Єврокомісар закликав Німеччину скасувати перевірки на кордоні з Австрією

Європейський комісар з питань міграції та внутрішніх справ Дімітріс Аврамопулос закликав Німеччину скасувати перевірки на кордоні країни з Австрією. В інтерв'ю виданням німецької медіагрупи Funke, опублікованому в четвер, 19 квітня, Аврамополус зазначив, що не погодиться, аби перевірки на кордонах всередині Шенгенської зони тривали "вічно".

"Ми маємо швидко повернутися до нормальної роботи Шенгенської системи", - зазначив єврокомісар. "Якщо Шенген зазнає краху - це буде кінцем того ЄС, яким ми його знаємо", - застеріг Аврамопулос, цитує агентство AFP.

Нагадаємо, у вересні 2015 року Німеччина тимчасово запровадила контроль на кордоні з Австрією через масовий наплив біженців. Згодом кожні півроку режим продовжували, що потребує згоди Єврокомісії. Міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер (Horst Seehofer) вже поінформував Єврокомісію про намір зберегти перевірки на кордоні з Австрії ще щонайменше упродовж шести місяців - до листопада 2018 року.

Дімітріс Аврамопулос також повідомив, що Німеччина в рамках програми переселення біженців прийме 10 тисяч осіб з Північної Африки та Близького Сходу. За словами Аврамопулоса, відповідне рішення федерального уряду Німеччини було передане Єврокомісії. Йдеться про програму для мігрантів, що потребують особливого захисту, в рамках якої країни ЄС приймуть 50 тисяч біженців до 2019 року.

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