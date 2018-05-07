 Як ім′я пророка Мухаммеда стало найпопулярнішим у німецькому Бремені | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 08.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Культура й стиль життя

Як ім'я пророка Мухаммеда стало найпопулярнішим у німецькому Бремені

За статистикою Товариства німецької мови, у 2017 році найпопулярнішим серед новонароджених в Бремені стало ім'я Мухаммед. Бременські РАГСи це заперечують. DW розбиралась.

default

Щороку в Німеччині публікується статистика імен, які дають новонародженим хлопчикам і дівчаткам. Точніше кажучи, це кілька статистик. Одна заснована на даних, які надають регіональні РАГСи, що видають свідоцтва про народження. Іншу розміщує на своїй сторінці в інтернеті авторитетний дослідник-аматор Кнуд Білефельд (Knud Bielefeld), що аналізує ці свідоцтва. Третій варіант оприлюднює Товариство німецької мови (Gesellschaft für deutsche Sprache).

Один Мухаммед чи кілька?

Саме щойно опублікована Товариством німецької мови статистика найпопулярніших імен, якими називали в Німеччині новонароджених у 2017 році, викликала неоднозначну реакцію. Згідно з цією статистикою, в Бремені, разом із Леоном, хлопчикам найчастіше давали ім'я Мухаммед.

А це, крім усього іншого, абсолютно не відповідає інформації бременських РАГСів. За їхніми даними, навіть у першій двадцятці імен ніякого Мухаммеда немає: лідирують Леон, Бен, Пауль, Максиміліан та інші, суто німецькі, грецькі або латинські імена. Підрахунки Кнуда Білефельда, які, щоправда, ґрунтуються на даних тільки третини новонароджених торік, теж це підтверджують. Звідки ж тоді взялося ім'я Мухаммед? 

DW.COM

Лідер баварських консерваторів Горст Зеегофер, новий міністр внутрішніх справ ФРН, озвучив позицію, протилежну поглядам Меркель. Він наголосив, що мусульмани, які мешкають в країні, є частиною Німеччини, а от іслам - ні. (16.03.2018)

У 2016 році в Німеччині було зафіксовано близько 10 мільйонів жителів, які є громадянами інших держав. Це майже на чверть більше, ніж 2014 року. (01.07.2017)

Можливі варіанти

У Товаристві німецької мови пояснили ці розбіжності. Справа в тому, що в органах реєстрації актів цивільного стану імена, написання яких відрізняється хоча б однією літерою, вважають різними. А Товариство німецької мови базує свої підрахунки на фонетиці. Тобто якщо імена відрізняються написанням, але вимовляються практично однаково, їх визначають як одне. Тому Mohammed, Mohammad, Muhammed, Mohamed і так далі логічно вважають одним ім'ям, а не різними. Так само Товариство німецької мови оцінює, наприклад, варіанти Alexander, Aleksander і Alexandr як одне ім'я, а не три різних.

До речі, і в українській мові існують кілька різних написань імені центральної фігури ісламу: Мухаммед, Магомет, Магомед, Мохаммед, Мухаммад ... Пов'язано це також і з тим, що в арабській мові голосні літери в написанні зазвичай опускають, тому, як то кажуть, можливі варіанти. Крім того, в різних країнах, де сповідують іслам, ім'я пророка вимовляють дещо по-різному.

Лише 83 Мухаммеда з понад 5 тисяч хлопчиків

Загалом же говорити про цю статистику як про доказ "ісламізації Німеччини", на чому спекулюють праві популісти, не доводиться. У Бремені торік 83 новонароджених хлопчики отримали ім'я Мухаммед у його різних варіантах. Зрозуміло, що ці хлопчики народилися у мусульманських сім'ях. 

83 новонароджених - це лише 1,56 відсотка від загальної кількості: загалом у Бремені в 2017 році народилися 5317 хлопчиків. Але оскільки німці досить вільні у виборі імен (РАГСи не дозволяють давати дітям тільки такі імена, як, наприклад, Люцифер, Бетмен або Піноккіо), то розкид дуже великий. По всій Німеччині офіційно зафіксовано близько мільйона різних імен, причому 43 тисячі з них досі траплялися один-єдиний раз.

А ось у мусульманських сім'ях ім'я пророка - поза конкуренцією. Тому воно взагалі найпопулярніше серед чоловічих імен: 150 мільйонів чоловіків у світі носять ім'я Мухаммед - зрозуміло, в різних варіантах написання.

Особливість Бремена

Соціологи також вказують на те, що Бремен виявився єдиною федеральною землею, де ісламське ім'я опинилося у лідерах. Загалом по Німеччині Мухаммеди не потрапляють і до десятки найпопулярніших імен. Річ у тім, що статистика імен ведеться лише лише на рівні федеральних земель, а не окремих міст чи громад. А мусульманське населення концентрується саме у великих містах. У великих землях Мухаммеди "розчиняються" у загальній статистиці імен, які враховують і сільське населення, і населення маленьких міст, де зазвичай відсоток мусульманського населення нижчий. Натомість земля Бремен, так само як Гамбург і Берлін, складається фактично лише з відповідного мегаполіса. 

  • Різновиди мусульманського жіночого одягу та головних уборів

    Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?

    Велика різноманітність

    Відмінності в деяких елементах традиційного мусульманського жіночого одягу часом здаються незначними. Не дивно, що багато хто нерідко плутає нікаб з паранджею або чадрою. Крім того, жінки часто носять різні елементи одягу в поєднанні, що тільки посилює плутанину. Чим відрізняються традиційні головні убори й елементи одягу мусульманок - у галереї DW.

  • Жінка у шейлі

    Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?

    Шейла

    Довгий прямокутний шарф, який вільно обертають навколо голови і кладуть на плечі. Шейли бувають різних кольорів. Такий варіант головного убору найбільш розповсюджений у країнах Персидської затоки.

  • Жінка у хіджабі

    Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?

    Хіджаб

    У більш широкому розумінні хіджаб - це будь-який одяг, який відповідає нормам шаріату. Однак у західних країнах хіджабом називають традиційну жіночу мусульманську хустку, яка повністю закриває волосся, вуха та шию і в більшості випадків злегка вкриває плечі. Обличчя при цьому залишається відкритим.

  • Жінка у хіджабі аміра

    Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?

    Хіджаб аміра

    Цей головний убір складається із двох частин. Одна з них щільно облягає голову на зразок шапочки, інша - це шарф у формі рукава, який вдягають зверху, щоб закрити плечі. Саме слово "аміра" перекладається з арабської як "принцеса".

  • Жінка у хімарі

    Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?

    Хімар

    Накидка з прорізом для обличчя, яка закриває волосся, вуха і плечі та доходить до талії. Хімар поширений на Близькому Сході і в Туреччині.

  • Жінка у чадрі

    Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?

    Чадра

    Довге покривало, що закриває усе тіло з голови до п'ят. Чадра ніяк не кріпиться до одягу і не має застібок, жінка зазвичай сама притримує її руками. Чадра обличчя не закриває, але за бажання жінка може зробити це краєм покривала. Її часто носять у поєднанні з нікабом. Поширена в Ірані.

  • Жінка у нікабі

    Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?

    Нікаб

    Головний убір чорного кольору, який повністю закриває обличчя та волосся, залишаючи лише проріз для очей. Нікаб поєднують з іншими видами традиційного мусульманського одягу, наприклад, з абаєю - довгою сукнею з рукавами і без паска. Найчастіше нікаб носять у країнах Персидської затоки, Ємені і Пакистані.

  • Жінка у паранджі

    Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?

    Паранджа

    Довге покривало, яке повністю вкриває тіло та обличчя. Проріз для очей в паранджі закритий щільною сіткою - чачваном. Цей вид одягу розповсюджений у Середній Азії та Афганістані.

    Автор: Ута Штайнвер, Ольга Войтович


Дивитись відео 00:34

У США випустили першу Барбі в хіджабі (14.11.2017)

DW.COM

Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?

У Німеччині не вщухають дискусії щодо заборони одягу мусульманок, який закриває обличчя. Чим відрізняються традиційні головні убори та елементи одягу - в галереї DW. (26.08.2016)  

Посилання в інтернеті

Сторінка Кнуда Білефельда

Аудіо й відео до теми

У США випустили першу Барбі в хіджабі (14.11.2017)  

Також за темою

Deutschland Muslime Integration

Дослідження: мусульмани у Німеччині інтегруються дедалі успішніше 24.08.2017

Більшість німецьких мусульман відчуває зв'язок з Німеччиною, а також інтегрована на ринку праці, йдеться у дослідженні Фонду Бертельсмана.

Krematorium Sarg Kerzen Mitarbeiter

Німці дедалі частіше віддають перевагу кремації 01.11.2016

Попит на послуги крематоріїв у Німеччині продовжує зростати. Спалювання залишається найпопулярнішим видом поховання, а крематорії стають бізнесом.

Відео

Як "жінками" грати у настільний футбол (07.05.2018)

Поки Київ готується приймати фінал Ліги чемпіонів, у Лондоні презентували "жіночий" настільний футбол. Дивіться, як грають у футбол жіночими фігурками.  

Дрес-код для успішних чоловіків: стиль заради роботи мрії (07.05.2018)

Мрієте про блискучу кар'єру? Беріть приклад з британського наступника престолу принца Чарльза, радить стильний ведучий DW Ґергард Ельферс. Королівська ікона стилю знає, як одягатися в очікуванні роботи мрії. 

Фотогалерея

Bildergalerie ‘Repicturing Homeless’ (Havas Germany/Getty Images)

Інший погляд на безпритульних

Проект Repicturing Homeless поставив собі за мету змінити ставлення до безхатченків. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  