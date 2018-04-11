 Єврокомісія визнала незадовільною готовність Туреччини до вступу в ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Єврокомісія визнала незадовільною готовність Туреччини до вступу в ЄС

У Туреччині спостерігаються регрес у таких питаннях як правова держава, свобода слова та незалежність юстиції, що робить країну неготовою до вступу до Європейського Союзу, повідомляє Welt am Sonntag.

Євроінтеграція Туреччини

У Єврокомісії скептично ставляться до перспектив євроінтеграції Туреччини

Єврокомісія (ЄК) визнала незадовільним ступінь готовності Туреччини до вступу в Європейський Союз (ЄС). Саме таку оцінку містить підготовлена в Брюсселі нова доповідь щодо євроінтеграційного розвитку низки країн, повідомляє в суботу, 14 квітня, німецьке видання Welt am Sonntag.

DW.COM

Членство в Євросоюзі Туреччині вже не потрібне, заявив президент Реджеп Таїп Ердоган. Водночас він дав зрозуміти, що Анкара не припинятиме з власної ініціативи переговори з Брюсселем про вступ до ЄС. (01.10.2017)

Референдум щодо переговорів про вступ Туреччини до ЄС, ідею якого озвучив Ердоган, мабуть, стане кінцем європейської перспективи країни. Але також і чесною констатацією фактів, вважає Зоран Арбутіна. (28.03.2017)

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що частина коштів, призначених для вступу Туреччини до ЄС, має піти на зміцнення судової системи країни. (08.11.2017)

У попередньому повідомленні видання вказується, зокрема, на виявлені єврокомісарами істотний регрес, що спостерігається в Туреччині в низці питань. Ідеться насамперед про правову державу, свободу слова, незалежність органів юстиції та адміністративну реформу. "Туреччина зробила значні кроки в напрямку від ЄС", - зазначається в доповіді, фрагменти з якої цитують журналісти.

За теперішніх обставин не йдеться про те, щоб "відкрити нову сторінку" в переговорах щодо вступу Туреччини до ЄС, наголошують автори доповіді. Щоб змінити ситуацію, Анкарі треба передусім подолати нинішню "негативну тенденцію". Першочерговим у цьому списку є скасування надзвичайного стану, запровадженого після спроби військового перевороту 2016 року. Так само треба покласти край ослабленню ефективного розподілу гілок влади, зазначається в повідомленні.

Єдиним пунктом, що викликав схвальний відгук з боку аналітиків Єврокомісії, була турецька економіка. Її названо в доповіді "добре розвиненою". Нагадаємо, що Туреччина отримала статус країни-кандидата на членство в ЄС у грудні 1999 року.

Також за темою

Türkei Gericht in Silivri

160 тисяч осіб заарештовані в Туреччині з політичних мотивів - ООН 20.03.2018

ООН зафіксувала погіршення ситуації щодо захисту прав людини в Туреччині після запровадження надзвичайного стану.

Türkei Sondergipfel der Organisation für Islamische Kooperation (OIC)

Ердоган заявив про прагнення покращити відносини з ЄС 28.12.2017

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган назвав європейських лідерів своїми "старими друзями" і зазначив, що хоче покращити відносини з європейськими державами.

Türkei Omer Celik

Туреччина відкидає пропозицію Макрона щодо партнерства з ЄС 19.01.2018

Турецький міністр у справах ЄС Омер Челік заявив, що країна відхилить усі пропозиції співпраці з Європейським Союзом, які не передбачатимуть членства в ньому.

Докладно

Удар союзників по Сирії

Авіаудари без наслідків, але як попередження

Добра новина: Третя світова війна не почалась. Але ситуація в Сирії від завданих Заходом авіаударів не покращиться. 

Заможних українців хочуть зобов'язати подавати декларації

Мінфін хоче, щоб заможні українці подавали декларації

Мінфін України хоче, щоб заможні громадяни подавали декларації про доходи.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  