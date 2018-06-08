 Європарламент обговорить ситуацію з Олегом Сенцовим | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.06.2018

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Новини

Європарламент обговорить ситуацію з Олегом Сенцовим

Європейський парламент 14 червня обговорить ситуацію з ув'язненим у Росії українським режисером Олегом Сенцовим. Він голодує вже майже місяць.

Чисельні організації закликають звільнити Олега Сенцова

Чисельні організації закликають звільнити Олега Сенцова

На пленарній сесії Європейського парламенту, яка у понеділок, 11 червня, відкривається у Страсбурзі, буде розглянута ситуація з ув’язненим у Росії українським режисером Олегом Сенцовим. Обговорення відбудеться 14 червня.

"У четвер у нас відбудуться дебати про Росію. Ми будемо говорити про політичного в'язня Олега Сенцова", - повідомив представник Європарламенту Ніл Корлет, передає агенція "Інтерфакс". У той же день з цього питання буде прийнято резолюцію неюридичного характеру.

DW.COM

Amnesty International прирівняла умови під час етапування ув'язнених в Росії до тортур. Глава організації закликав Росію звільнити українського режисера Олега Сенцова. (08.06.2018)

Учасники мітингу в Москві проти репресій і сваволі вимагали серед іншого й звільнення політв'язнів, у тому числі й українського режисера Олега Сенцова. (10.06.2018)

Олег Сенцов, ув'язнений в Росії за звинуваченням у створенні на території Криму терористичного угруповання, 14 травня оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, які утримуються в РФ і анексованому Криму. З кінця травня він отримує у колонії підтримуючу терапію. Із закликом звільнити його виступили численні міжнародні організації, західні уряди та політики. Акції на його підтримку проходять у багатьох країнах світу.

Олега Сенцова затримали в Криму в 2014 році за звинуваченням у підготовці терактів на півострові і створенні терористичного угруповання. У 2015 році у РФ його засуджено до 20 років позбавлення волі. Режисер відбуває покарання в колонії суворого режиму в Ямало-Ненецькому автономному окрузі, більш відомій як "Білий ведмідь".

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Сестра Олега Сенцова про звільнення політв'язнів: Звертатися до сумління Путіна марно (06.06.2018)

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Сестра Олега Сенцова про звільнення політв'язнів: Звертатися до сумління Путіна марно (06.06.2018)  

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