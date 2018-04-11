Єврокомісія визнала незадовільною готовність Туреччини до вступу в ЄС

Єврокомісія (ЄК) визнала незадовільним ступінь готовності Туреччини до вступу в Європейський Союз (ЄС). Саме таку оцінку містить підготовлена в Брюсселі нова доповідь щодо євроінтеграційного розвитку низки країн, повідомляє в суботу, 14 квітня, німецьке видання Welt am Sonntag.

У попередньому повідомленні видання вказується, зокрема, на виявлені єврокомісарами істотний регрес, що спостерігається в Туреччині в низці питань. Ідеться насамперед про правову державу, свободу слова, незалежність органів юстиції та адміністративну реформу. "Туреччина зробила значні кроки в напрямку від ЄС", - зазначається в доповіді, фрагменти з якої цитують журналісти.

За теперішніх обставин не йдеться про те, щоб "відкрити нову сторінку" в переговорах щодо вступу Туреччини до ЄС, наголошують автори доповіді. Щоб змінити ситуацію, Анкарі треба передусім подолати нинішню "негативну тенденцію". Першочерговим у цьому списку є скасування надзвичайного стану, запровадженого після спроби військового перевороту 2016 року. Так само треба покласти край ослабленню ефективного розподілу гілок влади, зазначається в повідомленні.

Єдиним пунктом, що викликав схвальний відгук з боку аналітиків Єврокомісії, була турецька економіка. Її названо в доповіді "добре розвиненою". Нагадаємо, що Туреччина отримала статус країни-кандидата на членство в ЄС у грудні 1999 року.