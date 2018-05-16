 Єврокомісія має намір захистити фірми ЄС від санкцій США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.05.2018
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Новини

Єврокомісія має намір захистити фірми ЄС від санкцій США

У відповідь на вихід США з ядерної угоди з Іраном Європейська Комісія оголосила кроки задля захисту європейських фірм від санкцій Вашингтона.

Санкції США проти Ірану

Після заяви про вихід США з ядерної угоди з Іраном Єврокомісія (ЄК) оголосила про кроки з метою захисту європейських фірм від можливих санкцій Вашингтона. Як заявив у четвер, 17 травня, в Софії президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, ЄК з 18 травня запускає процедуру з метою "нейтралізації в ЄС екстратериторіальної дії американських санкцій", цитує агентство AFP. Для цього ЄК реактивує відповідну "постанову про блокування" від 1996 року.  

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Європейський Союз запропонував економічний план для порятунку ядерної угоди з Іраном після виходу з неї США. (16.05.2018)

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Лідери Євросоюзу на саміті в Софії обмінялися думками щодо порятунку ядерної угоди з Іраном. На думку президента Франції Еммануеля Макрона, ЄС має підтримати невеликі компанії, котрі бажають продовжувати бізнес з Іраном. (17.05.2018)

Дана постанова забороняє європейським фірмам дотримуватися санкцій США та повинна захистити їх від дій американських органів. У разі збитків ті будуть відшкодовані. Відповідну постанову ухвалили більше 20-ти років тому через санкції США щодо Куби, Ірану та Лівії, однак на практиці її не застосовували.

Утім, "постанова про блокування" може допомогти лише тим компаніям, які не ведуть бізнес у США. В противному разі американські органи зможуть вжити заходів проти діяльності фірм на території Сполучених Штатів. Французька енергетична компанія Total уже повідомила з огляду на загрозу для свого багатомільярдного бізнесу в США, що зупинить запланований проект у сфері газовидобування в Ірані, якщо уряд США не зробить для неї виняток.

Тим часом канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) виключила можливість, що усім компаніям будуть відшкодовані збитки. "Ми можемо розглянути, чи є змога надати певні полегшення малим та середнім компаніям", - сказала вона в Софії. Однак не варто "створювати ілюзії", що можна відшкодувати збитки у великих обсягах всьому бізнесу, наголосила Меркель.

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