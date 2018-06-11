 Японія занепокоєна припиненням військових навчань США і Південної Кореї | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.06.2018

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Новини

Японія занепокоєна припиненням військових навчань США і Південної Кореї

Навчання американських військових на Корейському півострові відіграють велику роль для безпеки усієї Східної Азії, заявив міністр оборони Японії.

Міністр оборони Японії незадоволений наміром США припинити військові навчання у південній Кореї

Міністр оборони Японії незадоволений наміром США припинити військові навчання у південній Кореї

Японія занепокоєна наміром США відмовитися від проведення військових навчань у Південній Кореї. "Навчання та американські військові, які знаходяться в Південній Кореї, відіграють важливу роль у забезпеченні безпеки Східної Азії", - заявив у середу, 13 червня, міністр оборони Японії Іцунорі Онодера, передає агенція AFP.

Японія планує обговорити це питання з іншими країнами. "Я сподіваюсь, ми досягнемо розуміння цього між Японією та США, або між Японією, США та Південною Кореєю", - додав Онодера.

Водночас Сеул вважає, що "припинення спільних військових навчань із США може бути необхідним для прискорення переговорів щодо денуклеаризації Корейського півострова". Про це заявили в офісі президента Південної Кореї, повідомляє агенція Reuters з посиланням на південнокореську Yonhap. 

Нагадаємо, після зустрічі із північнокорейським лідером Кім Чен Ином американський президент Дональд Трамп заявив, що США планують припинити проведення військових навчань у Південній Кореї.

DW.COM

США планує відмовитися від проведення військових навчань у Північній Кореї, але поки що зберігатимуть санкції проти КНДР. (12.06.2018)

Попри підготовку зустрічей президентів США та Південної Кореї з лідером КНДР Кім Чен Ином на Корейському півострові почалися навчання американських та південнокорейських військових за участі понад 300 тисяч солдатів. (01.04.2018)

Пентагон повідомив, що міністр оборони США Джеймс Меттіс знав про це. "Сюрпризів не було", - заявив речник Пентагону. Але за даними агенції AFP, яка посилається на джерела, наближені до військових кіл, для багатьох американських посадовців ця заява Трампа стала несподіванкою. Сеул та представники армії США у Південній Кореї також не були готові до цього. Газета "Korea Herald" назвала рішення Трампа "тривожним".

Зараз у Південній Кореї дислокуються близько 30 тисяч американських військовослужбовців. Щороку вони та південнокорейські солдати проводять навчання, що викликає незадоволення Пхеньяна. Цього року навчання відбувались у квітні, у них взяли участь 300 тисяч південнокорейських та понад 11,5 тисячі американських солдатів.

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