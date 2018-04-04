 Єврокомісія: Витік даних користувачів Facebook ″неприйнятний″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.04.2018
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Новини

Єврокомісія: Витік даних користувачів Facebook "неприйнятний"

У Брюсселі критикують Facebook у зв'язку зі скандалом навколо витоку даних десятків мільйонів користувачів соцмережі. Німеччина виступає за запровадження "чітких правил" для соцмереж на рівні ЄС.

Facebook

Європейська Комісія у четвер, 5 квітня, виступила з жорсткою критикою Facebook у зв'язку з новою інформацією щодо витоку даних користувачів, інформує агенція Reuters. "Несанкціоноване і тривале зловживання персональними даними користувачів Facebook - неприйнятне", - заявив речник Єврокомісії. Найближчими днями заплановано зустріч на високому рівні між представниками Єврокомісії та американського інтернет-концерну.

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У розпал скандалу з витоком даних мільйонів користувачів тиск на Facebook лише зростає. Дедалі більше людей хочуть знати, які дані зберігає концерн. Виявляється, що й списки телефонних розмов теж у полі зору соцмережі. (27.03.2018)

Навіть від найсуворіших налаштувань у соціальній мережі користі катма. Той же, кого спіткає біда із витоком особистих даних - частково сам винен, бо від користування Facebook ліпше відмовитись, вважає Зульфікар Аббані. (26.03.2018)

Як стало відомо напередодні, особисті дані 87 мільйонів користувачів соцмережі несанкціоновано потрапили в розпорядження компанії Cambridge Analytica. Раніше називали цифру в 50 мільйонів.

71 мільйон користувачів, яких торкнувся несанкціонований витік даних, ймовірно, є мешканцями США. У Німеччині близько 310 тисяч юзерів могли стати жертвами несанкціонованого збору персональних даних.

Міністерка юстиції ФРН Катаріна Барлі (Katarina Barley) назвала Facebook "соцмережею непрозорості", повідомляє dpa. "Facebook зрадив нашу довіру", - заявила Барлей, зазначивши також, що етичні норми у випадку з Facebook стали жертвою комерційних інтересів. Міністерка також підкреслила необхідність запровадження чітких правил для соцмереж на європейському рівні в рамках законодавства ЄС щодо захисту даних.

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