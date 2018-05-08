"Євробачення-2018": фаворити заспівали для DW (відео)

У Лісабоні 8 травня - перший півфінал "Євробачення-2018". DW ексклюзивно поспілкувалася з фаворитами пісенного конкурсу.
Під час офіційного відкриття "Євробачення" журналісти та фани мали нагоду познайомитися з учасниками. Дехто вже понад тиждень проводить репетиції на сцені в Лісабоні. Загалом представники 43 країн.
Учасник від України на "Євробаченні-2018" Melovin в інтерв'ю DW розповів про своє ставлення до забобонів, до російської конкурсантки Юлії Самойлової і про любов до батьківщини. (18.04.2018)