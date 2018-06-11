У Європарламенті вирішили не замовляти в офіси воду в пластиковій тарі - таким є внесок ЄП у боротьбу з забрудненням довкілля пластиковими відходами.
Європарламент відмовився від пластикових пляшок
У приміщеннях Європейського парламенту заборонили використовувати пластикові пляшки. Відповідне рішення ухвалила президія Європарламенту ввечері у понеділок, 11 червня.
"Нові умови будуть запроваджені з літа наступного року", - пояснила одна з 14-ти віце-президентів парламенту, представниця фінської Партії зелених Хейді Хаутала, передає агенція AFP. Дата, відколи пластикові пляшки не доставлятимуться в офіси, визначена з урахуванням того, що чинні контракти з постачальниками води у пластиковій тарі закінчаться після виборів у парламент у травні наступного року.
На наступний сесійний період підписані нові контракти. За інформацією адміністрації ЄП, минулого року в трьох його офісах в Брюсселі, Страсбурзі та Люксембурзі на засіданнях парламенту та комітетів або на інших офіційних засіданнях було використано близько мільйона пляшок з водою. Витрати на це оцінюються в 1,8 мільйона євро.
Також існують одноразові пластикові пляшки, які продаються членам парламенту, співробітникам та відвідувачам в різних кафе та ресторанах. У майбутньому у приміщеннях парламенту будуть встановлені питні фонтанчики. Одноразові ластикові стаканчики мають бути замінені тарою багаторазового використання. Мета - "повністю припинити використання одноразових пляшок та контейнерів у парламенті", зазначила Хейді Хаутала.
Нагадаємо, у травні Єврокомісія презентувала план заходів зі зменшення використання пластику, який передбачає заборону низки одноразових продуктів із пластику. Йдеться, зокрема, про одноразові посуд та столові прибори, трубочки-соломинки для напоїв, палички для вати і пластикові кріплення для повітряних кульок. Крім того, передбачається обмеження використання пластикових упаковок для їжі, яку продають на винос закусочні, кришок, а також інших продуктів із пластику.
Єврокомісія вимагає, щоб до 2025 року країни-члени ЄС забезпечили використання на 90 відсотків пластикових пляшок, що підлягають переробці. За пластикове сміття, яке не підлягає вторинній переробці, на країни ЄС пропонується накладати штраф у розмірі 80 центів за один кілограм сміття.
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Які продукти з пластику планують заборонити в ЄС (28.05.2018)
Які продукти з пластику планують заборонити в ЄС (28.05.2018)
Їстівні тарілки та виделки: альтернатива одноразовому пластику
Годі смоктати!
Мільярди пластикових соломинок стають відходами. Європейський Союз хоче заборонити цей та інший одноразовий пластик, який потрапляє на сміттєзвалища або в океан. Але для тих, хто просто не може не смоктати через соломинку, як австрієць Марко Горт, який встановив світовий рекорд з 259 соломинками у роті, є екологічно чисті альтернативи.
Їстівні тарілки та виделки: альтернатива одноразовому пластику
Попив нею й одразу з'їв...
Тварини в океані часто намагаються з'їсти пластикові соломинки. Щоб захистити навколишнє середовище, тепер ви самі можете з'їсти їх. Німецький стартап Wisefood розробив їстівні соломинки, виготовлені з залишків виробництва яблучного соку. Крім того, ви також можете придбати багаторазові соломинки, виготовлені з металу, бамбука або скла.
Їстівні тарілки та виделки: альтернатива одноразовому пластику
Їстівні виделки
Точно невідомо, скільки пластикових виделок, ножів та ложок використовують один раз, а потім викидають. Але ЄС зажадав розпрощатися з ними. Якщо вам потрібно їсти на ходу і немає змоги використовувати металеві прибори, ви можете спробувати їстівні версії. Індійський стартап Bakey’s пропонує виделки зі злакових рослин сорго, а американська компанія SpudWares - з картопляного крохмалю. Смакота!
Їстівні тарілки та виделки: альтернатива одноразовому пластику
Без залишків!
Ви також можете спробувати їстівні тарілки, адже пластмасові будуть виходити з вжитку після заборони ЄС. Польська компанія Biotrem вже розробила тарілки з висівок. Якщо ви вже наїлися - не хвилюйтеся: тарілки органічні й розкладаються через 30 днів.
Їстівні тарілки та виделки: альтернатива одноразовому пластику
Не смітіть чашками - їжте їх
Окрім заборони приватного використання одноразових виробів з пластику, ЄС прагне заохочувати мережі фаст-фуду, кафе та бари, щоб вони обмежували використання пластикових чашок. Щорічно використовується півтрильйона пластикових стаканчиків, більшість з яких - лише одноразово. Потім вони залишаються у природі навіки. Кілька компаній вже пропонують рослинні альтернативи.
Їстівні тарілки та виделки: альтернатива одноразовому пластику
І це не пластик...
Однією з таких компаній є балійський стартап Avani. Ця компанія розробила біопласт, який виготовлений з кукурудзяного крохмалю. Попри те, що чашки виглядають, як пластикові, вони біологічно розкладаються. Втім, вони краще розкладаються у спеціальному обладнанні для компостування, ніж на вашому задньому подвір'ї.
Їстівні тарілки та виделки: альтернатива одноразовому пластику
Використовуй знову і знову
Найпростіший спосіб замінити пластикові чашки - це використовувати багаторазові горнятка. Але ми не завжди можемо мати з собою свої власні кавові чашки. Берлін входить до переліку німецьких міст, які випробовують пілотний проект, що дозволяє шанувальникам кави "взяти на прокат" багаторазову бамбукову кружку за невеличкий депозит і згодом повернути чашку вже в іншому кафе.
Їстівні тарілки та виделки: альтернатива одноразовому пластику
Чисті вуха - брудні океани
Інший пластиковий продукт, якого хотів би позбутися ЄС - вушні палички. Якщо їх утилізовують неналежним чином, вони опиняються в океані, де тварини помилково сприймають їх за їжу. Вже є альтернативи з бамбука або паперу. Але найзатятіші борці за екологію наполягають, щоб взагалі їх не використовувати - ви можете просто взяти свій рушник й почистити вуха.