Єврокомісія виділяє 410 мільйонів євро для пожвавлення інвестицій в стартапи

Європейська Комісія (ЄК) має намір істотно покращити фінансову підтримку розвитку успішних стартапів у Європейському Союзі. Про це в вівторок, 10 квітня, заявив віце-президент Єврокомісії Юркі Катайнен у Брюсселі, передає інформагенція AFP. За його словами, в ЄС є чимало інновативних та талановитих підприємців. Але через брак коштів багато молодих підприємств, що займаються розробкою та виведенням на ринок цікавих продуктів, не спроможні проіснувати впродовж двох перших років і змушені закриватися, пояснив єврокомісар.

Саме для підтримки стартапів упродовж критично важливого етапу становлення Єврокомісія оголошує програму VentureEU. Завдяки цій програмі фінансової підтримки інвестиції у стартапи в ЄС мають зрости вдвічі, зазначив Катайнен. Сама програма VentureEU передбачає підтримку шести донорських фондів коштами ЄС в обсязі 410 мільйонів євро. Ще 2,1 мільярда євро мають надійти у фонди з приватних джерел, розраховують єврокомісари. Шість великих донорських фондів мають, своєю чергою, підтримувати менші венчурні фонди. Такий механізм уможливить мобілізацію до 6,5 мільярда євро інвестицій в європейські стартапи, сподіваються в Брюсселі.

Європейський ринок венчурного капіталу недостатньо розвинений, що зумовлює відтік стартапів з ЄС у ті країни та регіони, де панує краща ситуація, визнають у Єврокомісії. За даними ЄК, 2016 року в США, попри дещо менший ринок, ніж у ЄС, інноваційні бізнес-ідеї підтримали капіталом у 39,4 мільярда євро в перерахунку, тоді як в ЄС цей показник не перевищував 6,5 мільярда євро.

Ще одним негативним фактором для розвитку стартапів у Європі є фрагментація ринку венчурного капіталу. На сьогоднішній день в ЄС венчурні фонди зосереджені головно у восьми країнах-членах Євросоюзу, а молоді підприємства, які потребують фінансової підтримки, є скрізь у ЄС, зазначили в ЄК.

Шість фондів, у які надійдуть 410 мільйонів євро, були відібрані Єврокомісією разом з Європейським інвестиційним фондом. Серед них: Aberdeen Standard Investments, Axon Partners Group, Isomer Capital, LGT, Lombard Odier Asset Management та Schroder Adveq.

Український стартап переміг проект Ілона Маска (фотогалерея) "Золота киця" технологій Product Hunt - одна з найбільших і всесвітньовідомих платформ для пошуку стартапів. Щорічно цей ресурс вручає премію Golden Kitty Awards кращим ІТ-проектам. Цього разу до 14-ти номінацій потрапили 7 українських проектів, три з яких перемогли. Переможець отримує "золоту кицю", увагу з боку інвесторів для свого стартапа та інші можливості.

Український стартап переміг проект Ілона Маска (фотогалерея) Нагодувати песика зі смартфона Український Petcube Bites переміг у номінації найдивніших стартапів (WTF Product of the Year). Завдяки відеокамері цей сервіс розпізнає тварин, комунікує зі смартфоном і допомагає дистанційно нагодувати домашнього улюбленця. У цій номінації українські розробники випередили навіть The Boring Company Ілона Маска, яка запропонувала позбавитись корків на дорогах риттям автотунелів.

Український стартап переміг проект Ілона Маска (фотогалерея) Прикриваючись диханням Дарта Вейдера У номінації найдивніших стартапів українські розробники також представляли гарнітуру-маску Hushme. Вона робить розмови по телефону нечутними для оточуючих. Цей гаджет скріплюється навколо нижньої частини обличчя за допомогою спеціальних магнітів. Крім того, діє режим активного маскування голосу. Звуки можете самі обрати: шум дощу, моря, крики мавп чи дихання Дарта Вейдера.

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