Європейський суд визнав за жертвами тортур право на захист для біженців

Судді Європейського суду визнали право жертв катувань, що походять з-поза меж ЄС, претендувати на отримання передбаченого для біженців захисту в країнах-членах спільноти. Рішення розташованого в Люксембурзі суду було ухвалено у вівторок, 24 квітня, передає інформагенція AFP.

Згідно з ухвалою суду, таке право визнається за жертвами тортур у тому разі, якщо немає гарантії надання їм відповідного медичного лікування в країні їхнього походження. Крім того, постраждалі від катувань мають захист від депортації в разі, якщо ускладнення для фізичного чи психічного здоров'я внаслідок пережитих у минулому катувань посилюються без належної меддопомоги.

Рішення суду стосувалося справи вихідця зі Шрі-Ланки, котрий нині перебуває у Великобританії. Свого часу він був членом угруповання "Тигри визволення Таміл-Іламу" та зазнав катувань з боку силовиків. Британські лікарі підтвердили, що в разі його повернення на батьківщину існує небезпека скоєння ним самогубства. Водночас Великобританія відхилила його прохання про притулок, а також не погодилися надати так званий субсидарний захист, оскільки на батьківщині чоловікові не загрожує переслідування.

Згідно з рішенням Європейського суду, виходець зі Шрі-Ланки може залишитися в Великобританії. Питання щодо того, чи отримає він статус особи, що має дозвіл тимчасово перебувати в цій європейській країні та отримувати субсидарний захист, вирішуватимуть британські суди.