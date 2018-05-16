 Японська драма отримала ″Золоту пальмову гілку″ Каннського кінофестивалю | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 19.05.2018
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Культура й стиль життя

Японська драма отримала "Золоту пальмову гілку" Каннського кінофестивалю

Щемлива родинна драма "Магазинні злодюжки" японського режисера Хірокадзу Корееда визнана найкращим фільмом на цьогорічному Каннському кінофестивалі.

Каннський кінофестиваль

55-річний японський режисер Хірокадзу Корееда отримав за свій фільм "Золоту пальмову гілку"

Фільм "Магазинні злодюжки" японського режисера Хірокадзу Корееда отримав "Золоту пальмову гілку" на цьогорічному Каннському кінофестивалі. Переможця конкурсу оголосило в суботу, 19 травня, журі. У стрічці 55-річного японського режисера йдеться про нещасну родину, що живе на задвірках суспільства.

2013 року журі Каннського кінофестивалю відзначило призом драму Хірокадзу Корееда "Який батько, такий і син". Востаннє японські кіномитці виборювали "Золоту пальмову гілку" 1997 року.

Цього року Гран-прі - другу за значенням винагороду конкурсу - журі присудило американському режисеру Спайку Лі за комедійно-сатиричну стрічку "Чорний клановець". За основу фільму взята справжня історія поліцейського-афроамериканця, котрий у 1970-х роках зумів проникнути в расистське угруповання.

Найкращим актором визнано італійця Марчелло Фонте за гру в стрічці "Собачник" режисера Маттео Гарроне. У цьому фільмі Фонте зіграв доброзичливого чоловіка, котрий зазнає дедалі більших кривд з боку злочинців. Нагороду за найкращу жіночу роль отримала казахська акторка Самал Еслямова, що знялася в фільмі "Айка", де описується життя мігрантів у Москві.

Вперше на конкурсі винагородили і спеціальною "Золотою гілкою", яку отримав Жан-Люк Годар за картину "Образ і мова". Приз за найкращу режисуру отримав поляк Павел Павліковський за фільм "Холодна війна".

Нагадаємо, напередодні фільм українського режисера Сергія Лозниці "Донбас" отримав у Каннах приз за найкращу режисуру в конкурсній програмі "Особливий погляд".

  • Каннський кінофестиваль 2018

    Каннський кінофестиваль 2018: що показуватимуть?

    Іранець відкриває кінофестиваль

    Іранський режисер Асгар Фархаді має честь відкрити фестиваль цього року. Дворазовий володар премії "Оскар" має дві великі зірки у своїй іспансько-італійсько-французькій кінострічці "Кожен знає" ("Everybody knows"). У цьому трилері головні ролі грають Пенелопа Круз та Хав'єр Бардем. Фільм номінований разом із 20 іншими на здобуття "Золотої пальмової гілки".

  • Каннський кінофестиваль 2018

    Каннський кінофестиваль 2018: що показуватимуть?

    Привіт з Голлівуда

    Американський режисер Спайк Лі презентує свій новий фільм "BlacKkKlansman". Лі, який у попередніх роботах часто висвітлював тему расизму, розповідає про поліцейського, котрий проник у "Ку Клукс-Клан". Окрім Спайка Лі, лише режисер Девід Роберт Мітчелл представляє американські кольори у боротьбі за "Золоту пальмову гілку".

  • Каннський кінофестиваль 2018

    Каннський кінофестиваль 2018: що показуватимуть?

    Потужна французька присутність

    Французький кінематограф, цілком зрозуміло, використовує фестиваль у Каннах як домашню гру. Цього року в конкурсі беруть участь п'ять французьких фільмів: від фільму-есе "The Image Book" 87-річного майстра Жана-Люка Годара до історії кохання "Sorry Angel" (на фото) режисера Крістофа Оноре. Батьківщина кіно найбільш потужно представлена у кіноконкурсі.

  • Каннський кінофестиваль 2018

    Каннський кінофестиваль 2018: що показуватимуть?

    Політичне на фестивалі

    Цього року в Каннах запровадили новий підхід. Два фільми режисерів, які перебувають під домашнім арештом на своїй батьківщині, змагаються за "Золоту пальмову гілку". Іранський режисер Яфер Панахі надіслав фільм "Три обличчя" ("Three Faces"), а російський митець Кирило Серебренніков - свою останню роботу "Літо" (на фото). Малоймовірно, що режисери зможуть особисто представити свої роботи.

  • Каннський кінофестиваль 2018

    Каннський кінофестиваль 2018: що показуватимуть?

    Українці в Каннах

    Український режисер Сергій Лозниця знову бере участь у фестивалі. Цього разу він представить кінострічку "Донбас". Фільм знято за мотивами реальних подій у східному регіоні України, охопленому війною. Зйомки відбувалися минулої зими у Кривому Розі. Цього ж року планується вихід стрічки й в український прокат.

  • Кейт Бланшетт

    Каннський кінофестиваль 2018: що показуватимуть?

    Кейт Бланшетт очолює журі

    Той, хто наприкінці фестивалю 19 травня здобуде "Золоту пальмову гілку", буде обраний журі на чолі з австралійською акторкою Кейт Бланшетт. Серед інших кіносуддів, зокрема французька акторка Леа Сейду, акторка зі США Крістен Стюарт, а також режисери Андрій Звягінцев (Росія) та Дені Вільньов з Канади.

  • Каннський кінофестиваль 2018

    Каннський кінофестиваль 2018: що показуватимуть?

    Повернення в Канни Ларса фон Трієра

    Те, що данський режисер Ларс фон Трієр колись знову з'явиться на кінофестивалі, було малоймовірно. У 2011 році він спричинив скандал, коли висловив свою симпатію до Адольфа Гітлера на прес-конференції. Фестиваль потім виключив його. Але нині Трієр може показати свій новий фільм "Будинок, який звів Джек" ("The House That Jack Built") - поза конкурсом.

  • Каннський кінофестиваль 2018

    Каннський кінофестиваль 2018: що показуватимуть?

    Німці з Папським благословенням

    Німецьких режисерів знову марно шукати на конкурсі у Каннах - є лише кілька фільмів "поза конкуренцією". Зокрема, Вім Вендерс представляє свій новий документальний фільм "Папа Франциск - людина слова" ("Papst Franziskus - ein Mann seines Wortes"). Ця стрічка була створена у тісній співпраці з Понтифіком.

  • Каннський кінофестиваль 2018

    Каннський кінофестиваль 2018: що показуватимуть?

    Нові "Зоряні війни" відзначають світову прем'єру

    Американці також не дуже представлені на цьогорічному фестивалі - голлівудських зірок нині там буде менше. Але прихильникам попкорн-фільмів є чому порадіти. У Каннах відбудеться прем'єра "Хан Соло. Зоряні війни: Історії" ("Solo: A Star Wars Story"). У фільмі йдеться про Хана Соло, сюжет хронологічно відтворює період перед першим фільмом "Зоряні війни", який вийшов 1977 року.

  • Каннський кінфестиваль 2018

    Каннський кінофестиваль 2018: що показуватимуть?

    Суперечка з Netflix

    Дещо зіпсувала відкриття фестивалю суперечка з провайдером Netflix. Йдеться про те, як і де фільми з'являтимуться після фестивалю. Канни вимагають, щоб це було у Франції, а Netflix наполягає, щоб на його платформі ексклюзивно для їхніх підписників. Суперечку так і не вирішили. Netflix не буде присутній на фестивалі.

    Автор: Йохен Кюртен, Максим Драбок


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