 Європейський Союз закликає до політичного діалогу щодо Сирії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.04.2018
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Новини

Європейський Союз закликає до політичного діалогу щодо Сирії

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу заявили про необхідність відновлення політичного діалогу для врегулювання конфлікту в Сирії. Наразі ЄС не поспішає анонсувати санкції щодо РФ.

Очільники МЗС ЄС

Очільники МЗС країн ЄС зустрілися для обговорення ситуації в Сирії

Міністри закордонних справ ЄС на зустрічі в понеділок, 16 квітня, заявили про необхідність відновлення політичного діалогу щодо врегулювання конфлікту в Сирії, передає агенція dpa.

Після ракетних ударів США, Великобританії та Франції по сирійських військових об'єктах глави зовнішньополітичних відомств країн ЄС обговорили подальші дії, спрямовані на припинення військових дій в Сирії. "Європейський Союз продовжуватиме розглядати подальші обмежувальні заходи проти Сирії доти, доки триватимуть репресії", - йдеться у спільній заяві міністрів. 

"Асолютно ясно, що ми маємо прискорити відновлення політичного процесу під проводом ООН", - заявила представниця ЄС з питань зовнішньої політики Федеріка Могеріні, зазначивши, що друга конференція під головуванням ЄС і ООН з питань Сирії, що відбудеться 24-25 квітня в Брюсселі, стане гарним приводом для відновлення перемовин. Очікується, що в конференції візьмуть учать 70 делегацій.

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Метою удару по Сирії, здійсненого США та їхніми союзниками, було запобігти повторному використанню хімзброї Асадом, впевнена Федеріка Могеріні. Вона закликає РФ використовувати свій вплив для деескалації в Сирії. (14.04.2018)

Постпред США при ООН Ніккі Хейлі заявила, що Вашингтон найближчим часом оголосить про нові санкції щодо Росії. За її словами, вони стосуватимуться підприємств, причетних до постачання оснащення Асаду та хімічної зброї. (15.04.2018)

Наразі очільники зовнішньополітичних відомств ЄС не висловилися за приєднання до США у питанні запровадження економічних санкцій на Росію через її дії в Сирії, інформує Reuters. Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas), зокрема, зазначив, що конфлікт у Сирії "не може бути вирішений без Росії", додавши, що він очікує від цієї країни "конструктивного внеску". У свою чергу, очільник МЗС Великобританії Борис Джонсон зазначив, що авіаудари західних союзників по Сирії "були цілковито виправданими" і мали на меті показати, що світ не потерпить використання хімічної зброї.

Нагадаємо, що в ніч на 14 квітня США, Великобританія та Франція завдали ударів по сирійських військових об'єктах, що пов'язані з хімічною зброєю. Країни вдалися до військового втручання, оскільки покладають на сирійський уряд відповідальність за ймовірну хімічну атаку, здійснену 7 квітня в місті Дума.

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