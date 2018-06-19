 Європейський суд визнав Німеччину винною в забрудненні ґрунту нітратами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.06.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Європейський суд визнав Німеччину винною в забрудненні ґрунту нітратами

Європейський суд заявив, що ФРН робить недостатньо для того, щоб уникнути проникненню нітратів у ґрунтові води. Це шкодить навколишньому середовищу та здоров'ю людей.

Німеччину звинуватили в забрудненні ґрунту нітратами

Європейський суд визнав, що уряд Німеччини замало робить для того, щоб завадити проникненню нітратів у ґрунт. Про це суд заявив у четвер, 21 червня, передає агенція dpa.

Судді встановили, що Німеччина порушує відповідну директиву Європейського Союзу. Граничним значенням нітратного забруднення ґрунтових вод в ЄС вважається 50 міліграмів на літр. Також суд заявив, що Німеччина не вживає додаткових заходів для уникнення забруднення.

Надлишок нітратів, які потрапляють у ґрунт переважно з мінеральних добрив, завдає шкоди навколишньому середовищу та створює ризики для здоров'я громадян, відзначив суд. Він зобов'язав Німеччину сплатити витрати на судовий процес.

DW.COM

Єврокомісія презентувала план заходів зі зменшення використання пластику, який, зокрема, передбачає заборону використання одноразового посуду, трубочок-соломинок та певних видів упаковки. (28.05.2018)

Єврокомісія закидає Німеччині і ще кільком країнам Євросоюзу неефективну боротьбу із забрудненням повітря. Близько 400 тисяч людей помирають у ЄС передчасно від хвороб, викликаних шкідливими викидами. (17.05.2018)

Нагадаємо, що в 2014 році Єврокомісія (ЄК) попередила Німеччину про високій рівень забруднення ґрунтових вод нітратами, а в 2016 році подала проти неї позов до Європейського суду. Німеччину звинуватили в недотриманні загальноєвропейських правил, прийнятих в 1991 році, що визначають норми вмісту нітратів.

У квітні 2017 року Єврокомісія також подала до Європейського суду позов проти Німеччини за недостатні зусилля у боротьбі з забрудненням повітря. У ЄК занепокоєні викидами окису азоту в атмосферу, спричиненими дизельними автомобілями. Рівень концентрації цього шкідливого для дихальної системи людини газу в повітрі багатьох німецьких міст перевищує європейські норми.

Дивитись відео 12:20
Now live
12:20 хв

Чому німці п'ють воду з-під крана? - "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" (05.06.2018)

Аудіо й відео до теми

Чому німці п'ють воду з-під крана? - "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" (05.06.2018)  

Також за темою

Erdgas - Rohre für Nord Stream 2

Німецькі екологи оскаржили будівництво "Північного потоку-2" в суді 03.03.2018

Німецьке екологічне об'єднання Nabu хоче домогтися в суді скасування дозволу на будівництво газопроводу "Північний потік-2" в територіальних водах ФРН. У Nord Stream 2 заявили, що позов не перешкоджає реалізації проекту.

Докладно

Лауреат премії Бориса Нємцова Надія Мітюшкіна (в центрі)

"Тихий борець за свободу": кому дали премію Нємцова

Репортаж DW з вручення премії Нємцова в Бонні. 

default

"Червона картка" для шефа Audi

Після арешту Руперта Штадлера в тюрмі опинився перший у німецькій історії шеф автовиробника. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  