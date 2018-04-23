 Європейський суд визнав за жертвами тортур право на захист для біженців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.04.2018
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Новини

Європейський суд визнав за жертвами тортур право на захист для біженців

Жертви катувань, яким на батьківщині не можуть гарантувати необхідне медичне лікування, мають право подавати заяву на отримання передбаченого для біженців захисту в країнах ЄС. Це визнав Європейський суд у Люксембурзі.

Symbolbild Gefängnis (Getty Images/AFP/M. Abed)

Судді Європейського суду визнали право жертв катувань, що походять з-поза меж ЄС, претендувати на отримання передбаченого для біженців захисту в країнах-членах спільноти. Рішення розташованого в Люксембурзі суду було ухвалено у вівторок, 24 квітня, передає інформагенція AFP.

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До генерального прокурора Німеччини надійшла заява про злочини, вчинені керівниками сирійських спецслужб. (02.03.2017)

За 5 років діяльності Національного превентивного механізму з попередження катувань громадським активістам вдалося виявити причини та почати боротьбу з жорстоким поводженням з людьми в місцях несвободи. (27.06.2017)

Згідно з ухвалою суду, таке право визнається за жертвами тортур у тому разі, якщо немає гарантії надання їм відповідного медичного лікування в країні їхнього походження. Крім того, постраждалі від катувань мають захист від депортації в разі, якщо ускладнення для фізичного чи психічного здоров'я внаслідок пережитих у минулому катувань посилюються без належної меддопомоги.

Рішення суду стосувалося справи вихідця зі Шрі-Ланки, котрий нині перебуває у Великобританії. Свого часу він був членом угруповання "Тигри визволення Таміл-Іламу" та зазнав катувань з боку силовиків. Британські лікарі підтвердили, що в разі його повернення на батьківщину існує небезпека скоєння ним самогубства. Водночас Великобританія відхилила його прохання про притулок, а також не погодилися надати так званий субсидарний захист, оскільки на батьківщині чоловікові не загрожує переслідування. 

Згідно з рішенням Європейського суду, виходець зі Шрі-Ланки може залишитися в Великобританії. Питання щодо того, чи отримає він статус особи, що має дозвіл тимчасово перебувати в цій європейській країні та отримувати субсидарний захист, вирішуватимуть британські суди.
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