 Європарламент затвердив мільярд євро допомоги Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.06.2018

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Новини

Європарламент затвердив мільярд євро допомоги Україні

Макрофінансова допомога ЄС прив'язана до виконання Україною низки умов - зокрема, до запуску системи автоматичної перевірки е-декларацій та створення Вищого антикорупційного суду.

Україна отримає макрофінансову допомогу від Євросоюзу

Україна отримає макрофінансову допомогу від Євросоюзу

Європарламент схвалив четверту програму макрофінансової допомоги Україні на пленарному засіданні у Страсбурзі в середу, 13 червня. "За" проголосували 527 євродепутатів, "проти" - 124, передає кореспондент DW. Ця програма передбачає один мільярд євро кредитів, які мають бути виплачені двома траншами.

Пропозицію Єврокомісії про макрофінансову допомогу депутати підтримали без поправок. Це означає, що вже найближчим часом остаточно її затвердити зможе Рада ЄС. В такому разі перший транш Україна зможе отримати вже восени.

Однак для цього Києву треба буде виконати низку умов. Хоча у самому рішенні про програму чітких вимог міститься мало, за наполяганнями низки євродепутатів до Європарламенту, Рада ЄС і Єврокомісія вирішили додати до нього спільну заяву. Згідно з нею, крім загальних вимог, на кшталт поваги до демократії, включно з багатопартійною системою, та принципами верховенства права, Євросоюз висуне Україні три специфічні вимоги у сфері боротьби з корупцією.

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Компромісне рішення щодо допомоги Україні на мільярд євро передбачає три основні антикорупційні вимоги, зокрема створення антикорупційного суду відповідно до вимог Венеціанської комісії. (29.05.2018)

Після двох років дискусій Верховна Рада ухвалила закон про Вищий антикорупційний суд. Він став результатом компромісу з міжнародними партнерами України. Попереду ще один закон і тривалий відбір суддів. (07.06.2018)

Йдеться про роботу системи автоматичної перевірки електронних декларацій, перевірку даних щодо бенефіціарних власників компаній, а також спеціалізований Антикорупційний суд, що буде створений та функціонуватиме у відповідності до рекомендацій Венеціанської комісії. Конкретні умови повинні будуть погодити Єврокомісія та уряд України у меморандумі про взаєморозуміння.

Метою макрофінансової допомоги "є допомогти Україні покрити частину її додаткових потреб у зовнішньому фінансуванні у 2018-2019 роках", підтримати платіжний баланс країни, а також "надати стимули для активізації зусиль України з реформування".

Нагадаємо, третя програма макрофінансової допомоги Україні завершилася в січні без виплати останнього траншу в 600 мільйонів євро, оскільки Київ не виконав усіх погоджених умов.

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