 ″Євробачення-2018″: фаворити заспівали для DW (відео) | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 08.05.2018
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Культура й стиль життя

"Євробачення-2018": фаворити заспівали для DW (відео)

У Лісабоні 8 травня - перший півфінал "Євробачення-2018". DW ексклюзивно поспілкувалася з фаворитами пісенного конкурсу.

Євробачення-2018

"Євробачення-2018"

Під час офіційного відкриття "Євробачення" журналісти та фани мали нагоду познайомитися з учасниками. Дехто вже понад тиждень проводить репетиції на сцені в Лісабоні. Загалом представники 43 країн. 

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Учасник від України на "Євробаченні-2018" Melovin в інтерв'ю DW розповів про своє ставлення до забобонів, до російської конкурсантки Юлії Самойлової і про любов до батьківщини. (18.04.2018)  

Координатор "Євробачення": Сподіваюся, в Лісабоні йтиметься про музику

Томас Шрайбер не схильний драматизувати політичні суперечки навколо "Євробачення". Про значення таких дискусій і про підготовку Німеччини до конкурсу в Лісабоні він розповів в інтерв'ю DW. (11.04.2018)  

Родзинки "Євробачення-2018"

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Фотогалерея

Bildergalerie ‘Repicturing Homeless’ (Havas Germany/Getty Images)

Інший погляд на безпритульних

Проект Repicturing Homeless поставив собі за мету змінити ставлення до безхатченків. 

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