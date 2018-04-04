Єврокомісія підтримуватиме Україну у суперечці з "Газпромом"

Єврокомісія має намір підтримувати Україну в питанні виконання рішення Стокгольмського арбітражу в суперечці з компанією "Газпром". Про це в п'ятницю, 6 квітня, заявив очільник генерального директорату з питань енергетики Єврокомісії Домінік Рісторі, інформує агенція "Українські Новини".

"Ми будемо допомагати Україні в рамках виконання рішення Стокгольмського арбітражу. Ми будемо просити обидві сторони дотримуватися рішення арбітражу", - заявив Рісторі.

Він зазначив, що Єврокомісія буде допомагати Україні в перемовинах щодо транзиту газу територією країни і після завершення контракту між НАК "Нафтогаз України" і російським "Газпромом". Транзит газу територією України важливий як для бюджету самої України, так і для Європейського Союзу, котрий обстоює принципи диверсифікації шляхів поставки, наголосив чиновник Єврокомісії.

Рісторі також торкнувся питання будівництва газопроводу "Північний потік-2", зазначивши, що цей проект "на сприяє диверсифікації джерел і маршрутів постачання газу", а також "порушуватиме принципи прозорості, недискримінаційності та рівності доступу", - цитує слова представника ЄК агенція "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося раніше, російський газовий монополіст "Газпром" 21 березня подав до Апеляційного суду округу Свеа, що у Швеції, клопотання про часткове скасування рішення з арбітражного розгляду справи з "Нафтогазом" щодо поставок газу. Нагадаємо, що НАК "Нафтогаз України" 28 лютого виграла багаторічну суперечку з російською компанією "Газпром" у Стокгольмському арбітражі. Стокгольмський арбітраж зобов'язав "Газпром" сплатити "Нафтогазу" компенсацію в сумі 4,63 мільярда доларів США за недопоставку "Газпромом" погоджених обсягів газу для транзиту.