Єврокомісія дала "зелене світло" переговорам про вступ Албанії та Македонії до ЄС

Європейська Комісія рекомендувала Раді ЄС розпочати офіційні переговори про вступ до Європейського Союзу Албанії та Македонії. Про це у вівторок, 17 квітня, заявила верховна представниця Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні, передає агенція AFP.

Таким чином ЄС хоче, зокрема, спонукати ці країни до поглиблення і прискорення процесу реформ. "Обидві країни багато зробили протягом останніх місяців. І це слід визнати", - заявив єврокомісар з питань політики сусідства Йоганнес Ган (Johannes Hahn). Він також відзначив, що співпраця із країнами Західних Балкан є в інтересах ЄС. Тепер слово за країнами-членами Євросоюзу.

З шести західнобалканських країн, які не є членами Євросоюзу, переговори про приєднання до ЄС уже ведуть Сербія та Чорногорія. Косово та Боснія і Герцеговина є "потенційними кандидатами". Переговори про приєднання тривають багато років і не дають жодних гарантій членства.

Македонія є країною-кандидатом на вступ до ЄС з кінця 2005 року. Початок переговорів поки що блокується Грецією, яка побоюються територіальних претензій свого північного сусіда.

Албанія стала кандидатом у червні 2014 року. Єврокомісія раніше критикувала повільну та неефективну судову систему країни та широко розповсюджену корупцію, але зараз бачить прогрес у боротьбі з цим. Крім того, перешкодою для вступу в ЄС Брюссель вважає високий рівень організованої злочинності та торгівлю наркотиками в Албанії. Тим не менше, країна є членом НАТО з 2009 року.

Нищівна критика Туреччини

Одночасно Єврокомісія оприлюднила розгромний звіт щодо Туреччини, з якою переговори про вступ до ЄС офіційно тривають з 2005 року. У звіті, зокрема, зазначається, що "Туреччина великими кроками віддалилася від Євросоюзу", цитує інформагенція dpa. Країні закидають великі проблеми у системі правосуддя, держуправління, а також обмеження свободи слова та думки.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що вступ до Європейського Союзу є стратегічною метою країни. Відносини між Туреччиною та країнами ЄС погіршилися після невдалої спроби путчу в липні 2016 року, коли в країні почалися масові арешти та скорочення. Під час дії режиму надзвичайного стану були заарештовані близько 50 тисяч осіб, а понад 140 тисяч - звільнені з державної служби або позбавлені військових звань. У відповідь на дії турецької влади Європарламент у липні минулого року рекомендував Єврокомісії призупинити переговори про її вступ до ЄС. Утім, поки що відповідне рішення прийнято не було.