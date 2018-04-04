Єврокомісія: Витік даних користувачів Facebook "неприпустимий"

Європейська Комісія у четвер, 5 квітня, виступила з жорсткою критикою Facebook у зв'язку з новою інформацією щодо витоку даних користувачів, інформує агенція Reuters. "Несанкціоноване і тривале зловживання персональними даними користувачів Facebook - неприпустиме", - заявив речник Єврокомісії. Найближчими днями заплановано зустріч на високому рівні між представниками Єврокомісії та американського інтернет-концерну.

Як стало відомо напередодні, особисті дані 87 мільйонів користувачів соцмережі несанкціоновано потрапили в розпорядження компанії Cambridge Analytica. Раніше називали цифру в 50 мільйонів.

71 мільйон користувачів, яких торкнувся несанкціонований витік даних, ймовірно, є мешканцями США. У Німеччині близько 310 тисяч юзерів могли стати жертвами несанкціонованого збору персональних даних.

Міністерка юстиції ФРН Катаріна Барлі (Katarina Barley) назвала Facebook "соцмережею непрозорості", повідомляє dpa. "Facebook зрадив нашу довіру", - заявила Барлей, зазначивши також, що етичні норми у випадку з Facebook стали жертвою комерційних інтересів. Міністерка також підкреслила необхідність запровадження чітких правил для соцмереж на європейському рівні в рамках законодавства ЄС щодо захисту даних.