Європейський суд визнав Німеччину винною в забрудненні ґрунту нітратами

Європейський суд визнав, що уряд Німеччини замало робить для того, щоб завадити проникненню нітратів у ґрунт. Про це суд заявив у четвер, 21 червня, передає агенція dpa.

Судді встановили, що Німеччина порушує відповідну директиву Європейського Союзу. Граничним значенням нітратного забруднення ґрунтових вод в ЄС вважається 50 міліграмів на літр. Також суд заявив, що Німеччина не вживає додаткових заходів для уникнення забруднення.

Надлишок нітратів, які потрапляють у ґрунт переважно з мінеральних добрив, завдає шкоди навколишньому середовищу та створює ризики для здоров'я громадян, відзначив суд. Він зобов'язав Німеччину сплатити витрати на судовий процес.

Нагадаємо, що в 2014 році Єврокомісія (ЄК) попередила Німеччину про високій рівень забруднення ґрунтових вод нітратами, а в 2016 році подала проти неї позов до Європейського суду. Німеччину звинуватили в недотриманні загальноєвропейських правил, прийнятих в 1991 році, що визначають норми вмісту нітратів.

У квітні 2017 року Єврокомісія також подала до Європейського суду позов проти Німеччини за недостатні зусилля у боротьбі з забрудненням повітря. У ЄК занепокоєні викидами окису азоту в атмосферу, спричиненими дизельними автомобілями. Рівень концентрації цього шкідливого для дихальної системи людини газу в повітрі багатьох німецьких міст перевищує європейські норми.