 Єврокомісія підтримуватиме Україну у суперечці з ″Газпромом″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.04.2018
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Новини

Єврокомісія підтримуватиме Україну у суперечці з "Газпромом"

Єврокомісія заявила про намір підтримувати Україну у питанні виконання російським "Газпромом" рішення Стокгольмського арбітражу, а також у переговорах щодо транзиту газу.

Газова суперечка між Нафтогазом та Газпромом

Єврокомісія має намір підтримувати Україну в питанні виконання рішення Стокгольмського арбітражу в суперечці з компанією "Газпром". Про це в п'ятницю, 6 квітня, заявив очільник генерального директорату з питань енергетики Єврокомісії Домінік Рісторі, інформує агенція "Українські Новини".

"Ми будемо допомагати Україні в рамках виконання рішення Стокгольмського арбітражу. Ми будемо просити обидві сторони дотримуватися рішення арбітражу", - заявив Рісторі.

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Попри наміри російської компанії розірвати транзитний контракт із "Нафтогазом", найближчим часом українська ГТС не залишатиметься без роботи, впевнені експерти. (07.03.2018)

На думку "Газпрому", Стокгольмський арбітраж припустився "істотних процесуальних порушень" під час ухвалення рішення щодо транзиту газу. (30.03.2018)

Він зазначив, що Єврокомісія буде допомагати Україні в перемовинах щодо транзиту газу територією країни і після завершення контракту між НАК "Нафтогаз України" і російським "Газпромом". Транзит газу територією України важливий як для бюджету самої України, так і для Європейського Союзу, котрий обстоює принципи диверсифікації шляхів поставки, наголосив чиновник Єврокомісії.

Рісторі також торкнувся питання будівництва газопроводу "Північний потік-2", зазначивши, що цей проект "на сприяє диверсифікації джерел і маршрутів постачання газу", а також "порушуватиме принципи прозорості, недискримінаційності та рівності доступу", - цитує слова представника ЄК агенція "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося раніше, російський газовий монополіст "Газпром" 21 березня подав до Апеляційного суду округу Свеа, що у Швеції, клопотання про часткове скасування рішення з арбітражного розгляду справи з "Нафтогазом" щодо поставок газу. Нагадаємо, що НАК "Нафтогаз України" 28 лютого  виграла багаторічну суперечку з російською компанією "Газпром" у Стокгольмському арбітражі. Стокгольмський арбітраж зобов'язав "Газпром" сплатити "Нафтогазу" компенсацію в сумі 4,63 мільярда доларів США за недопоставку "Газпромом" погоджених обсягів газу для транзиту.

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