 Як це було: кореспондентка DW зазнала сексуальних домагань у Москві | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 20.06.2018

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Європа

Як це було: кореспондентка DW зазнала сексуальних домагань у Москві

Тележурналістка іспанськомовної служби DW зазнала сексуальних домагань, висвітлюючи у прямому ефірі ЧС з футболу-2018 в Росії. Арбітр Бундесліги вважає інцидент "неприйнятним".

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Кореспондентка DW зазнала сексуальних домагань у Москві

Усе сталося миттєво: журналістка іспанськомовної служби DW Юлієт Гонсалес Теран висвітлювала у прямому ефірі Чемпіонат світу з футболу-2018 в Москві, коли несподівано до неї наблизився невідомий чоловік, поцілував її у щоку та схопив за груди.

Шокована лише на мить журналістка продовжила ефір, а чоловік загубився у натовпі. "Я провела там попередньо дві години, готуючись до ефіру, і ніхто не заважав. Коли ж я вийшла в ефір, цей фанат скористався моментом. Згодом я намагалася його відшукати, але він уже втік", - розповіла журналістка.

Першій німецькій жінці-арбітру у Бундеслізі Бібіані Штайнгаус (Bibiana Steinhaus) така ситуація добре знайома. "Я співчуваю їй, бо ж подібні напади вже ставалися у минулому. І не треба думати, що таких жінконенависницьких речей вже не трапляється", - сказала вона у коментарі DW і назвала поведінку кривдника "неприйнятною".

Спортивна журналістка - особливий виклик

Звісно, телерепортери свідомі того, що прямий ефір - штука примхлива, і завжди щось або хтось може стати на заваді роботі. Приміром, невгамовні фанати під час великих спортивних подій, як Чемпіонат світу з футболу. Знімальні групи міжнародних телерадіомовників, як DW, проходять спеціальні курси підготовки на випадок таких ситуацій. Перед початком ЧС у Росії журналісти отримали спеціальні інструкції щодо потенційних небезпек роботи в країні. 

Сама ж журналістка вважає відповідальною за інцидент мачистську культуру, яка, на її думку, домінує у спорті. "Багато хто думає, що завдання репортера трохи пожвавити картинку в кадрі. Насправді ж ми хочемо говорити про серйозні речі", - каже вона.

Схожі ситуації - різні реакції

Журналістка німецького телеканалу ZDF Клаудія Нойманн (Claudia Neumann), яка висвітлює Чемпіонат світу з футболу, розповідає, що також постійно стикається із проявами сексуальних домагань у коментарях в інтернеті.

У квітні подібний інцидент у прямому ефірі стався із мексиканською журналісткою Марією Фернандою Мора, яка працює для тамтешнього мовника Fox Sport. Її у прямому ефірі обступила група футбольних фанатів.

Згодом вона дістала багато слів похвали за холоднокровну поведінку в ефірі. І як справжня професіоналка, вона завершила включення, а відтак відбилася за допомогою мікрофона від настирливих фанатів.

У випадку ж нашої колеги реакції користувачів соцмереж були змішаними. Дехто назвав інцидент "банальним". "Простенький поцілунок у щоку, а роздувають з цього таке, якби йшлося про ґвалтівника", - написав один із користувачів.

Гонсалес Теран вважає, що ідеться усе ж про винятковий випадок, "бо завжди є фанати, які висловлюють компліменти і поводяться поважно. Цей чоловік просто перейшов межу. Головне - не ігнорувати цю проблему".

DW.COM

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Кореспондентка DW зазнала сексуальних домагань у Москві  

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