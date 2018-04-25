 Ян Кум іде з WhatsApp | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.05.2018
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Новини

Ян Кум іде з WhatsApp

ЗМІ повідомляють, що у Кума та керівництва Facebook різні погляди на захист даних користувачів. Сам бізнесмен не уточнив причини свого рішення.

Ян Кум народився в Києві, а мешкав у Фастові до 1992 року

Ян Кум народився в Києві, а мешкав у Фастові до 1992 року

Один із засновників популярного месенджера WhatsApp, емігрант з України Ян Кум заявив, що залишає компанію. Конкретної причини такого рішення Кум не вказав. "Настав час рухатися далі", - написав він у понеділок, 30 квітня, на своїй сторінці у Facebook. Застосунок на сьогодні найбільш популярний серед аналогів, кількість його активних користувачів оцінюється в півтора мільярда людей.

Deutschland Technologiekonferenz TechCrunch Disrupt in Berlin

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Як дані більш ніж 87 мільйонів юзерів опинились в руках фахівців британської компанії Cambridge Analytica?

Компанія Facebook не змогла забезпечити своїх користувачів належним ступенем захисту персональних даних, визнав її засновник та керівник Марк Цукерберг. (09.04.2018)

Особисті дані 87 мільйонів користувачів Facebook потрапили до рук компанії Cambridge Analytica, яка працювала на штаб Дональда Трампа під час виборів у США. Раніше озвучувалась цифра у 50 мільйонів. (04.04.2018)

Газета The Washington Post писала про розбіжності Кума з керівництвом Facebook, яка контролює WhatsApp. Зазначається, що протиріччя із компанією Марка Цукерберга були пов'язані з різними поглядами на безпеку даних, способи монетизації і передачу даних користувачів WhatsApp компанії Facebook. "Відхід Кума геть незвичний для Facebook. Внутрішнє коло менеджменту та рада директорів проявили надзвичайну відданість компанії під час скандалів", - зазначає видання щодо проблем соцмережі через витік даних до Cambridge Analytica.

Кум продав WhatsApp компанії Facebook за суму більше 19 мільярдів доларів у 2014 році та увійшов до її ради директорів. Її, як повідомляється, він також залишить. Інший співзасновник WhatsApp Браян Ектон звільнився з компанії в 2017 році. Нещодавно він закликав користувачів видалити акаунти у Facebook через скандал з Cambridge Analytica.
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