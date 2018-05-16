Японська драма отримала "Золоту пальмову гілку" Каннського кінофестивалю

Фільм "Магазинні злодюжки" японського режисера Хірокадзу Корееда отримав "Золоту пальмову гілку" на цьогорічному Каннському кінофестивалі. Переможця конкурсу оголосило в суботу, 19 травня, журі. У стрічці 55-річного японського режисера йдеться про нещасну родину, що живе на задвірках суспільства.

2013 року журі Каннського кінофестивалю відзначило призом драму Хірокадзу Корееда "Який батько, такий і син". Востаннє японські кіномитці виборювали "Золоту пальмову гілку" 1997 року.

Цього року Гран-прі - другу за значенням винагороду конкурсу - журі присудило американському режисеру Спайку Лі за комедійно-сатиричну стрічку "Чорний клановець". За основу фільму взята справжня історія поліцейського-афроамериканця, котрий у 1970-х роках зумів проникнути в расистське угруповання.

Найкращим актором визнано італійця Марчелло Фонте за гру в стрічці "Собачник" режисера Маттео Гарроне. У цьому фільмі Фонте зіграв доброзичливого чоловіка, котрий зазнає дедалі більших кривд з боку злочинців. Нагороду за найкращу жіночу роль отримала казахська акторка Самал Еслямова, що знялася в фільмі "Айка", де описується життя мігрантів у Москві.

Вперше на конкурсі винагородили і спеціальною "Золотою гілкою", яку отримав Жан-Люк Годар за картину "Образ і мова". Приз за найкращу режисуру отримав поляк Павел Павліковський за фільм "Холодна війна".

Нагадаємо, напередодні фільм українського режисера Сергія Лозниці "Донбас" отримав у Каннах приз за найкращу режисуру в конкурсній програмі "Особливий погляд".