Європейський суд збільшив можливості для возз'єднання сімей біженців

Європейський суд у четвер, 12 квітня, ухвалив рішення про те, що неповнолітні біженці зберігають право на возз'єднання сім'ї, навіть якщо їм виповнюється 18 років під час процесу розгляду їхньої заявки на надання притулку в країнах Європейського Союзу. Це рішення може вплинути на долю десятків тисяч молодих мігрантів, які прибули до ЄС без супроводу дорослих і які подали заяву про надання притулку в межах ЄС.

В рішенні суду також йдеться про те, що молоді біженці мають подати заявку на возз'єднання родини не пізніше, ніж через три місяці після того, як їхнє прохання про надання притулку було задоволено.

Суд розглядав справу дівчини з Еритреї, яка подала заявку про надання притулку в Нідерландах, і якій під час процесу її розгляду виповнилось 18 років. Після того, як її заяву задовольнили, вона подала клопотання про те, щоб її батьки приєдналися до неї, мотивувавши це своїм правом на возз'єднання як неповнолітньої, яка перебуває в Нідерландах без супроводу батьків. Але місцеві органи влади відхилили клопотання, пославшись на те, що вона вже повнолітня.

Рішення суду може стосуватися великої кількості людей. Згідно з даними Федерального відомства з питань міграції та біженців Німеччини, з січня 2015 року по жовтень 2017 року до ФРН в'їхало близько 66,3 тисячі неповнолітніх без супроводу дорослих. У відомстві не навели даних про кількість тих, кому виповнилось 18 під час розгляду заявок на надання притулку.

У Німеччині кожен, хто отримав статус біженця або притулок, має право возз’єднатися з найближчими родичами. Ними вважаються подружжя, діти та - тільки якщо біженець є неповнолітнім - брати і сестри, а також батьки. У 2016 році возз'єднання сімей було призупинено на два роки для біженців, що мають у ФРН статус осіб, які потребують додаткового захисту, але яким поки не надали притулок. Біженці, які отримали цей статус після 17 березня 2016 року, мали чекати до 16 березня 2018 року, перш ніж вони могли подати заявку на возз'єднання сім'ї.

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