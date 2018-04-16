 Європейський Союз поскаржився до СОТ на спецмита США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Європейський Союз поскаржився до СОТ на спецмита США

Європейський Союз подав до Світової організації торгівлі скаргу через спецмита, накладені Сполученими Штатами Америки на імпорт сталі і алюмінію.

Європейський Союз поскаржився до СОТ на спецмита США

Євросоюз у вівторок, 17 квітня, подав скаргу до Світової організації торгівлі (СОТ) через запроваджені Сполученими Штатами Америки спецмита на імпорт сталі та алюмінію. Раніше зі скаргою на рішення Трампа до СОТ звернувся і Китай.

DW.COM

Китай просить допомоги Світової організації торгівлі (СОТ) у врегулюванні митної суперечки зі США за допомогою арбітражу. Вашингтон пропозицію відкидає. (05.04.2018)

Спецмита США на імпорт сталі та алюмінію попередньо не поширюватимуться на ЄС та ще низку країн. (22.03.2018)

Європейський Союз, "маючи значний інтерес у якості експортера", просить проведення якнайшвидших консультацій із США, йдеться в заяві Євросоюзу на сайті СОТ. Брюссель бажає роз'яснень щодо запроваджених США заходів та опрацювання шляхів свого захисту в рамках угод СОТ. "Європейська комісія наполягає на отриманні повного і безумовного звільнення від оголошених мит на сталь та алюміній", - цитує агенція AFP джерело в Єврокомісії.

Як повідомлялося раніше, Дональд Трамп запровадив 25-відсоткове мито на імпорт сталі та 10-відсоткові ввізні мита для імпортного алюмінію. Нові мита тимчасово не поширюються на Канаду та Мексику, які разом зі США є учасниками Північноамериканської угоди про вільну торгівлю (NAFTA). На початку квітня Китай звернувся до СОТ з проханням врегулювати митну суперечку зі США за допомогою арбітражу.

Також за темою

Symbolbild Stahl

США можуть відкласти ввізні мита на сталь та алюміній з ЄС - шанси зростають 22.03.2018

Шанси на те, що США зроблять виняток для країн ЄС щодо запровадження ввізних мит на сталь та алюміній, зростають. Принаймні, на певний час, - допоки Вашингтон і Брюссель не домовляться остаточно.

China Container-Hafen

Китай запровадив мита на 128 американських товарів 02.04.2018

У відповідь на підвищення мит на ввезення в США сталі та алюмінію, Китай запровадив збори на 128 американських товарів. Фрукти обклали митом у 15 відсотків, а свинину - 25 відсотків.

Symbolbild Handelskrieg USA und EU

Альтмаєр: ЄС не хоче торговельної війни зі США 18.03.2018

Міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр відбув до Вашингтона. Він наголосив, що у переговорах з США щодо спецмит відстоюватиме думку Єврокомісії.

Докладно

Надпис на білборді: Не дозволь, щоб зрештою сміявся Орбан

Вендетта Віктора Орбана

У Будапешті проурядове опублікувано список "ворогів Угорщини". Спостерігачі заявляють про нову політичну ескалацію. 

default

Мінфін України ініціює облік найбагатших громадян

Чи працюватиме це, і хто від цього виграє - з’ясовувала DW.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  