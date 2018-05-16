Єврокомісія хоче стати посередником у суперечці щодо "Північного потоку-2"

Єврокомісія (ЄК) запропонувала Росії та Україні посередницькі послуги в суперечці навколо будівництва нового газопроводу "Північний потік-2". Метою є детальна угода про продовження транзиту російського газу територією України після 2019 року, заявив заступник голови Єврокомісії з питань енергетичного союзу Марош Шевчович у п'ятницю, 25 травня, в Брюсселі.

За його словами, Німеччина активно сприяє узгодженню тристоронньої зустрічі щодо цього питання. Марош Шефчович планує обговорити з Росією можливу дату проведення переговорів вже 28 травня.

Тим часом Україна виступає проти будівництва газопроводу. Прем'єр-міністр країни Володимир Гройсман заявив, що українська газотранспортна система (ГТС) є альтернативою "Північному потоку-2". "Українська ГТС здатна за обсягами і надійністю забезпечувати всіх споживачів. Росія ж іде іншим шляхом. Її мета - побудувати свою ГТС і водночас знищити ГТС України, а далі - мати єдиний важіль впливу на європейські держави", - заявив Гройсман. Він також зазначив, що Москва використовує "новий вид зброї в гібридної війні" і намагається шантажувати Україну. Представники Польщі та США також різко розкритикували "Північний потік-2".

Марош Шефчович визнав, що в ЄК немає інструментів, які дозволили б зупинити реалізацію проекту "Північний потік-2". У той же час він повідомив, що Єврокомісія має намір в рамках газової директиви роз'яснити, що такі газопроводи перебувають під юрисдикцією ЄС. Ця директива може бути прийнята міністрами енергетики країн ЄС вже в червні, зазначив заступник голови Європейської комісії.

3 травня у місті Лубмін на півночі Німеччини почалися будівельні роботи з прокладання нитки газогону "Північний потік-2", який викликає чимало нарікань в Європі. Угоди щодо фінансування проекту газогону "Північний потік-2" підписані з компаніями ENGIE (Франція), OMV (Австрія), Royal Dutch Shell (Великобританія-Нідерланди), Uniper і Wintershall (обидві - Німеччина).

Очікується, що до кінця 2019 року прокладуть 1200 кілометрів "труби", якою щорічно можна буде транспортувати близько 55 мільярдів кубометрів газу з Росії до Німеччини.

Україна виступає проти будівництва газопроводу та висловлює занепокоєння через можливу втрату в майбутньому статусу транзитної держави російського газу до Європи. Також противниками "Північного потоку-2" є США, Польща та країни Балтії. Критики газопроводу є і в Німеччині, однак федеральний уряд здебільшого підтримує реалізацію проекту, зазначаючи, що він є приватною ініціативою. При цьому в Берліні наголошують на важливості того, щоб Україна й надалі здійснювала транзит російського газу до Європи.