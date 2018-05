"Євробачення-2018": видовищна боротьба Ізраїлю та Кіпру

Гарним музичним батлом назвала "Євробачення" в інтерв'ю DW в Лісабоні переможниця 2004 року українка Руслана. І цього року він дійсно став своєрідним пісенним суперництвом між двома сильними жінками.

У дуелі Елені Фурейри і Нетти Барзилай перемогла 25-річна ізраїльтянка, котра ще задовго до початку "Євробачення-2018" стала його культовою фігурою і фавориткою. Відчуття для ексцентричної молодої жінки зовсім незнайоме. У цьому вона зізналася DW за тиждень до своєї перемоги на конкурсі: "Я дуже збентежена, адже ще ніколи не була фавориткою, і це дуже дивне, але приємне відчуття".

"Євробачення" як відповідь на виклик часу

Складно повірити, що ексцентричну і небайдужу до яскравого одягу Нетту можна чимось збентежити. Радше вона притисне опонента до стіни словами зі своєї пісні "Toy" - "Я не твоя іграшка, дурний хлопчисько". А конкурс, який упродовж тривалого часу вважався далеким від претензій на інтелектуальне проведенням часу - чи то на сцені, чи то перед екраном телевізора, знову довів, що йде в ногу з часом і дослухається до його викликів.

Виявляється, що долучитися до дискусії про сексуальні домагання #MeToo можна, запакувавши своє послання в жартівливу форму електро-поп композиції. І це далеко не єдина пісня на цьогорічному конкурсі, в якій йдеться не просто про любов або біль розлуки. У композиції італійського дуету, який посів п'яте місце, йшлося про терор, а французького (13-е місце) - про долю біженців.

Чому програла Елені Фурейра

Можливо, внутрішня потреба в тому, щоб на конкурсі перемагав не просто виступ талановитого виконавця з гарною піснею, а те, що має сенс і значення, і стало причиною поразки в дуелі з Неттою Елені Фурейри. Ізраїльтянка виграла у неї не тільки внаслідок глядацького голосування. За підсумками оцінок всіх національних журі Нетта також випереджала представницю Кіпру.

Виступ Елені Фурейри в Лісабоні

У Лісабоні Елені Фурейра представляла цю державу в Середземному морі, хоча народилася в Албанії, а виросла в Греції, де вона стала справжньою зіркою. Але телевізійні боси на новій батьківщині двічі відмовляли їй у проханні взяти участь у відборі на "Євробачення". Пропозиція Кіпру стала дуже доречною.

До кінця нинішнього конкурсу 31-річна Фурейра перетворилася на справжню зірку "Євробачення". У Лісабоні Елені порівнювали з Бейонсе та Шакірою. У будь-якому разі, оглядачі відзначали, що співала вона не гірше.

Успіх Німеччини та виступ України

Міхаель Шульте

Несподіванкою цьогорічного конкурсу можна вважати третє місце представника Австрії, 34-річного Цезаря Самсона. До самого фіналу мало хто міг припустити, що його номер під пісню в стилі R'n'B "Nobody but you" підніметься так високо і навіть переможе в загальному заліку національних журі.

Для Німеччини четверте місце 28-річного Міхаеля Шульте (Michael Schulte) - великий успіх. У минулі три роки представники цієї країни вкрай невдало виступали на "Євробаченні". Цього року німці вибрали хорошого виконавця і не пошкодували коштів на по-справжньому стильне шоу. Балада Міхаеля "You let me walk alone", присвячена батькові, прозвучала сильно і переконливо.

Український конкурсант на "Євробаченні-2018" Melovin

Український учасник Melovin (сценічний псевдонім 20-річного уродженця Одеси Костянтина Бочарова) відкривав фінал пісенного конкурсу з піснею "Under the ladder" і сценічним шоу за роялем на охопленому вогнем помості. Його номер посів 17 місце.

Ложка дьогтю в Лісабоні

Свято в Лісабоні трохи зіпсував хуліган, який з'явився на сцені під час виступу британської виконавиці Сурі (SuRie) і спробував вирвати у неї мікрофон. Організатори запропонували їй повторити виступ, але Сурі відмовилася і посіла друге місце з кінця. Тим зворушливішою була підтримка залу, коли вона продовжила співати.

Ще одним моментом, що вражає, став виступ переможця минулорічного "Євробачення" Сальвадора Собрала. Наприкінці 2017 року 28-річний Собрал переніс операцію з пересадки серця, і це була його перша поява на публіці. Перед фіналом конкурсу Собрал дуже критично відгукувався про пісню Нетти Барзілай. Це абсолютно не його музичний стиль. Але тим і цікавий конкурс "Євробачення", що він не терпить одноманітності.