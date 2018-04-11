Європейський Союз закликає до політичного діалогу щодо Сирії

Міністри закордонних справ ЄС на зустрічі в понеділок, 16 квітня, заявили про необхідність відновлення політичного діалогу щодо врегулювання конфлікту в Сирії, передає агенція dpa.

Після ракетних ударів США, Великобританії та Франції по сирійських військових об'єктах глави зовнішньополітичних відомств країн ЄС обговорили подальші дії, спрямовані на припинення військових дій в Сирії. "Європейський Союз продовжуватиме розглядати подальші обмежувальні заходи проти Сирії доти, доки триватимуть репресії", - йдеться у спільній заяві міністрів.

"Асолютно ясно, що ми маємо прискорити відновлення політичного процесу під проводом ООН", - заявила представниця ЄС з питань зовнішньої політики Федеріка Могеріні, зазначивши, що друга конференція під головуванням ЄС і ООН з питань Сирії, що відбудеться 24-25 квітня в Брюсселі, стане гарним приводом для відновлення перемовин. Очікується, що в конференції візьмуть учать 70 делегацій.

Наразі очільники зовнішньополітичних відомств ЄС не висловилися за приєднання до США у питанні запровадження економічних санкцій на Росію через її дії в Сирії, інформує Reuters. Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas), зокрема, зазначив, що конфлікт у Сирії "не може бути вирішений без Росії", додавши, що він очікує від цієї країни "конструктивного внеску". У свою чергу, очільник МЗС Великобританії Борис Джонсон зазначив, що авіаудари західних союзників по Сирії "були цілковито виправданими" і мали на меті показати, що світ не потерпить використання хімічної зброї.

Нагадаємо, що в ніч на 14 квітня США, Великобританія та Франція завдали ударів по сирійських військових об'єктах, що пов'язані з хімічною зброєю. Країни вдалися до військового втручання, оскільки покладають на сирійський уряд відповідальність за ймовірну хімічну атаку, здійснену 7 квітня в місті Дума.