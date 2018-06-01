Японія: Не варто хвалити КНДР лише за готовність до діалогу

Міністр оборони Японії Іцунорі Онодера заявив у суботу, 2 червня, що важливо не поспішати із позитивними оцінками в бік Північної Кореї лише через її готовність до діалогу. Член кабінету Сіндзо Абе наголосив, що КНДР має вдатися до конкретних кроків щодо демонтажу своєї ядерної та балістичної програм, передає агенція новин Reuters.

Останні місяці спостерігається відлига у відносинах двох Корей, а також між КНДР та США - після років взаємних погроз та випробувань Пхеньяном балістичної зброї попри санкції Радбезу ООН. Утім, оптимізм у травні дещо захмарив черговий конфлікт: КНДР обурилася військовими маневрами Сполучених Штатів та Південної Кореї.

Трамп на тлі цього заявив, що його зустріч із Кімом, запланована на 12 червня, не відбудеться. При цьому він звинуватив північнокорейський режим у "ворожнечі". Пхеньян натомість зазначив, що зберігає готовність до діалогу. 1 червня держсекретар США Майк Помпео, який іще напередодні проводив Нью-Йорку переговори з високопоставленою делегацією КНДР, повідомив, що наближений помічник Кіма здійснить унікальний візит до Вашингтона, щоб передати листа від Кіма Трампу. Він також заявив про "прогрес" у діалозі щодо перемовин стосовно ядерного роззброєння, Пхеньян також підтвердив відданість цьому курсові.

Зрештою, підготовка до зустрічі 12 червня в Сінгапурі поновилися - Трамп і Кім усе ж мають провести історичні переговори.