.03.2018)  

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Магічне число Савченко (відео) 22.03.2018

Останні роки 22-го числа з Надією Савченко траплялися неприємні чи знакові події. Остання з них - дозвіл Верховної Ради на арешт депутатки, після чого її одразу затримала СБУ.

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