 Єврокомісія: Збереження транзиту газу через Україну - пріоритетне завдання | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.04.2018
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Новини

Єврокомісія: Збереження транзиту газу через Україну - пріоритетне завдання

Єврокомісія хоче проконтролювати збереження транзиту газу через Україну. Єврокомісар Марош Шефчович наголосив на необхідності чотиристоронніх переговорів з приводу транзиту і будівництва "Північного потоку-2".

Марош Шефчович пропонує переговори з Україною та Газпромом щодо Північного потоку-2

Марош Шефчович пропонує переговори з Україною та "Газпромом" щодо "Північного потоку-2"

Єврокомісія давно домагається мандата на ведення переговорів з концерном "Газпром", щоб врегулювати правові аспекти газопроводу на території ЄС. Про це у понеділок, 16 квітня, заявив заступник голови Єврокомісії (ЄК) з енергетичного союзу Марош Шефчович. В рамках спільної прес-конференції з міністром економіки ФРН Петером Альтмаєром (Peter Altmaier) єврокомісар відповів на запитання кореспондента DW про проект "Північний потік-2" і майбутнє транзиту газу через Україну.

За словами Мароша Шефчовича, наразі одним із пріоритетних завдань має бути робота над збереженням транзиту газу через Україну. Водночас він зазначив, що найкращим кроком було б організувати чотиристоронню зустріч за участю України, Росії, Єврокомісії та Німеччини, темою якої став би транзит газу в Європу. "Вона змогла б мотивувати всіх нас - українців, росіян, Єврокомісію - на початок інтенсивної роботи над вирішенням цих завдань", - заявив Марош Шефчович.

Також Шефчович від імені Єврокомісії висловив подяку канцлерці ФРН Анґелі Меркель (Angela Merkel) за її позицію щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2". Нагадаємо, після зустрічі з українським президентом Петром Порошенком вона заявила, що реалізація проекту можлива лише за умови, що Україна продовжить відігравати важливу роль у транзиті газу до Європу.

Єврокомісар також підкреслив, що українці навіть в найскладніших умовах не переривали поставки газу і, таким чином, країна зарекомендувала себе як надійний транзитер. "Український транзитний маршрут є стратегічним для нашого енергозбереження. Участь Німеччини у пошуку рішення, яке б гарантувало його комерційну життєздатність, є дуже цінним і необхідним. Я міг би передбачити квадрилог, як політичний імпульс для переговорів", - написав Шефчович у Twitter.

 

У свою чергу Петер Альтмаєр заявив, що слід також обговорити інфраструктурні можливості "Північного потоку-2" і забезпечення захисту інтересів України. 

DW.COM

Міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр висловився на підтримку проекту газогону "Північний потік-2". Він також наголосив, що німецький уряд "повністю і безсумнівно візьме до уваги інтереси України". (16.04.2018)

На спільному з Петром Порошенком брифінгу канцлерка ФРН Анґела Меркель наголосила, що Україна повинна зберегти статус транзитера газу. Також вона висловила підтримку розміщенню миротворчого контингенту на Донбасі. (10.04.2018)

Нагадаємо, дочірнє підприємство російського газового монополіста "Газпром" Nord Stream 2 має намір почати будівництво в 2018 році і завершити його до кінця 2019 року. 

Протяжність трубопроводу з пропускною спроможністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік повинна скласти 1220 кілометрів, він буде з'єднувати російську Усть-Лугу і німецький Грайфсвальд. Проти проекту активно виступають країни Балтії, Польща та Україна, серйозні питання залишаються і в Єврокомісії. Німеччина наприкінці березня видала остаточний дозвіл на будівництво "Північного потоку-2" на своїй території.
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Анґела Меркель: без транзитної ролі України "Північний потік-2" неможливий (10.04.2018)

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