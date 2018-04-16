Єврокомісія: Збереження транзиту газу через Україну - пріоритетне завдання

Єврокомісія давно домагається мандата на ведення переговорів з концерном "Газпром", щоб врегулювати правові аспекти газопроводу на території ЄС. Про це у понеділок, 16 квітня, заявив заступник голови Єврокомісії (ЄК) з енергетичного союзу Марош Шефчович. В рамках спільної прес-конференції з міністром економіки ФРН Петером Альтмаєром (Peter Altmaier) єврокомісар відповів на запитання кореспондента DW про проект "Північний потік-2" і майбутнє транзиту газу через Україну.

За словами Мароша Шефчовича, наразі одним із пріоритетних завдань має бути робота над збереженням транзиту газу через Україну. Водночас він зазначив, що найкращим кроком було б організувати чотиристоронню зустріч за участю України, Росії, Єврокомісії та Німеччини, темою якої став би транзит газу в Європу. "Вона змогла б мотивувати всіх нас - українців, росіян, Єврокомісію - на початок інтенсивної роботи над вирішенням цих завдань", - заявив Марош Шефчович.

Також Шефчович від імені Єврокомісії висловив подяку канцлерці ФРН Анґелі Меркель (Angela Merkel) за її позицію щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2". Нагадаємо, після зустрічі з українським президентом Петром Порошенком вона заявила, що реалізація проекту можлива лише за умови, що Україна продовжить відігравати важливу роль у транзиті газу до Європу.

Єврокомісар також підкреслив, що українці навіть в найскладніших умовах не переривали поставки газу і, таким чином, країна зарекомендувала себе як надійний транзитер. "Український транзитний маршрут є стратегічним для нашого енергозбереження. Участь Німеччини у пошуку рішення, яке б гарантувало його комерційну життєздатність, є дуже цінним і необхідним. Я міг би передбачити квадрилог, як політичний імпульс для переговорів", - написав Шефчович у Twitter.

У свою чергу Петер Альтмаєр заявив, що слід також обговорити інфраструктурні можливості "Північного потоку-2" і забезпечення захисту інтересів України.

Нагадаємо, дочірнє підприємство російського газового монополіста "Газпром" Nord Stream 2 має намір почати будівництво в 2018 році і завершити його до кінця 2019 року.

Протяжність трубопроводу з пропускною спроможністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік повинна скласти 1220 кілометрів, він буде з'єднувати російську Усть-Лугу і німецький Грайфсвальд. Проти проекту активно виступають країни Балтії, Польща та Україна, серйозні питання залишаються і в Єврокомісії. Німеччина наприкінці березня видала остаточний дозвіл на будівництво "Північного потоку-2" на своїй території.