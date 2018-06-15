Європейський Союз подовжив санкції проти Росії за анексію Криму

Рада Європейського Союзу у понеділок, 18 червня, на рік подовжила санкції проти Росії за незаконну анексію Криму. "18 червня 2018 року Рада подовжила обмежувальні заходи у відповідь на незаконну анексію Криму і Севастополя Росією до 23 червня 2019 року", - йдеться в повідомленні Ради ЄС.

Санкції, зокрема, передбачають заборону на імпорт у ЄС продуктів з Криму і Севастополя, інвестиції в Крим і Севастополь, що означає заборону для європейців або європейських компаній на купівлю нерухомості на півострові, фінансування кримських компаній, а також заборону на надання послуг з постачання товарів. "Ці заходи застосовуються до громадян ЄС і компаній, заснованих в ЄС. Їхня дія обмежена територією Криму і Севастополя", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, обмежувальні заходи передбачають заборону на послуги, пов'язані з туристичною діяльністю в Криму і Севастополі; експорт низки товарів і технологій на півострів для транспортного, телекомунікаційного та енергетичних секторів, пов'язаних з розвідкою і видобутком нафти, газу і мінеральних ресурсів.

Нагадаємо, що 14 травня Євросоюз запровадив нові санкції щодо Росії - за проведення виборів президента РФ на території анексованого Криму. До санкційного списку тоді внесли п'ятьох осіб, які "обіймають відповідальні позиції у виборчих комісіях Криму та Севастополя". Їхні активи було заморожено, також їм заборонили в'їжджати до ЄС.