Європарламент вимагає від Москви негайно звільнити Сенцова

Європарламент у четвер, 14 червня, ухвалив резолюцію щодо ситуації з правами людини в Росії. За неї на пленарному засіданні у Страсбурзі проголосували 485 депутатів, проти виступили 76 парламентарів, ще 66 утримались, інформує кореспондент DW.

Цією резолюцією Європарламент "вимагає, щоб російська влада негайно та без жодних умов відпустила Олега Сенцова та усіх інших громадян України, незаконно затриманих у Росії та на Кримському півострові". Зараз таких українців-політв'язнів налічується понад 70 осіб.

Дебати та голосування щодо резолюції євродепутати провели рівно через місяць після початку голодного страйку українським режисером Олегом Сенцовим. Голодує він з вимогою від Росії відпустити всіх українських політв'язнів. Російська влада затримала Сенцова в анексованому Криму в травні 2014-го. Наступного року його засудили до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у тероризмі. Євродепутати наголошують на тому, що справа Сенцова не відповідає елементарним стандартам правосуддя.

Резолюція привертає увагу і до інших українських політичних в'язнів у РФ, зокрема затриманого разом з Сенцовим Олександра Кольченка, а також активіста Володимира Балуха, який проводить голодування ще з 19 березня. Крім того, Європарламент засудив порушення Росією міжнародного права у Криму, включно з "насадженням російського законодавства, потужною мілітаризацією Кримського півострова, яка загрожує регіональній безпеці, а також масштабні та систематичні порушення прав людини, особливо проти етнічних українців і кримських татар".

Так само Європарламент вимагає негайно та без жодних умов відпустити Оюба Тітієва, керівника чеченського офісу правозахисної організації "Меморіал", а також всіх інших політичних в'язнів у Росії. Тітієва арештували у січні цього року начебто за зберігання наркотиків. Ці звинувачення інші правозахисники відкидають як сфабриковані.

У підсумку євродепутати закликали продовжувати санкції проти Росії, а також розглянути нові обмежувальні заходи проти осіб, відповідальних за затримання та засудження політичних в'язнів.