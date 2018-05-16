 Єврокомісія хоче стати посередником у суперечці щодо ″Північного потоку-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.05.2018

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Новини

Єврокомісія хоче стати посередником у суперечці щодо "Північного потоку-2"

Брюссель хоче допомогти Росії і Україні укласти угоду про газовий транзит через українську територію після 2019 року. В Єврокомісії визнають, що не мають інструментів для зупинення будівництва газогону.

Єврокомісія може стати посередником у конфлікті навколо Північного потоку-2

Єврокомісія може стати посередником у конфлікті навколо "Північного потоку-2"

Єврокомісія (ЄК) запропонувала Росії та Україні посередницькі послуги в суперечці навколо будівництва нового газопроводу "Північний потік-2". Метою є детальна угода про продовження транзиту російського газу територією України після 2019 року, заявив заступник голови Єврокомісії з питань енергетичного союзу Марош Шевчович у п'ятницю, 25 травня, в Брюсселі.

За його словами, Німеччина активно сприяє узгодженню тристоронньої зустрічі щодо цього питання. Марош Шефчович планує обговорити з Росією можливу дату проведення переговорів вже 28 травня.

Тим часом Україна виступає проти будівництва газопроводу. Прем'єр-міністр країни Володимир Гройсман заявив, що українська газотранспортна система (ГТС) є альтернативою "Північному потоку-2". "Українська ГТС здатна за обсягами і надійністю забезпечувати всіх споживачів. Росія ж іде іншим шляхом. Її мета - побудувати свою ГТС і водночас знищити ГТС України, а далі - мати єдиний важіль впливу на європейські держави", - заявив Гройсман. Він також зазначив, що Москва використовує "новий вид зброї в гібридної війні" і намагається шантажувати Україну. Представники Польщі та США також різко розкритикували "Північний потік-2".

Марош Шефчович визнав, що в ЄК немає інструментів, які дозволили б зупинити реалізацію проекту "Північний потік-2". У той же час він повідомив, що Єврокомісія має намір в рамках газової директиви роз'яснити, що такі газопроводи перебувають під юрисдикцією ЄС. Ця директива може бути прийнята міністрами енергетики країн ЄС вже в червні, зазначив заступник голови Європейської комісії.

3 травня у місті Лубмін на півночі Німеччини почалися будівельні роботи з прокладання нитки газогону "Північний потік-2", який викликає чимало нарікань в Європі. Угоди щодо фінансування проекту газогону "Північний потік-2" підписані з компаніями ENGIE (Франція), OMV (Австрія), Royal Dutch Shell (Великобританія-Нідерланди), Uniper і Wintershall (обидві - Німеччина).

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Український президент Петро Порошенко у статті в німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung застеріг Європу від "трагічної історичної помилки" спорудження газопроводу "Північний потік-2". (18.05.2018)

І після реалізації "Північного потоку-2" транзит газу через Україну має зберігатися, заявила канцлерка ФРН Анґела Меркель після зустрічі з президентом РФ. Путін запевнив, що транзит газу триватиме, якщо це буде доцільно. (18.05.2018)

Очікується, що до кінця 2019 року прокладуть 1200 кілометрів "труби", якою щорічно можна буде транспортувати близько 55 мільярдів кубометрів газу з Росії до Німеччини.

Україна виступає проти будівництва газопроводу та висловлює занепокоєння через можливу втрату в майбутньому статусу транзитної держави російського газу до Європи. Також противниками "Північного потоку-2" є США, Польща та країни Балтії. Критики газопроводу є і в Німеччині, однак федеральний уряд здебільшого підтримує реалізацію проекту, зазначаючи, що він є приватною ініціативою. При цьому в Берліні наголошують на важливості того, щоб Україна й надалі здійснювала транзит російського газу до Європи.

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Фактчек DW: Чи справді будівництво "Північного потоку-2" економічно необґрунтоване? (10.04.2018)

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