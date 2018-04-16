 Як євреї чинили опір: 75 років повстанню у Варшавському гетто | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 19.04.2018
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Культура й стиль життя

Як євреї чинили опір: 75 років повстанню у Варшавському гетто

75 років тому, в квітні 1943 року, спалахнуло повстання у Варшавському гетто. Воно стало найбільшим, проте не єдиним збройним опором євреїв нацистам.

Повстання у Варшавському гетто

Повстання у Варшавському гетто

Шість мільйонів європейських євреїв стали жертвами Голокосту. Нацисти та колаборанти спланували масове знищення євреїв буквально до найменших дрібниць, а реалізували - з небувалим досі розмахом. Тривав Голокост буквально до кінця Другої світової війни. Проте коли розмова торкається цього безпрецедентного в історії геноциду, нерідко постає запитання (інколи з подивом, а часом навіть із докором): чому євреї не чинили опору?

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Щоб відповісти на це питання, треба розуміти, що саме тоді відбувалося. Переважна більшість євреїв, вбитих у газових камерах, знищених в гетто, розстріляних в Бабиному Яру, Понарах і Тростянці - це жінки, діти і люди похилого віку. Зброї не вистачало, а йти з голими руками проти автоматів і кулеметів, - та ще там, де значна частина населення байдуже ставилась до долі євреїв, -  було справою абсолютно безнадійною. До того ж, багато людей мали хоч і невелику, та все ж надію вижити. Тим паче, що плани знищення готувалися таємно, масові розстріли маскувалися під переселення в інші райони і навіть газові камери Освенціма були замасковані під душові.

Єврейські партизани

Непросто було і втекти в ліси до партизанів. Адже на відміну, скажімо, від росіян чи українців, родини яких могли залишатися в рідному селі, єврейські сім'ї були приречені на знищення - байдуже, воюють їхні чоловіки й брати з окупантами чи ні. Тобто йти в ліс треба було разом із сім'ями. Проте в партизанських загонах жінок, дітей та стареньких вважали тягарем, через що євреїв, які тікали в ліси з родинами, часто відмовлялися приймати.

Проте єврейський опір все ж існував. І не тільки цивільний (він виражався, наприклад, у тому, що у гетто створювали притулки для сиріт, організовували школи, таємно відкривали молитовні будинки), але і збройний. Наприклад, у Білорусі діяло майже півтора десятка єврейських партизанських загонів та груп, у яких воювали майже дві тисячі людей. А загалом у партизанських загонах на території республіки налічувалось більше десяти тисяч євреїв.

Варшавське гетто

Найяскравішими прикладами єврейського опору нацистам та колаборантам стали повстання у гетто і концтаборах: у Собіборі та Кременці, Білостоці та Лахві... Загалом відомо про майже два десятки таких повстань. Найбільшим стало збройне повстання у Варшавському гетто, яке розпочалося 19 квітня 1943 року й тривало кілька тижнів.

Депортація у табір смерті з Варшавського гетто

Одна з найвідоміших світлин доби Голокосту - депортація у табір смерті з Варшавського гетто. Праворуч з автоматом в руках стоїть есесівець Йозеф Блеше. Після війни він зник, проте на початку 1960-х років його впізнали, судили в НДР та стратили

Нацисти створили Варшавське гетто у жовтні 1940 року. Сюди зігнали більше півмільйона євреїв, кілька кварталів обплутали колючим дротом, а відтак і відгородили триметровою стіною. Майже третина населення Варшави мешкала на території, площа якої становила менше трьох відсотків всієї території міста. Жили у страшній тісноті, голодували, умирали від тифу ... Але нацистам було цього мало. Улітку 1942 року почалися - під виглядом переселення в інші міста - масові депортації в табори смерті, перш за все - в Треблінку.

1942 року виникла Єврейська бойова організація, котра об'єднала різноманітні групи опору. До неї увійшло кількасот людей. Очолив організацію Мордехай Анелевич, який попри молодий вік (лишень 24 роки) уже був досвідченим підпільником. 

Нерівна боротьба

У січні 1943 року бійцям опору вдалося частково зірвати депортацію євреїв з гетто: нацисти "кинулись розшукувати" 2-3 тисячі людей, яких планували відправити на смерть. Це стало першим великим успіхом бойової організації та значною мірою затримало ліквідацію гетто.

Вночі 19 квітня розпочалася операція з повного знищення гетто. На територію увійшли, за підтримки панцирників і артилерії, підрозділи СС і Вермахту, загони військової поліції та служби безпеки (СД), - загалом понад дві тисячі осіб. Їх зустріли вогнем, а від пляшки із запалювальною сумішшю навіть зайнявся один з панцирників. Гітлерівці відступили.

Вулиці Варшави - війна, трупи, руїни...

Вулиці Варшави - війна, трупи, руїни...

Проте сили були нерівними. Повстанці мали лише револьвери, кілька гвинтівок, один-єдиний кулемет і дуже мало набоїв. Польські підпільні організації, з якими контактували бійці гетто, неохоче надавали їм зброю. Тож євреям доводилося за величезні гроші поповнювати арсенал на чорному ринку. А гетто бомбардували літаки Люфтваффе, обстрілювали з крупнокаліберних гармат, вогнеметами спалювали будинки... Бригаденфюрер СС Юрґен Штроп (Jürgen Stroop), який керував знищенням гетто, наказав затопити каналізаційну мережу, щоб ніхто не зміг врятуватися (після війни його повісять в Польщі як воєнного злочинця).

Після підриву Великої синагоги 16 травня Штроп доповідав про закінчення "акції". Але сутички з окремими групами повстанців тривали до кінця літа, хоча на той час, підірвавши решту будинків, гетто вже фактично зрівняли із землею.

Тисячі євреїв живцем згоріли, ще тисячі були розстріляні після повстання. Втрати гітлерівців разом з колаборантами, становили, за різними джерелами, кількасот вбитих та близько тисячі поранених.

Загинули майже всі керівники повстання. Мордехай Анелевич 8 травня потрапив в оточення гітлерівців і наклав на себе руки. Його приклад наслідували товариші та кохана, яких також оточили. В одному з листів з гетто Анелевич писав: "Здійснилася мрія мого життя: євреї гетто повстали на боротьбу!"
Дивитись відео 05:06

Повстання у Варшавському гетто: як євреї рятували своїх дітей (12.04.2018)

  • Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту

    "Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту

    Як і багато інших

    Що за фотографія! Завдяки віддзеркаленню складається враження, що Залман Левінсон дивиться на нас з усіх боків. Знімок датується 1937 роком. Це маленький Салман, чи Сіма, - така ж дитина, як і багато інших. Він виріс у Ризі з мамою Фрідою й татом Селігом. У 1936-му його тітка переїхала у тодішню Палестину, яка перебувала під британським мандатом. Сіма регулярно надсилав їй листи.

  • Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту

    "Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту

    Будинок в Ризі

    От цим малюнком Салман подякував тітці Агнесі за подарунок на дев 'ятиріччя. "Бейт" - на ідиші "будинок" - написав він над малюнком. Незабаром після цього німецький верхмат захопив Ригу. Агнес більше нічого не чула про свого племінника. Вже після війни вона дізналася: Салмана та його батьків депортували в ризьке гетто, де вони й загинули.

  • Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту

    "Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту

    Показати обличчя жертв

    Цією онлайн-виставкою Меморіал історії Голокосту "Яд Вашем" вирішив показати останні листи жертв Голокосту - що вони писали перед тим, як загинули від рук нацистів. Крім того, "Яд Вашем" оприлюднив ще й фотографії дописувачів та їхніх близьких. Вгорі: світлина двадцятих років родини Келлер-Мозес. Вони були з німецького Ахена.

  • Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту

    "Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту

    "J" - єврей

    На паспорті Зіґфріда Келлера у 1938-му нацисти поставили штамп "J" (Jude - єврей). Для багатьох ця позначка стала смертним вироком. Зіґфрід - єдиний з родини, хто вижив. 2013 року він передав Яд-Вашем листи своєї матері Берти. У 1942-му вона написала йому з Терезіна в Чехії: "А тепер, мої любі діти, прощавайте і моліться за нас, і Бог захистить і нас, і вас".

  • Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту

    "Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту

    Десять листів з тисяч

    З тисяч листів, що зберігаються в архіві, Яд Вашем обрав для експозиції десять. Більшість з тих, хто їх написав, не знали, що це буде їхній останній лист перед смертю. Особливо німецькі євреї - такі, як Зіґфрід Боденгаймер (на фото у військовій формі), які воювали у Першій світовій на боці Німеччини і не могли уявити, що нацисти їх вб'ють.

  • Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту

    "Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту

    Останній лист перед депортацією

    Багато хто з авторів листів намагалися приховати і прикрасити справжню ситуацію в концтаборі. Анна Майнінґер писала своїм дітям: "Ми у таборі з середи, зі мною справді все добре. Вам справді не потрібно турбуватися ... Якби б ми й надалі мали можливість отримувати звістки одне від одного … Сердечно цілую. Ваша любляча мама".

  • Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту

    "Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту

    На Святу землю…

    З варшавського гетто Перла Тітельман написала своєму чоловікові Йозефу та доньці Рейчел: "Я збираю всю свою волю в кулак, аби вижити заради вас ... Наша туга одне за одним - безмежна". Перлу вбили. Однак Рейчел і Джозеф вижили й емігрували у 1947 році на Святу землю - в майбутній Ізраїль.

  • Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту

    "Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту

    Поїзд в Освенцім

    Картина "Транспорт №2" Павла Кора зображує потяг, який привіз його батька в Освенцім - до місця його смерті. Виставка "Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту 1941-1942 рр." в онлайн-версії також нагадує і про родичів та близьких шести мільйонів євреїв, вбитих у Європі.

    Автор: Сара Юдіт Гофманн


DW.COM

"Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту

З концтаборів та гетто євреї писали листи своїм близьким, аж поки не гинули від рук нацистів. Меморіальний комплекс історії Голокосту "Яд Вашем" у Єрусалимі присвятив онлайн-виставку пам'яті цих людей. (27.01.2018)  

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