"Євробачення-2018": хто переможе у Лісабоні?

Репортаж з фіналу "Євробачення" в Києві в травні 2017 року був опублікований на сайті DW під заголовком "Салвадор Собрал переміг і змінив "Євробачення". І судячи із заявок учасників цьогорічного конкурсу, успіх виконавця з Португалії із баладою в меланхолійному стилі фаду надихнув їх піти шляхом Собрала. Ні, це не означає, що в травні у Лісабоні всі раптом заспівають фаду (крім співачки з Португалії Клаудії Паскуал, звісно).

Учасники (майже півтора десятка, що багато для "Євробачення") вирішили не лише заспівати рідною мовою замість англійської, а й поекспериментувати. Музична палітра "Євробачення-2018" зібрала в себе не тільки характерні для конкурсу поп-балади та танцювальний треш, а й грузинські співи, і електро-поп з Ізраїлю з вкрапленнями репу в стилі Нікі Мінаж і лупа (низка записаних і відтворюваних тут же, на сцені, коротких звуків).

А тому, вибираючи фаворитів цьогорічного "Євробачення", учасникам зустрічі в Гамбурзі довелося неабияк почухати потилицю. На початку квітня, щоб обговорити підготовку до конкурсу і можливих претендентів на перемогу, в цьому місті збираються відповідальні за "Євробачення" в Німеччині та два десятки німецьких журналістів, які протягом багатьох років висвітлюють конкурс.

Українець Melovin у топ-10 "Євробачення-2018"?

Один з конкурентів за місця у фіналі конкурсу - українець Melovin. Це сценічний псевдонім 20-річного уродженця Одеси Костянтина Бочарова. Він виступатиме у другому півфіналі 10 травня разом із учасницею від Росії Юлією Самойловою. Участь росіянки та українця в одному відбірковому турі неминуче призведе до прямого порівняння виконавців. Ведучій німецької радіостанції NDR 2 Томас Мор (Thomas Mohr) сподівається, що це порівняння обмежиться музичними критеріями, а виступ Юлії покладе "кінець спору між Росією і Україною, що досить таки дістав усіх".

Melovin - переможець національного відбору і учасник "Євробачення-2018" від України

"Це пісенний конкурс, і "мачизму" -"Вона не має право в'їжджати" або "Ми туди не поїдемо" - на "Євробаченні" не місце", - переконаний Мор. На його думку, пісня українця "Under the Ladder" - набагато краща, ніж в росіянки, але цей рок-поп-гімн не тягне на місце у першій десятці. З цим згодні не всі німецькі експерти. "В української пісні красива мелодія, є характер. Багато глядачів проголосують за Melovin, у тому числі і через телегенічність співака", - прогнозує Петер Ренсман (Peter Rensmann) - автор одного з найпопулярніших блогів про "Євробачення" німецькою мовою blog.prinz.de.

Інший козир - ефектна кінцівка. У національному відборі Melovin закінчив свій виступ за роялем, стоячи на охопленому полум'ям помості. Чи допоможе це приховати дефіцити у вокалі, стане ясно у фіналі "Євробачення" 12 травня. Адже в тому, що Melovin і Юлія Самойлова вийдуть у фінал, німецькі експерти не сумніваються.

"Ласкаво просимо, Юліє Самойлова!"

"Росія підготувала дуже цікавий виступ", - сказав DW координатор "Євробачення" в Німеччині Томас Шрайбер (Thomas Schreiber). Але йому за посадою належить бути дипломатом і утримуватися від критики учасників з інших країн, адже це може негативно позначитися на оцінках німецького виконавця. А ось журналісти у бесіді з кореспондентом DW були більш відверті. "Ласкаво просимо на "Євробачення", Юліє Самойлова!" - привітав участь в конкурсі російської співачки Томас Мор. Більшої делікатності йому забракло. "У Росії цього року дуже слабка пісня, з якою є велика небезпека посісти місце в самому кінці", - пояснив він. За прогнозом Мора, Юлія Самойлова з баладою "I Won't Break" опиниться в другій десятці фіналістів.

Юлія Самойлова представлятиме Росію у Лісабоні

Схожої точки зору дотримується і Петер Ренсман. Блогер привітав надану 30-річній Юлії Самойловій можливість ще раз взяти участь в конкурсі, однак, за його словами, вона навряд чи повною мірою скористається цим шансом. Причина - "нудна пісня". Якщо Росія у фіналі займе місце в першій десятці, то тільки завдяки підтримці "братніх республік" і російськомовних жителів в інших країнах Європи, впевнені німецькі експерти. Самойлова виступатиме у другому півфіналі 10 травня.

Фаворити "Євробачення-2018"

Експерти, однак, не змогли визначитися з головним претендентом на перемогу. Тому висновок про фаворитів цьогорічного конкурсу можна зробити тільки виходячи з того, кому критики частіше за інших пророкували місця у першій десятці фіналістів.

Серед них - ізраїльтянка Нетта з композицією "Toy", натхненна компанією #MeToo проти сексуальних домагань; чех Миколас Йозеф з піснею в стилі хіп-хоп "Lie to Me" і Олександр Рибак з Норвегії зі свінг-інструкцією про те, як написати хіт "That's How You Write a Song". Уродженець Білорусі і безперечний переможець "Євробачення-2009" у Москві Олександр Рибак вирішив ще раз взяти участь у конкурсі і з легкістю виграв національний відбір.

Серед інших фаворитів - Австралія, Бельгія і Греція. А ось що стосується виконавця з Німеччини Міхаеля Шульте (Michael Schulte), який у фіналі конкурсу в Лісабоні виконає баладу "You let me Walk Alone" - мова у ній іде про смерть батька, то тут німецькі журналісти обережні у прогнозах. Одна з причин - на "Євробаченні-2017" в Києві Левіна з Німеччини зайняла передостаннє місце. Воно стало слабкою втіхою після двох останніх місць цієї країни поспіль, а переламати негативний тренд - непросте завдання.