Єврокомісія має намір захистити фірми ЄС від санкцій США

Після заяви про вихід США з ядерної угоди з Іраном Єврокомісія (ЄК) оголосила про кроки з метою захисту європейських фірм від можливих санкцій Вашингтона. Як заявив у четвер, 17 травня, в Софії президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, ЄК з 18 травня запускає процедуру з метою "нейтралізації в ЄС екстратериторіальної дії американських санкцій", цитує агентство AFP. Для цього ЄК реактивує відповідну "постанову про блокування" від 1996 року.

Дана постанова забороняє європейським фірмам дотримуватися санкцій США та повинна захистити їх від дій американських органів. У разі збитків ті будуть відшкодовані. Відповідну постанову ухвалили більше 20-ти років тому через санкції США щодо Куби, Ірану та Лівії, однак на практиці її не застосовували.

Утім, "постанова про блокування" може допомогти лише тим компаніям, які не ведуть бізнес у США. В противному разі американські органи зможуть вжити заходів проти діяльності фірм на території Сполучених Штатів. Французька енергетична компанія Total уже повідомила з огляду на загрозу для свого багатомільярдного бізнесу в США, що зупинить запланований проект у сфері газовидобування в Ірані, якщо уряд США не зробить для неї виняток.

Тим часом канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) виключила можливість, що усім компаніям будуть відшкодовані збитки. "Ми можемо розглянути, чи є змога надати певні полегшення малим та середнім компаніям", - сказала вона в Софії. Однак не варто "створювати ілюзії", що можна відшкодувати збитки у великих обсягах всьому бізнесу, наголосила Меркель.