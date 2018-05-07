Євробачення-2018 у Лісабоні: свято починається!

У вівторок, 8 травня, португальська столиця Лісабон до кінця тижня стане і столицею європейської поп-музики. Першим півфіналом відкривається конкурс Євробачення-2018, фінал якого транслюватимуть у суботу, 12 травня. Конкурс під гаслом "Усі на борт!" ("All aboard!") проходитиме у лісабонській Алтіс-Арені, збудованій у 1998 році для проведення міжнародної виставки Expo-1998.

Португалія уперше приймає у себе конкурс, після того, як торік португалець Салвадор Собрал здобув перше місце у фіналі, що проходив в українському Києві. Цього року за перемогу змагатимуться представники 43 країн. Спочатку їх було 42, але останньої миті додалася Колишня Югославська Республіка Македонія.

Німеччину на конкурсі представлятиме Міхаель Шульте (Michael Schulte), а Україну - Melovin. За Німеччиною, як однією із засновниць Європейської мовної спілки (EBU), зарезервовано місце у фіналі, який відбудеться цієї суботи, 12 травня. А от Україні місце у фіналі ще належить вибороти: український конкурсант виступатиме останнім у другому півфіналі у четвер, 10 травня.

Натомість і перший півфінал, який традиційно збирає меншу телевізійну аудиторію, ніж фінал, цього року обіцяє вищі рейтинги: зумовлено це, насамперед, виступом фаворитки букмекерів - молодої ізраїльської співачки Нетти із запальною піснею "Toy", якій пророчать перемогу на конкурсі, а також через виступ ірландського конкурсанта Раяна О'Шонессі - він представить сміливий номер на гей-тематику.

Мабуть настільки сміливий, що Перший канал російського телебачення вирішив показувати перший півфінал у записі. Подейкують саме через ірландця, котрий ставить національного мовника Росії, через сумнозвісний закон РФ "Про заборону гей-пропаганди" у незручне становище.

Тож перший півфінал конкурсу варто не оминати увагою хоча б через ці два виступи. Хоча ними музичне дійство, звісно, не обмежується: у першому півфіналі виступатимуть загалом 19 конкурсантів, зокрема,українець Alekseev, який на конкурсі представлятиме Білорусь..

Очікується, що фінал конкурсу у суботу збере у Алтіс-Арені 15 тисяч глядачів. А телеаудиторія сягне 200 мільйонів глядачів.

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