 Як у Німеччині карають шкільних прогульників | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 22.05.2018
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Європа

Як у Німеччині карають шкільних прогульників

Відвідування шкільних уроків у Німеччині є обов'язковим, а за прогули без поважної причини досить суворо карають. Як саме - в огляді DW.

Symbolbild - Schulschwänzer (picture-alliance/dpa/J. Kalaene)

Як уже повідомлялося, минулого тижня в аеропорту баварського міста Меммінгена поліцейські влаштували несподівану перевірку документів у родин, які ще до настання канікул разом з дітьми вилітали на відпочинок. Підставою для таких, як комусь може видатися, "андроповських" перевірок стало те, що чимало батьків, аби розпочати відпустку на кілька днів раніше, ще до шкільних канікул та вихідних з нагоди свята Трійці (20-21 травня), змушують дітей прогулювати уроки, повідомили в неділю, 20 травня, в місцевій поліції. А оскільки відвідування школи в Німеччині є обов'язковим, то й контролюючі органи вирішили не заплющувати очі на явище, яке є масштабнішим і серйознішим, ніж може видатися на перший погляд. А прогул уроків без поважної причини прирівнюється у Німеччині до адміністративного правопорушення.

Відколи у Німеччині діє обов'язкова освіта?

З 1919 року. У Німеччині згадка про обов'язкову освіту з'явилася ще у часи Веймарської республіки і була прописана у Конституції - як право і водночас як обов'язок.

Безпосередньо перед початком канікул в німецьких аеропортах можуть проводити вибірковий контроль з метою виявлення прогульників

Безпосередньо перед початком канікул в німецьких аеропортах можуть проводити вибірковий контроль з метою виявлення прогульників

Мета такого кроку була очевидною: освіта більше не може бути привілеєм багатих та впливових, а має стати загальним надбанням. У цьому сенсі Німеччина - не виняток, адже в більшості країн світу, принаймні офіційно, із середини ХХ століття діють схожі правила. Вони закріплені і у Загальній декларації прав людини ООН. Покарання за шкільні прогули теж не суто німецький винахід. Схожі правила діють у багатьох країнах, зокрема у Великобританії, Франції та Австрії. 

Яка відповідальність передбачена за прогул без поважної причини?

За дітей-прогульників "віддуваються" батьки. Для них передбачені штрафи, розмір яких визначають на рівні міст та громад. Сума - від кількох євро за день прогулу і до 2500 євро у німецькій столиці. Саме стільки п'ять років зобов'язали сплатити недбайливу мати з Берліна. А ще й засудили до 9 місяців умовно за порушення батьківських обов'язків. Син жінки прогуляв майже 1000 днів занять. У Дюссельдорфі штрафи нижчі - до 80 євро за кожен прогуляний день, а в Кельні - 155 євро.

Наскільки часто контролюючі органи у ФРН вдаються до накладення штрафів?

Судячи зі статистики не так вже і рідко. У 2016-2017 навчальному році лише у Берліні було стягнуто понад 860 штрафів за прогули. А у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія ще більше - 1200. Як правило, цьому передують профілактичні розмови з батьками. У Гамбурзі у таких випадках учителі особисто навідуються із візитами до батьків. Торік таких візитів було аж 1800, а загалом у місті 180 тисяч школярів. І якщо вони не приносять результатів, тоді у хід запускають передбачені юридичні процедури. Стягування штрафу - не самоціль, а крайній захід, адже інтерес можновладців у тому, щоби гроші залишалися в родинах і йшли на благо самих же дітей. До того ж нерідко прогульниками стають діти із малозабезпечених, соціально незахищених сімей, для яких сплата такого штрафу є непосильним тягарем. 

А як в Україні?

Торік український уряд вирішив суворіше підійти до проблеми шкільних прогулів. Так, відповідно до постанови номер 684 від 13 вересня 2017 року, якщо неповнолітні школярі будуть відсутні на заняттях упродовж 10 днів підряд без поважних чи з невідомих причин, навчальний заклад зобов’язаний повідомити про це у поліцію та Службу в справах дітей "для провадження діяльності відповідно до законодавства, пов'язаної із захистом їх прав на здобуття загальної середньої освіти". Підтвердженою вважається відсутність учня на заняттях при наявності відповідної медичної довідки чи письмового пояснення батьків або опікунів. Саме на них і лягає відповідальність за прогули неповнолітніх бешкетників. Контроль за реалізацією постанови покладено на Державну інспекцію навчальних закладів України (ДІНЗ).

  • Конус подарунків

    Як німці святкують початок навчального року

    Пакет з подарунками

    Першокласникам батьки в Німеччині дарують величезний пакет, заповнений різними подарунками - солодощами, іграшками, але також корисними для школи речами. Своєрідний символ переходу від безтурботного дитинства до шкільного життя. "Шкільний пакет", який завжди має форму конуса, чимало батьків майструють власноруч. Уперше такі ріжки для подарунків з'явились у Німеччині ще наприкінці 18-го століття.

  • Початок шкільного життя

    Як німці святкують початок навчального року

    Початок нового життя

    Більшість дітей у Німеччині йдуть до школи у шість років. Навчальний рік починається у серпні або вересні - в залежності від федеральній землі. Більшість першокласників до цього моменту вже встигають провести кілька років у дитячому садку. Проте і для дітей, і для їхніх батьків школа є початком нового життя.

  • Рюкзак має значення

    Як німці святкують початок навчального року

    Шкільний ранець - річ стильна

    Готуючись до початку навчання, батьки купують першокласнику шкільний ранець. Часто він має міцний каркас, щоб книжки та зошити у ньому не заминалися, і водночас був досконалим в ортопедичному сенсі. Неабияке значення має й дизайн. Вибір ранців нині величезний: зараз у тренді серед хлопчиків "Зоряні війни", не пасе задніх і багаторічний фаворит - Супермен.

  • Важливі дрібнички

    Як німці святкують початок навчального року

    Важливі дрібнички

    У новому шкільному ранці має бути все необхідне для навчання: ручки, олівці, лінійки, зошити. Не менш важливою також є така річ, як бутербродниця. У Німеччині, особливо у початковій школі, часто немає обіду. Але учні мають час на легкий перекус. Тож потрібна спеціальна коробка для бутерброду. Обідають діти після школи вдома або в дитячому садку в спеціальній групі для школярів.

  • Пам’ятний день

    Як німці святкують початок навчального року

    Посміхаємось!

    Не можна забувати і про фото на пам’ять. У Німеччині на таких світлинах діти тримають у руках пакет з подарунками, який часто більший за них самих. Як правило, фото підписується словами "Мій перший день у школі". Якщо бути відвертим, то багато хто з дітей без особливого захвату позує перед фотокамерою в цей важливий для них день.

  • Благословення на навчання

    Як німці святкують початок навчального року

    Благословення на навчання

    Перший день у школі в Німеччини починається не з навчання, а з особливої урочистої церемонії. На неї запрошують батьків, родичів та хрещених батьків. Першокласників благословляють на навчання під час спеціальної служби у церкві. Деякі школи пропонують міжконфесійну церемонію, до якої приєднуються й діти з мусульманьских родин.

  • Допомога старших

    Як німці святкують початок навчального року

    Допомога старших дітей

    Під час урочистої церемонії для першокласників учні старших класів разом з учителями часто влаштовують невеличкі вистави. У деяких школах кожен першокласник отримує персонального "ментора" з третього або четвертого класу, котрий у перші дні допомагає новачку зорієнтуватися і дає різні поради.

  • Знайомство зі школою

    Як німці святкують початок навчального року

    Знайомство зі школою

    Для першокласників проводять також екскурсію школою, показують їм їхні класи. Наступного дня новачки мають в ідеалі самі знайти дорогу до класу, або ж у супроводі свого наставника.

  • Родинне свято

    Як німці святкують початок навчального року

    Родинне свято

    Після церемонії в школі родини першокласників святкують вдома. На каву з тістечком запрошують дідусів і бабусь, родичів, хрещених батьків та друзів. Самі дітлахи навряд чи у захваті від надмірної уваги з боку дорослих, однак подарунки компенсують незручності. Адже саме тепер можна розпакувати ріжок першокласника.

  • Другий день школи

    Як німці святкують початок навчального року

    Другий день школи

    Наступного дня для першокласників починається повноцінне шкільне життя, яке триватиме 12-13 років. Початкова школа в Німеччині - з першого по четвертий клас. Потім учні - залежно від їхньох успішності - переходять до одного з трьох рівнів середньої школи.

    Автор: Кейт Мюзер, Ольга Войтович


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Посилання в інтернеті

Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів

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Докладно

Symbolbild - Schulschwänzer (picture-alliance/dpa/J. Kalaene)

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