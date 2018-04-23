Євреям не радять носити кіпу в містах Німеччини

Президент Центральної ради євреїв Німеччини Йозеф Шустер радить євреям не носити в містах Німеччини традиційний релігійний головний убір - кіпу. Заява пролунала в вівторок, 24 квітня, в ефірі радіостанції radioeins. Причина - напад на молодого ізраїльтянина, який носив кіпу в одному з районів Берліна тиждень тому. "Особисто я фактично змушений порадити не носити кіпу в великих містах Німеччини", - цитує Шустера інформагенція epd.

Водночас 24 квітня в низці міст Німеччини заплановані акції солідарності з юдеями. Учасники вдягнуть кіпи з метою показати, що антисемітизму в цій країні не місце. Акції мають відбутися в Берліні, Ерфурті, Потсдамі та Кельні. Окрім того, в інтернеті стартувала кампанія #wirsindauchjuden ("Ми теж євреї"). Учасників закликають публікувати в мережі світлини в кіпах.

Голова Центральної ради мусульман Німеччини Айман Мацюек (Aiman Mazyek), у свою чергу, рішуче висловився проти антисемітизму. "Антисемітизм, расизм і ненависть вважаються в ісламі великими гріхами, тому ми ніколи цього не терпітимемо", - підкреслив він у коментарі газеті Rheinische Post.

Хлопець гуляв у кіпі заради експерименту

Адам (праворуч) і його товариш зазнали антисемітського нападу

Нагадаємо, що минулого тижня в Берліні напали на двох молодиків, які йшли вулицею в кіпах: на 21-річного громадянина Ізраїлю і 24-річного громадянина ФРН. Молодший хлопець зазнав легких ушкоджень: нападник бив його паском. Хлопцю вдалося зафільмувати інцидент на смартфон. Він розповів у інтерв'ю DW, що гуляв Берліном у кіпі задля експерименту. Випадок викликав резонанс у німецьких медіа. В уряді ФРН різко засудили інцидент. Нападник, 19-річний біженець із Сирії, здався поліції. Нині він перебуває в слідчому ізоляторі.