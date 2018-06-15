 Європейський Союз подовжив санкції проти Росії за анексію Криму | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.06.2018

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Новини

Європейський Союз подовжив санкції проти Росії за анексію Криму

Рада Європейського Союзу подовжила до 23 червня 2019 року санкції, які були запроваджені проти Росії за незаконну анексію Криму.

ЄС подовжив санкції проти Росії за анексію Криму

Рада Європейського Союзу у понеділок, 18 червня, на рік подовжила санкції проти Росії за незаконну анексію Криму. "18 червня 2018 року Рада подовжила обмежувальні заходи у відповідь на незаконну анексію Криму і Севастополя Росією до 23 червня 2019 року", - йдеться в повідомленні Ради ЄС.

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Євросоюз запровадив санкції щодо п'ятьох осіб, відповідальних за організацію виборів президента РФ на території анексованого Криму. Це хоч і символічний жест, але водночас важливий сигнал, кажуть у Брюсселі. (15.05.2018)

Рада ЄС вирішила запровадити санкції проти п'яти осіб, які організовували вибори президента РФ на території Криму та Севастополя. Мова йде про голову, заступників голів та секретарів тамтешніх виборчих комісій. (14.05.2018)

Санкції, зокрема, передбачають заборону на імпорт у ЄС продуктів з Криму і Севастополя, інвестиції в Крим і Севастополь, що означає заборону для європейців або європейських компаній на купівлю нерухомості на півострові, фінансування кримських компаній, а також заборону на надання послуг з постачання товарів. "Ці заходи застосовуються до громадян ЄС і компаній, заснованих в ЄС. Їхня дія обмежена територією Криму і Севастополя", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, обмежувальні  заходи передбачають заборону на послуги, пов'язані з туристичною діяльністю в Криму і Севастополі; експорт низки товарів і технологій на півострів для транспортного, телекомунікаційного та енергетичних секторів, пов'язаних з розвідкою і видобутком нафти, газу і мінеральних ресурсів.

Нагадаємо, що 14 травня Євросоюз запровадив нові санкції щодо Росії - за проведення виборів президента РФ на території анексованого Криму. До санкційного списку тоді внесли п'ятьох осіб, які "обіймають відповідальні позиції у виборчих комісіях Криму та Севастополя". Їхні активи було заморожено, також їм заборонили в'їжджати до ЄС.

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