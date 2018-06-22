 Єврогрупа: ″Греція знову стоїть на своїх ногах″ | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 22.06.2018

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Економіка

Єврогрупа: "Греція знову стоїть на своїх ногах"

Початок погашення кредитів відкладено на 10 років до 2033 року, також Афіни отримають 15 мільярдів євро як резерв. Але нова програма порятунку не потрібна, заявив глава Єврогрупи.

Економічна криза вразила мільйони людей у Греції

Економічна криза вразила мільйони людей у Греції

Країни Єврогрупи досягли домовленості про пільгові умови для Греції після закінчення третьої програми фінансової допомоги. Афіни отримають 15 мільярдів євро на створення резервного запасу, а також значні послаблення щодо повернення кредитів, повідомив в ніч на п'ятницю, 22 червня, глава Єврогрупи Маріо Сентено.

Заходи включають, зокрема, продовження дії кредитної допомоги, а також надання додаткового терміну до початку погашення кредитів. Спочатку передбачалося, що Греція почне повертати кредити у 2023 році, тепер цей термін відкладено ще на десять років.

"Історичний момент" для Афін і Єврозони

Як і інші країни Єврогрупи, які перебували у кризі, Греція "зуміла кардинально змінити курс в економіці і знову стоїть на своїх ногах", підкреслив Сентено. За його словами, подальших програм фінансової допомоги для Афін не буде.

Комісар ЄС з валютних питань П'єр Московісі заявив про "історичний момент" як для Греції, так і для всієї Єврозони. Для Європейського валютного союзу закінчення програми допомоги Греції є "символічною кінцевою точкою екзистенційної кризи нашої спільної валюти", вказав він.

Міністр фінансів Греції Евклідіс Цакалотос (праворуч) розмовляє з Комісаром ЄС з валютних питань П'єром Московісі

Міністр фінансів Греції Евклідіс Цакалотос (праворуч) розмовляє з Комісаром ЄС з валютних питань П'єром Московісі

Греція задоволена домовленостями

Міністр фінансів Греції Евклідіс Цакалотос вважає, що досягнуті домовленості "вкрай важливі" для його країни. Після восьми років реформ і пов'язаних з ними поневірянь греки повинні "тепер відчути зміни і в своїх гаманцях", зазначив він. Міністр також додав, що його уряд "ніколи не забуде, що довелося пережити грецькому народу за вісім років, що минули" і підкреслив, що кредитори Афін потребували від них виконання нових зобов'язань.

Зустріч міністрів фінансів Єврозони з питання подальших дій щодо Греції після закінчення програми порятунку цієї країни від банкрутства тривала напередодні ввечері довше, ніж очікувалося. За інформацією AFP, передусім Німеччина ставила Афінам жорсткі умови для надання послаблень Греції після закінчення програми допомоги.

Геркулесова задача

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Термін дії останньої програми допомоги Афінам спливає 20 серпня. З 2010 року Греція отримує фінансову допомогу від структур Євросоюзу і Міжнародного валютного фонду (МВФ). Третій пакет допомоги у розмірі 86 млрд євро був узгоджений у 2015 році. Уряд Греції у відповідь на допомогу провів численні вкрай непопулярні реформи. Цьогоріч економіка країни знову зростає.

Мета зустрічі у Люксембурзі - пересвідчитися, що Афіни зможуть самостійно фінансувати себе, маючи зобов'язання обслуговувати борг у 180 відсотків ВВП. Це найбільший борг серед усіх 19 країн-учасниць єврозони. І з ростом економіки в 1,9 відсотка, на який очікують цього року у Греції, задачу, що стоїть перед Афінами, можна назвати геркулесовою.

Під час кризи 2010 року, яку спричинили великі суверенні боргові зобов'язання, Греція опинилася перед ризиком державного дефолту та виходом із зони євро. У рамках надзвичайної програми макрофінансової допомоги, міжнародні кредитори виділили Греції упродовж восьми років 273,7 мільярда євро кредитів. Ці борги Греція віддаватиме до 2066 року, а виплачувати їх почне у 2033 році. 

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