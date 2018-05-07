Як ім'я пророка Мухаммеда стало найпопулярнішим у німецькому Бремені

Щороку в Німеччині публікується статистика імен, які дають новонародженим хлопчикам і дівчаткам. Точніше кажучи, це кілька статистик. Одна заснована на даних, які надають регіональні РАГСи, що видають свідоцтва про народження. Іншу розміщує на своїй сторінці в інтернеті авторитетний дослідник-аматор Кнуд Білефельд (Knud Bielefeld), що аналізує ці свідоцтва. Третій варіант оприлюднює Товариство німецької мови (Gesellschaft für deutsche Sprache).

Один Мухаммед чи кілька?

Саме щойно опублікована Товариством німецької мови статистика найпопулярніших імен, якими називали в Німеччині новонароджених у 2017 році, викликала неоднозначну реакцію. Згідно з цією статистикою, в Бремені, разом із Леоном, хлопчикам найчастіше давали ім'я Мухаммед.

А це, крім усього іншого, абсолютно не відповідає інформації бременських РАГСів. За їхніми даними, навіть у першій двадцятці імен ніякого Мухаммеда немає: лідирують Леон, Бен, Пауль, Максиміліан та інші, суто німецькі, грецькі або латинські імена. Підрахунки Кнуда Білефельда, які, щоправда, ґрунтуються на даних тільки третини новонароджених торік, теж це підтверджують. Звідки ж тоді взялося ім'я Мухаммед?

Можливі варіанти

У Товаристві німецької мови пояснили ці розбіжності. Справа в тому, що в органах реєстрації актів цивільного стану імена, написання яких відрізняється хоча б однією літерою, вважають різними. А Товариство німецької мови базує свої підрахунки на фонетиці. Тобто якщо імена відрізняються написанням, але вимовляються практично однаково, їх визначають як одне. Тому Mohammed, Mohammad, Muhammed, Mohamed і так далі логічно вважають одним ім'ям, а не різними. Так само Товариство німецької мови оцінює, наприклад, варіанти Alexander, Aleksander і Alexandr як одне ім'я, а не три різних.

До речі, і в українській мові існують кілька різних написань імені центральної фігури ісламу: Мухаммед, Магомет, Магомед, Мохаммед, Мухаммад ... Пов'язано це також і з тим, що в арабській мові голосні літери в написанні зазвичай опускають, тому, як то кажуть, можливі варіанти. Крім того, в різних країнах, де сповідують іслам, ім'я пророка вимовляють дещо по-різному.

Лише 83 Мухаммеда з понад 5 тисяч хлопчиків

Загалом же говорити про цю статистику як про доказ "ісламізації Німеччини", на чому спекулюють праві популісти, не доводиться. У Бремені торік 83 новонароджених хлопчики отримали ім'я Мухаммед у його різних варіантах. Зрозуміло, що ці хлопчики народилися у мусульманських сім'ях.

83 новонароджених - це лише 1,56 відсотка від загальної кількості: загалом у Бремені в 2017 році народилися 5317 хлопчиків. Але оскільки німці досить вільні у виборі імен (РАГСи не дозволяють давати дітям тільки такі імена, як, наприклад, Люцифер, Бетмен або Піноккіо), то розкид дуже великий. По всій Німеччині офіційно зафіксовано близько мільйона різних імен, причому 43 тисячі з них досі траплялися один-єдиний раз.

А ось у мусульманських сім'ях ім'я пророка - поза конкуренцією. Тому воно взагалі найпопулярніше серед чоловічих імен: 150 мільйонів чоловіків у світі носять ім'я Мухаммед - зрозуміло, в різних варіантах написання.

Особливість Бремена

Соціологи також вказують на те, що Бремен виявився єдиною федеральною землею, де ісламське ім'я опинилося у лідерах. Загалом по Німеччині Мухаммеди не потрапляють і до десятки найпопулярніших імен. Річ у тім, що статистика імен ведеться лише лише на рівні федеральних земель, а не окремих міст чи громад. А мусульманське населення концентрується саме у великих містах. У великих землях Мухаммеди "розчиняються" у загальній статистиці імен, які враховують і сільське населення, і населення маленьких міст, де зазвичай відсоток мусульманського населення нижчий. Натомість земля Бремен, так само як Гамбург і Берлін, складається фактично лише з відповідного мегаполіса.

Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця? Велика різноманітність Відмінності в деяких елементах традиційного мусульманського жіночого одягу часом здаються незначними. Не дивно, що багато хто нерідко плутає нікаб з паранджею або чадрою. Крім того, жінки часто носять різні елементи одягу в поєднанні, що тільки посилює плутанину. Чим відрізняються традиційні головні убори й елементи одягу мусульманок - у галереї DW.

Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця? Шейла Довгий прямокутний шарф, який вільно обертають навколо голови і кладуть на плечі. Шейли бувають різних кольорів. Такий варіант головного убору найбільш розповсюджений у країнах Персидської затоки.

Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця? Хіджаб У більш широкому розумінні хіджаб - це будь-який одяг, який відповідає нормам шаріату. Однак у західних країнах хіджабом називають традиційну жіночу мусульманську хустку, яка повністю закриває волосся, вуха та шию і в більшості випадків злегка вкриває плечі. Обличчя при цьому залишається відкритим.

Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця? Хіджаб аміра Цей головний убір складається із двох частин. Одна з них щільно облягає голову на зразок шапочки, інша - це шарф у формі рукава, який вдягають зверху, щоб закрити плечі. Саме слово "аміра" перекладається з арабської як "принцеса".

Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця? Хімар Накидка з прорізом для обличчя, яка закриває волосся, вуха і плечі та доходить до талії. Хімар поширений на Близькому Сході і в Туреччині.

Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця? Чадра Довге покривало, що закриває усе тіло з голови до п'ят. Чадра ніяк не кріпиться до одягу і не має застібок, жінка зазвичай сама притримує її руками. Чадра обличчя не закриває, але за бажання жінка може зробити це краєм покривала. Її часто носять у поєднанні з нікабом. Поширена в Ірані.

Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця? Нікаб Головний убір чорного кольору, який повністю закриває обличчя та волосся, залишаючи лише проріз для очей. Нікаб поєднують з іншими видами традиційного мусульманського одягу, наприклад, з абаєю - довгою сукнею з рукавами і без паска. Найчастіше нікаб носять у країнах Персидської затоки, Ємені і Пакистані.

Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця? Паранджа Довге покривало, яке повністю вкриває тіло та обличчя. Проріз для очей в паранджі закритий щільною сіткою - чачваном. Цей вид одягу розповсюджений у Середній Азії та Афганістані. Автор: Ута Штайнвер, Ольга Войтович

