 Єврокомісія дала ″зелене світло″ переговорам про вступ Албанії та Македонії до ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.04.2018
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Новини

Єврокомісія дала "зелене світло" переговорам про вступ Албанії та Македонії до ЄС

Раді ЄС рекомендовано почати переговори про вступ Албанії та Македонії до Євросоюзу. Водночас Єврокомісія у своєму звіті жорстко розкритикувала ситуацію в Туреччині, яка також є кандидатом на вступ до ЄС.

Еврокомісія рекомендує почати переговори про вступ Албанії та Македонії в Євросоюз

Еврокомісія рекомендує почати переговори про вступ Албанії та Македонії в Євросоюз

Європейська Комісія рекомендувала Раді ЄС розпочати офіційні переговори про вступ до Європейського Союзу Албанії та Македонії. Про це у вівторок, 17 квітня, заявила верховна представниця Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні, передає агенція AFP.

Таким чином ЄС хоче, зокрема, спонукати ці країни до поглиблення і прискорення процесу реформ. "Обидві країни багато зробили протягом останніх місяців. І це слід визнати", - заявив єврокомісар з питань політики сусідства Йоганнес Ган (Johannes Hahn). Він також відзначив, що співпраця із країнами Західних Балкан є в інтересах ЄС. Тепер слово за країнами-членами Євросоюзу.

З шести західнобалканських країн, які не є членами Євросоюзу, переговори про приєднання до ЄС уже ведуть Сербія та Чорногорія. Косово та Боснія і Герцеговина є "потенційними кандидатами". Переговори про приєднання тривають багато років і не дають жодних гарантій членства.

Македонія є країною-кандидатом на вступ до ЄС з кінця 2005 року. Початок переговорів поки що блокується Грецією, яка побоюються територіальних претензій свого північного сусіда.

Албанія стала кандидатом у червні 2014 року. Єврокомісія раніше критикувала повільну та неефективну судову систему країни та широко розповсюджену корупцію, але зараз бачить прогрес у боротьбі з цим. Крім того, перешкодою для вступу в ЄС Брюссель вважає високий рівень організованої злочинності та торгівлю наркотиками в Албанії. Тим не менше, країна є членом НАТО з 2009 року.

DW.COM

Анкара має намір продовжувати переговори про вступ до ЄС, заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Перед самітом ЄС-Туреччина у Болгарії відбулися акції протесту проти візиту турецького лідера. (26.03.2018)

У Туреччині спостерігаються регрес у таких питаннях як правова держава, свобода слова та незалежність юстиції, що робить країну неготовою до вступу до Європейського Союзу, повідомляє Welt am Sonntag. (14.04.2018)

Нищівна критика Туреччини

Одночасно Єврокомісія оприлюднила розгромний звіт щодо Туреччини, з якою переговори про вступ до ЄС офіційно тривають з 2005 року. У звіті, зокрема, зазначається, що "Туреччина великими кроками віддалилася від Євросоюзу", цитує інформагенція dpa. Країні закидають великі проблеми у системі правосуддя, держуправління, а також обмеження свободи слова та думки.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що вступ до Європейського Союзу є стратегічною метою країни. Відносини між Туреччиною та країнами ЄС погіршилися після невдалої спроби путчу в липні 2016 року, коли в країні почалися масові арешти та скорочення. Під час дії режиму надзвичайного стану були заарештовані близько 50 тисяч осіб, а понад 140 тисяч - звільнені з державної служби або позбавлені військових звань. У відповідь на дії турецької влади Європарламент у липні минулого року рекомендував Єврокомісії призупинити переговори про її вступ до ЄС. Утім, поки що відповідне рішення прийнято не було.
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