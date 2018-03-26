 Єврокомісар готує позови проти кількох країн ЄС через забруднене повітря | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.04.2018
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Новини

Єврокомісар готує позови проти кількох країн ЄС через забруднене повітря

Єврокомісар з питань довкілля Кармену Велья планує подати позов проти кількох європейських країн через забруднення повітря. Їм загрожують штрафи або необхідність заборонити в'їзд дизельних авто в центр міст.

Якість повітря в багатьох європейських країнах є низькою

Якість повітря в багатьох європейських країнах є низькою

Єврокомісар з питань довкілля Кармену Велья планує поскаржитися в Європейський суд у Люксембурзі на погану якість повітря в ряді європейських країн, повідомила в неділю, 1 квітня, німецька газета Welt am Sonntag. Єврокомісар готує позов проти країн, в яких зафіксовано перевищення встановленої в Євросоюзі норми окисів азоту та дрібнодисперсного пилу, які потрапляють в повітря разом з вихлопними газами.

Критика єврокомісара стосується забруднення повітря в таких країнах, як Німеччина, Франція, Великобританія, Італія і Іспанія. За даними газети, рішення суду може бути не на користь країн, оскільки вміст хімічних речовин в їхньому повітрі перевищує норми. У разі задоволення позову країнам загрожують високі штрафи. Іншим заходом може стати заборона на в’їзд в центр міст дизельних автомобілів.

Нагадаємо, 27 лютого Федеральний адміністративний суд Німеччини у Лейпцигу дозволив німецьким містам забороняти дизельні автомобілі, які найбільше забруднюють повітря, на власний розсуд, не потребуючи для цього рішень урядів федеральних земель чи всієї країни. 

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Гамбург вже в квітні планує заборонити проїзд дизельних автомобілів найбільш завантаженими дорогами міста. У низці інших великих міст Німеччини подібні заборони мають запрацювати пізніше. (27.02.2018)

Федеральний адміністративний суд Німеччини дозволив міській владі встановлювати заборону на в'їзд до центру міст для дизельних авто. Але це не означає, що такі обмеження справді запровадять. (28.02.2018)

У Гамбурзі заявили, що планують заборонити проїзд дизельних автомобілів двома особливо завантаженими транспортом дорогами вже з квітня. У свою чергу, уряд Берліна хоче перевірити можливість заборони дизельних авто починаючи з 2019 року, а в Штутгарті мають намір заборонити використання старих дизельних авто вже наприкінці цього року.

Раніше у Німеччині точилися дискусії про те, щоб у середньостроковій перспективі заборонити дизельні автомобілі, які опинилися під вогнем критики на тлі скандалу із Volkswagen у 2015 році. Їхні двигуни викидають зокрема оксиди азоту, які шкодять дихальній системі людини. Рівень концентрації цього газу в повітрі багатьох німецьких міст перевищує європейські норми.
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У Німеччині дозволили забороняти дизель (27.02.2018)

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У Німеччині дозволили забороняти дизель (27.02.2018)  

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