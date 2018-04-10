 Єврокомісія виділяє 410 мільйонів євро для пожвавлення інвестицій в стартапи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Єврокомісія виділяє 410 мільйонів євро для пожвавлення інвестицій в стартапи

Кошти ЄС надійдуть у шість приватних фондів та разом з коштами приватних інвесторів покликані суттєво покращити ситуацію з фінансуванням стартапів у Євросоюзі..

Європейські стартапи

У ЄС стартапи мають значно гіршу фінансову підтримку, ніж у США

Європейська Комісія (ЄК) має намір істотно покращити фінансову підтримку розвитку успішних стартапів у Європейському Союзі. Про це в вівторок, 10 квітня, заявив віце-президент Єврокомісії Юркі Катайнен у Брюсселі, передає інформагенція AFP. За його словами, в ЄС є чимало інновативних та талановитих підприємців. Але через брак коштів багато молодих підприємств, що займаються розробкою та виведенням на ринок цікавих продуктів, не спроможні проіснувати впродовж двох перших років і змушені закриватися, пояснив єврокомісар.

DW.COM

Містами Європи прокотилися акції протесту водіїв таксі проти додатку для смартфонів Uber. Цей app, на думку таксистів, ставить під загрозу бізнес-модель галузі. Проте інвесторам стартап подобається. (13.06.2014)

У Німеччині цінуються інноваційні ідеї. Навіть студент, що мріє про власний стартап, може розраховувати на стартову фінансову допомогу з боку держави. (21.03.2018)

Station F - так називається інкубатор молодих компаній у Парижі. Його засновники стверджують, що йдеться про "найбільший у світі" подібний центр. Але чи допоможе це перетворити Францію на рай для стартапів? (15.02.2018)

Саме для підтримки стартапів упродовж критично важливого етапу становлення Єврокомісія оголошує програму VentureEU. Завдяки цій програмі фінансової підтримки інвестиції у стартапи в ЄС мають зрости вдвічі, зазначив Катайнен. Сама програма VentureEU передбачає підтримку шести донорських фондів коштами ЄС в обсязі 410 мільйонів євро. Ще 2,1 мільярда євро мають надійти у фонди з приватних джерел, розраховують єврокомісари. Шість великих донорських фондів мають, своєю чергою, підтримувати менші венчурні фонди. Такий механізм уможливить мобілізацію до 6,5 мільярда євро інвестицій в європейські стартапи, сподіваються в Брюсселі.

Європейський ринок венчурного капіталу недостатньо розвинений, що зумовлює відтік стартапів з ЄС у ті країни та регіони, де панує краща ситуація, визнають у Єврокомісії. За даними ЄК, 2016 року в США, попри дещо менший ринок, ніж у ЄС, інноваційні бізнес-ідеї підтримали капіталом у 39,4 мільярда євро в перерахунку, тоді як в ЄС цей показник не перевищував 6,5 мільярда євро.

Ще одним негативним фактором для розвитку стартапів у Європі є фрагментація ринку венчурного капіталу. На сьогоднішній день в ЄС венчурні фонди зосереджені головно у восьми країнах-членах Євросоюзу, а молоді підприємства, які потребують фінансової підтримки, є скрізь у ЄС, зазначили в ЄК.

Шість фондів, у які надійдуть 410 мільйонів євро, були відібрані Єврокомісією разом з Європейським інвестиційним фондом. Серед них: Aberdeen Standard Investments, Axon Partners Group, Isomer Capital, LGT, Lombard Odier Asset Management та Schroder Adveq.

  • 3rd Annual Golden Kitty awards Prize (Product Hunt )

    Український стартап переміг проект Ілона Маска (фотогалерея)

    "Золота киця" технологій

    Product Hunt - одна з найбільших і всесвітньовідомих платформ для пошуку стартапів. Щорічно цей ресурс вручає премію Golden Kitty Awards кращим ІТ-проектам. Цього разу до 14-ти номінацій потрапили 7 українських проектів, три з яких перемогли. Переможець отримує "золоту кицю", увагу з боку інвесторів для свого стартапа та інші можливості.

  • 3. Annual Golden Kitty Awards (Petcube )

    Український стартап переміг проект Ілона Маска (фотогалерея)

    Нагодувати песика зі смартфона

    Український Petcube Bites переміг у номінації найдивніших стартапів (WTF Product of the Year). Завдяки відеокамері цей сервіс розпізнає тварин, комунікує зі смартфоном і допомагає дистанційно нагодувати домашнього улюбленця. У цій номінації українські розробники випередили навіть The Boring Company Ілона Маска, яка запропонувала позбавитись корків на дорогах риттям автотунелів.

  • 3. Annual Golden Kitty Awards (Hushme)

    Український стартап переміг проект Ілона Маска (фотогалерея)

    Прикриваючись диханням Дарта Вейдера

    У номінації найдивніших стартапів українські розробники також представляли гарнітуру-маску Hushme. Вона робить розмови по телефону нечутними для оточуючих. Цей гаджет скріплюється навколо нижньої частини обличчя за допомогою спеціальних магнітів. Крім того, діє режим активного маскування голосу. Звуки можете самі обрати: шум дощу, моря, крики мавп чи дихання Дарта Вейдера.

  • 3. Annual Golden Kitty Awards (PatentBot)

    Український стартап переміг проект Ілона Маска (фотогалерея)

    "Кишеньковий" юрист

    Кращим ботом року (Bot of the Year) став український PatentBot для онлайн-реєстрації торгових марок. Це - "кишеньковий" юрист. Він перевіряє назву вашої нової торгової марки, тобто з'ясовує, чи ніхто вже так не названий і не зареєстрований. Якщо назва вільна, допоможе й оформити необхідну документацію. За словами розробників, PatentBot може зекономити 80 % часу, а також на гонорарах юристам.

  • 3. Annual Golden Kitty Awards (Setapp)

    Український стартап переміг проект Ілона Маска (фотогалерея)

    Все в одному

    А от кращим продуктом року для користувачів (Consumer Product of the Year) став сервіс Setapp від української компанії MacPaw. Фактично це окремий магазин додатків для Мас, у якому за 9,99 долара США щомісячної передплати можна отримати доступ до багатьох популярних додатків іменитих розробників. Це дозволяє зекономити на інших підписках.

  • 3. Annual Golden Kitty Awards (Crello)

    Український стартап переміг проект Ілона Маска (фотогалерея)

    Зекономити на дизайнері

    Український редактор для графічного дизайну Crello посів третє місце серед кращих інструментів для дизайну (Design Tool of the Year). Він дозволяє обробляти фото, створювати нові зображення і макети для соціальних мереж та друку. Також містить багато безкоштовних шаблонів для різноманітної графіки. Крім того, український Crello потрапив у перелік 30-ти кращих продуктів платформи ProductHunt.

  • 3. Annual Golden Kitty Awards (Flawless)

    Український стартап переміг проект Ілона Маска (фотогалерея)

    Виявити недоліки

    За звання кращого інструмента для дизайну також змагався український Flawless. Він дозволяє порівнювати ваш макет з отриманим iOS-додатком, тобто наочно виявляти всі недоліки і розбіжності між тим, яким має бути додаток, і тим, яким він вийшов. Український стартап не переміг, але його засновниця Ліза Дзюба посіла друге місце в номінації "Творець року" (Maker of the Year).

    Автор: Максим Драбок


Дивитись відео 01:03

Їстівні соломинки з фруктовим смаком (26.02.2018)
Дивитись відео 04:14

Органи для трансплантації з 3D-принтера: німецьке ноу-хау чи утопія? (07.03.2018)
Дивитись відео 01:35

7 українських винаходів, що підкорили світ (27.03.2018)

DW.COM

Український стартап переміг проект Ілона Маска (фотогалерея)

Три українські стартапи перемогли в рейтингу однієї з найбільших платформ для ІТ-продуктів Кремнієвої долини Product Hunt. Українська "годувальниця" домашніх тварин зі смартфона навіть випередила проект Ілона Маска. (31.01.2018)  

Аудіо й відео до теми

Їстівні соломинки з фруктовим смаком (26.02.2018)  

Органи для трансплантації з 3D-принтера: німецьке ноу-хау чи утопія? (07.03.2018)  

7 українських винаходів, що підкорили світ (27.03.2018)  

Докладно

Порошенко у Берліні переконував Меркель у поличній складовій Північного потоку-2

Порошенко в Берліні у Меркель: газ і Донбас

Берлін врахує позицію Києва щодо "Північного потоку-2" і згоден з його варіантом мандата "блакитних шоломів". 

Масштабні страйки у ФРН

Через страйк у ФРН скасували понад тисячу авіарейсів

Від страйку в кіькох аеропортах Німеччини постраждали десятки тисяч пасажирів. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  