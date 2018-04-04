 ″Євробачення-2018″: хто переможе у Лісабоні? | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 06.04.2018
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Культура й стиль життя

"Євробачення-2018": хто переможе у Лісабоні?

У кого реальні шанси на перемогу в Лісабоні та чи є вони в українця Melovin та росіянки Юлії Самойлової, вирішила з'ясувати DW разом з німецькими журналістами, які пишуть про "Євробачення".

Переможець Євробачення-2017 Салвадор Собрал з головним трофеєм конкурсу. Кому він дістанеться в Лісабоні?

Переможець "Євробачення-2017" Салвадор Собрал з головним трофеєм конкурсу. Кому він дістанеться в Лісабоні?

Репортаж з фіналу "Євробачення" в Києві в травні 2017 року був опублікований на сайті DW під заголовком "Салвадор Собрал переміг і змінив "Євробачення". І судячи із заявок учасників цьогорічного конкурсу, успіх виконавця з Португалії із баладою в меланхолійному стилі фаду надихнув їх піти шляхом Собрала. Ні, це не означає, що в травні у Лісабоні всі раптом заспівають фаду (крім співачки з Португалії Клаудії Паскуал, звісно).

Учасники (майже півтора десятка, що багато для "Євробачення") вирішили не лише заспівати рідною мовою замість англійської, а й поекспериментувати. Музична палітра "Євробачення-2018" зібрала в себе не тільки характерні для конкурсу поп-балади та танцювальний треш, а й грузинські співи, і електро-поп з Ізраїлю з вкрапленнями репу в стилі Нікі Мінаж і лупа (низка записаних і відтворюваних тут же, на сцені, коротких звуків).

А тому, вибираючи фаворитів цьогорічного "Євробачення", учасникам зустрічі в Гамбурзі довелося неабияк почухати потилицю. На початку квітня, щоб обговорити підготовку до конкурсу і можливих претендентів на перемогу, в цьому місті збираються відповідальні за "Євробачення" в Німеччині та два десятки німецьких журналістів, які протягом багатьох років висвітлюють конкурс.

Українець Melovin у топ-10 "Євробачення-2018"?

Один з конкурентів за місця у фіналі конкурсу - українець Melovin. Це сценічний псевдонім 20-річного уродженця Одеси Костянтина Бочарова. Він виступатиме у другому півфіналі 10 травня разом із учасницею від Росії Юлією Самойловою. Участь росіянки та українця в одному відбірковому турі неминуче призведе до прямого порівняння виконавців. Ведучій німецької радіостанції NDR 2 Томас Мор (Thomas Mohr) сподівається, що це порівняння обмежиться музичними критеріями, а виступ Юлії покладе "кінець спору між Росією і Україною, що досить таки дістав усіх".

Melovin - переможець національного відбору і учасник Євробачення-2018 від України

Melovin - переможець національного відбору і учасник "Євробачення-2018" від України

"Це пісенний конкурс, і "мачизму" -"Вона не має право в'їжджати" або "Ми туди не поїдемо" - на "Євробаченні" не місце", - переконаний Мор. На його думку, пісня українця "Under the Ladder" - набагато краща, ніж в росіянки, але цей рок-поп-гімн не тягне на місце у першій десятці. З цим згодні не всі німецькі експерти. "В української пісні красива мелодія, є характер. Багато глядачів проголосують за Melovin, у тому числі і через телегенічність співака", - прогнозує Петер Ренсман (Peter Rensmann) - автор одного з найпопулярніших блогів про "Євробачення" німецькою мовою blog.prinz.de.

Інший козир - ефектна кінцівка. У національному відборі Melovin закінчив свій виступ за роялем, стоячи на охопленому полум'ям помості. Чи допоможе це приховати дефіцити у вокалі, стане ясно у фіналі "Євробачення" 12 травня. Адже в тому, що Melovin і Юлія Самойлова вийдуть у фінал, німецькі експерти не сумніваються.

"Ласкаво просимо, Юліє Самойлова!"

"Росія підготувала дуже цікавий виступ", - сказав DW координатор "Євробачення" в Німеччині Томас Шрайбер (Thomas Schreiber). Але йому за посадою належить бути дипломатом і утримуватися від критики учасників з інших країн, адже це може негативно позначитися на оцінках німецького виконавця. А ось журналісти у бесіді з кореспондентом DW були більш відверті. "Ласкаво просимо на "Євробачення", Юліє Самойлова!" - привітав участь в конкурсі російської співачки Томас Мор. Більшої делікатності йому забракло. "У Росії цього року дуже слабка пісня, з якою є велика небезпека посісти місце в самому кінці", - пояснив він. За прогнозом Мора, Юлія Самойлова з баладою "I Won't Break" опиниться в другій десятці фіналістів.

Юлія Самойлова представлятиме Росію у Лісабоні

Юлія Самойлова представлятиме Росію у Лісабоні

Схожої точки зору дотримується і Петер Ренсман. Блогер привітав надану 30-річній Юлії Самойловій можливість ще раз взяти участь в конкурсі, однак, за його словами, вона навряд чи повною мірою скористається цим шансом. Причина - "нудна пісня". Якщо Росія у фіналі займе місце в першій десятці, то тільки завдяки підтримці "братніх республік" і російськомовних жителів в інших країнах Європи, впевнені німецькі експерти. Самойлова виступатиме у другому півфіналі 10 травня.

Фаворити "Євробачення-2018"

Експерти, однак, не змогли визначитися з головним претендентом на перемогу. Тому висновок про фаворитів цьогорічного конкурсу можна зробити тільки виходячи з того, кому критики частіше за інших пророкували місця у першій десятці фіналістів.

DW.COM

Сенсаційна перемога представника Португалії на "Євробаченні-2017" в Києві підняла конкурс на новий якісний рівень. На "Євробаченні" знову перемогло не шоу, а пісня. Репортаж DW. (14.05.2017)

Співак Melovin з Одеси здобув максимальний бал від слухачів, що дозволило йому обійти інших конкурсантів на відборі. (25.02.2018)

Серед них - ізраїльтянка Нетта з композицією "Toy", натхненна компанією #MeToo проти сексуальних домагань; чех Миколас Йозеф з піснею в стилі хіп-хоп "Lie to Me" і Олександр Рибак з Норвегії зі свінг-інструкцією про те, як написати хіт "That's How You Write a Song". Уродженець Білорусі і безперечний переможець "Євробачення-2009" у Москві Олександр Рибак вирішив ще раз взяти участь у конкурсі і з легкістю виграв національний відбір.

Серед інших фаворитів - Австралія, Бельгія і Греція. А ось що стосується виконавця з Німеччини Міхаеля Шульте (Michael Schulte), який у фіналі конкурсу в Лісабоні виконає баладу "You let me Walk Alone" - мова у ній іде про смерть батька, то тут німецькі журналісти обережні у прогнозах. Одна з причин - на "Євробаченні-2017" в Києві Левіна з Німеччини зайняла передостаннє місце. Воно стало слабкою втіхою після двох останніх місць цієї країни поспіль, а переламати негативний тренд - непросте завдання.

  • Finnland ESC 2007 Verka Serduchka

    Виставка про "Євробачення" в музеї ABBA: є що згадати

    Співуча диско-куля

    2007 року Вєрці Сердючці трохи забракло для першого місця. Андрій Данилко з його навіженою пісенькою з приспівом "айн, цвай, драй танцен" посів друге місце. Тим не менше, Сердючка увійшла в історію "Євробачення" і на виставці в ABBA Museum - на почесному місці.

  • Schweden Ausstellung Good Evening Europe im ABBA-Museum in Stockholm

    Виставка про "Євробачення" в музеї ABBA: є що згадати

    Бородата жінка у золотій сукні

    Костюми повільно обертаються у своїх скляних вітринах і глядачі можуть роздивитися найдрібніші деталі. Що ж стало запорукою успіху Кончіти Вурст на "Євробаченні-2014": сукня, голос чи пісня? Можливо, зрештою вирішальним було дещо провокативне випробування меж гендерних рамок у суспільстві. Що б це не було, а "Rise Like A Phoenix" - це історія "Євробачення".

  • Irland Grand Prix d'Eurovision de la Chanson 1988 Celine Dion

    Виставка про "Євробачення" в музеї ABBA: є що згадати

    80-ті роки: гламур у білому

    Селін Діон нещодавно зізналася, що перемога на "Євробаченні" була особливим моментом в її житті. Виступаючи 1988 року на самому початку своєї кар'єри за Швейцарію, вона вийшла на сцену у сукні від канадського дизайнера Мішеля Робіда. Ця сукня виявилася фартовою і принесла вдачу їй на багато років, каже співачка.

  • Schweden Ausstellung Good Evening Europe im ABBA-Museum in Stockholm

    Виставка про "Євробачення" в музеї ABBA: є що згадати

    Чудернацькі костюми витісняють сірість

    Легендарна АВВА 1974 року феєрично перемогла на "Євробаченні" з піснею "Ватерлоо", яка негайно стала хітом у багатьох країнах Європи. На сцену музиканти вийшли у штанях з манжетами, у взутті на платформах і яскравих сорочках, з блискучими ланцюжками і в блискітках. АВВА буквально уособлювала собою дух 70-их. Вони першими довели, що костюми - важливий фактор для перемоги.

  • Eurovision Song Contest 2006 Gewinner Lordi

    Виставка про "Євробачення" в музеї ABBA: є що згадати

    Шоу монстрів

    Фінське хеві-метал-шоу було не для людей зі слабкими нервами. Костюми гурту Lordi, безумовно, також увійшли в історію "Євробачення". 2006 фіни перемогли з піснею Hard Rock Hallelujah. Їхня пісня була сумішшю важкого року і "попси". Фанам, певно, значно більше запам'яталися їхні костюми, ніж пісня.

  • Schweden Ausstellung Good Evening Europe im ABBA-Museum in Stockholm

    Виставка про "Євробачення" в музеї ABBA: є що згадати

    Дивись доки не очманієш

    Для абсолютно навіжених фанів "Євробачення" є можливість переглянути на спеціальних дисплеях всі без винятку виступи в рамках конкурсу. Подивитися всі пісня за 60 років - це, безумовно, було би випробуванням на витривалість навіть для найбільш завзятих.

    Автор: Крістіна Рейманн-Шнайдер


DW.COM

Виставка про "Євробачення" в музеї ABBA: є що згадати

"Доброго вечора, Європо!" Виставка під такою назвою проходить цими днями у стокгольмському ABBA Museum. Тут можна відчути унікальну атмосферу європейського свята і дізнатися цікавинки з його історії. (10.05.2016)  

Посилання в інтернеті

http://blog.prinz.de/grand-prix/

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