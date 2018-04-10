Єврокомісія провела обшуки у кількох медіакомпаніях

Європейська Комісія (ЄК) у вівторок, 10 квітня, заявила, що провела перевірки в декількох європейських медіакомпаніях, які здійснюють трансляції спортивних змагань. "Комісія стурбована тим, що компанії можуть порушувати антимонопольні правила ЄС, які забороняють картелі та застосування обмежувальних ділових практик", - йдеться в повідомленні ЄК.

В Єврокомісії не повідомили, в яких саме компаніях були проведено обшуки. Проте медіакомпанія Fox Networks Group заявила, що співпрацює з владою після того, як британська газета The Telegraph повідомила про обшуки й вилучення документів в її лондонських офісах. "Група Fox Networks повністю співпрацює з інспекцією", - заявив представник медіа-групи.

За інформацією ЄС, спортивні медіа мають великий вплив на економіку та організацію спорту. Вартість прав на ексклюзивну трансляцію спортивних заходів найвищого рівня може досягати декількох мільярдів євро. У 2017 році BT Sport придбав права на трансляцію футбольних матчів Ліги чемпіонів до 2021 року вартістю 1,35 мільярда євро. Раніше телекомпанія Sky домовилась про права транслювати змагання Бундесліги за 3,5 мільярда доларів згідно з угодою, укладеною на чотири роки.