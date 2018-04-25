Європейські ЗМІ про зустріч Меркель з Трампом: теплі слова без конкретних результатів

Європейські видання в суботу, 28 квітня, жваво коментують візит канцлерки Німеччини Анґели Меркель (Angela Merkel) до Вашингтона. При цьому вони зазначають, що на цій зустрічі Анґели Меркель з президентом США Дональдом Трампом не було таких неприємних ситуацій, як під час минулорічного візиту, коли Трамп відмовився потиснути Меркель руку. Утім, наголошують ЗМІ, президент США залишився вірним своїй тактиці - тримати світ і партнерів у невизначеності.

Відео незручного інциденту у Білому домі у березні 2017 року:

Тепла зустріч на ґанку Білого дому рік потому:

У коментарі на сайті німецького тижневика Spiegel вказується на відсутність конкретних результатів зустрічі Анґели Меркель з Дональдом Трампом. "Окрім кількох теплих слів Меркель нічого взяти з собою додому. Дональд Трамп - і це є сумним меседжем її візиту до Вашингтона - залишається вражаюче вірним собі. Він не лише дописує у Twitter, ніби все ще веде передвиборну кампанію, він викривляє факти так, що вони вписуються в його картину світу. Він не знає, хто такі союзники чи партнери - лише оборудки та прагнення забезпечити собі та США найбільшу вигоду. Надія, що Трамп відмовиться від мит щодо Європи і дотримуватиметься ядерної угоди з Іраном, в будь-якому разі непевна. Трамп залишає усе в неясності, він насолоджується владою, яку йому надає невизначеність. "Побачимо, що буде далі" - одна з його найулюбленіших фраз", - пише Рене Пфістер (Rene Pfister) у коментарі з назвою "Приємні слова".

Нідерландська De Telegraaf окреслила важливість двох тем, з якими німецька канцлерка прибула до Вашингтона. "Зважаючи на дедлайни, що наближаються, ядерна угода з Іраном та штрафні мита на сталь і алюміній для Європи були нагальними темами. Експортна держава Німеччина настрашена можливою торговельною війною і однозначно хоче прибрати тему мит (…) Утім, здіється, що нова домовленість щодо мит у стадії напрацювання і Трамп знову в останній момент зробить для Європи виняток. У випадку з ядерною угодою все виглядає набагато складніше", - зазначає нідерландське видання.

Süddeutsche Zeitung зауважує, що Трамп вочевидь здивував Меркель, подякувавши за підтримку Німеччиною його "жорсткого курсу" щодо КНДР, адже канцлерка радше намагалася стримати президента США. Утім, "Меркель, як перед нею Макрон, не може похвалитися справжнім успіхом. Трампу подобається роль того, хто завжди усе залишає відкритим. Для європейців це означає: потрібно зачекати. Вони відправили цього тижня обох найвпливовіших політиків до Вашинтогна. Чи це щось дасть, буде видно у найближчі дні та тижні".

Видання Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) порівнює візит Меркель із візитом президента Франції Еммануеля Макрона і вказує на обмаль конкретики в обох випадках. "У двох найбільш конфліктних питаннях між Європою та Америкою - питанні торгівлі і мит та питанні політики щодо Ірану - французу також не вдалося досягнути поступу. Щодо цього він сам не залишив сумнівів. Як зазначив Макрон стосовно підсумків перебування у Вашингтоні, його спроба переконати Трампа, що було б добре дотримуватися міжнародної угоди задля стримування іранських ядерний амбіцій, "імовірно провалилася". За оцінкою французького президента, Трамп суто з внутрішньополітичних міркувань вийде з ядерної угоди", - пише FAZ.

Італійська щодення газета La Repubblica підкреслила відмінність між триденним державним візитом Макрона і швидкою робочою поїздкою Меркель. Мовляв, Меркель не переслідувала мету стати кращим другом Трампа. "Окрім усмішок та запевнень це була передовсім коротка розмова (три години), яка прояснила відмінності у позиціях між двома сторонами замість того, щоб наблизити вирішення проблем", - йдеться в італійському виданні.

Британська The Guardian звернула увагу на те, що цього разу Трамп намагався запевнити у своїх добрих відносинах з канцлеркою. "Коли Меркель приїздила минулого разу, Трампа критикували за те, що він не потиснув їй руку в Овальному кабінеті. Цього разу він привітав Меркель біля Західного крила Білого дому рукостисканням і поцілунком в обидві щоки. Він наполягав: "У нас справді хороші відносини, і ми дійсно мали чудові відносини від самого початку, але деякі люди цього не зрозуміли", - пише The Guardian.