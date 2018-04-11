Єврокомісія визнала незадовільною готовність Туреччини до вступу в ЄС

У Туреччині спостерігаються регрес у таких питаннях як правова держава, свобода слова та незалежність юстиції, що робить країну неготовою до вступу до Європейського Союзу, повідомляє Welt am Sonntag.
Єврокомісія (ЄК) визнала незадовільним ступінь готовності Туреччини до вступу в Європейський Союз (ЄС). Саме таку оцінку містить підготовлена в Брюсселі нова доповідь щодо євроінтеграційного розвитку низки країн, повідомляє в суботу, 14 квітня, німецьке видання Welt am Sonntag.
У попередньому повідомленні видання вказується, зокрема, на виявлені єврокомісарами істотний регрес, що спостерігається в Туреччині в низці питань. Ідеться насамперед про правову державу, свободу слова, незалежність органів юстиції та адміністративну реформу. "Туреччина зробила значні кроки в напрямку від ЄС", - зазначається в доповіді, фрагменти з якої цитують журналісти.
За теперішніх обставин не йдеться про те, щоб "відкрити нову сторінку" в переговорах щодо вступу Туреччини до ЄС, наголошують автори доповіді. Щоб змінити ситуацію, Анкарі треба передусім подолати нинішню "негативну тенденцію". Першочерговим у цьому списку є скасування надзвичайного стану, запровадженого після спроби військового перевороту 2016 року. Так само треба покласти край ослабленню ефективного розподілу гілок влади, зазначається в повідомленні.
Єдиним пунктом, що викликав схвальний відгук з боку аналітиків Єврокомісії, була турецька економіка. Її названо в доповіді "добре розвиненою". Нагадаємо, що Туреччина отримала статус країни-кандидата на членство в ЄС у грудні 1999 року.