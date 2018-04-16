Європейський Союз поскаржився до СОТ на спецмита США

Євросоюз у вівторок, 17 квітня, подав скаргу до Світової організації торгівлі (СОТ) через запроваджені Сполученими Штатами Америки спецмита на імпорт сталі та алюмінію. Раніше зі скаргою на рішення Трампа до СОТ звернувся і Китай.

Європейський Союз, "маючи значний інтерес у якості експортера", просить проведення якнайшвидших консультацій із США, йдеться в заяві Євросоюзу на сайті СОТ. Брюссель бажає роз'яснень щодо запроваджених США заходів та опрацювання шляхів свого захисту в рамках угод СОТ. "Європейська комісія наполягає на отриманні повного і безумовного звільнення від оголошених мит на сталь та алюміній", - цитує агенція AFP джерело в Єврокомісії.

Як повідомлялося раніше, Дональд Трамп запровадив 25-відсоткове мито на імпорт сталі та 10-відсоткові ввізні мита для імпортного алюмінію. Нові мита тимчасово не поширюються на Канаду та Мексику, які разом зі США є учасниками Північноамериканської угоди про вільну торгівлю (NAFTA). На початку квітня Китай звернувся до СОТ з проханням врегулювати митну суперечку зі США за допомогою арбітражу.